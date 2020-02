L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 24 febbraio all'1 marzo approfondirà le relazioni a due di ciascun segno zodiacale analizzando i transiti planetari favorevoli. Nuovi entusiasmi dinamici saranno garantiti dalla congiunzione Luna e Venere in Ariete che coinvolgerà anche gli altri simboli zodiacali di Fuoco. Buoni gli influssi lunari sensibili e molto romantici per i Pesci, ma anche per l'Ariete e il Toro nelle previsioni astrali segno per segno.

Emozioni ribollenti nell'oroscopo dell'amore settimanale di fine febbraio

Ariete: Urano molto vicino a voi attuerà cambiamenti imprevedibili nella sfera amorosa e, insieme a Venere nel segno, la relazione diventerà più affascinante. Accoglierete Luna nel segno a metà settimana, che farà affermare la vostra personalità con slancio e impetuosità. Attenzione a non esagerare con l'impulsività.

Toro: gli astri consiglieranno di innalzare il livello amoroso, riportando le sensazioni su e contrastando alcune incertezze sprigionate da Urano e Luna in congiunzione nel weekend.

Dovrete aprirvi a un dialogo chiarificatore per la relazione a due, che andrà ad analizzare la situazione creando nuovi stimoli costruttivi.

Gemelli: lunedì e martedì saranno giornate alquanto lunatiche per l'amore di coppia. L'astro d'argento presente in Pesci insieme a Nettuno, Mercurio e Sole potrebbe rendervi indecisi e confusi. Ma già da mercoledì la situazione cambierà in positivo e potrete amare il partner in maniera più dinamica.

Cancro: un po' passivi e pigri in coppia a causa di una quadratura di Venere con Giove, aspetterete che le novità arrivino da voi senza alzare un dito per procurarvele. Dovrete cercare di conciliare la voglia di maggiore autonomia con le frizioni emozionali di Venere, canalizzando l'energia positiva nella giusta direzione.

Leone: la settimana partirà bene ma giovedì, in particolare, Luna sarà propizia dall'Ariete e vi farà essere più liberi in amore, affermando voi stessi con maggiore audacia.

Attenzione ad alcuni imprevisti che tenderanno a frenare la vostra irruenza.

Vergine: difficile elaborare i processi mentali di Mercurio che incrocerà le sue energie con una Luna molto emotiva. I pensieri diventeranno alquanto confusi poiché spinti dal bisogno di ottenere maggiore concretezza e sicurezza affettiva. Un cambiamento si sta avviando grazie agli astri presenti in Capricorno, ma dovrete pazientare evitando di voler ottenere tutto e subito.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: alti e bassi in coppia forse rappresenteranno una sfida a fare di più per ribaltare la situazione in maniera imprevedibile.

Dovrete rivedere i vostri programmi e coltivare le emozioni in due, vincendo alcuni imprevisti soprattutto martedì. Attenzione, quindi, il tutto potrebbe essere faticoso ma gli astri richiederanno coraggio e intraprendenza da voi.

Scorpione: la settimana inizierà alla grande grazie alla presenza fortunata dei pianeti in Pesci che regaleranno momenti magici in coppia. Una nuova vitalità ammaliante e sognatrice si farà strada nei cuori, rendendo la relazione più costruttiva anche grazie all'influsso favorevole dei pianeti in Capricorno.

Sagittario: Luna lunedì farà un po' i capricci e potreste apparire apatici in coppia.

Piuttosto confusi sul da farsi, sarà proprio l'astro d'argento che a metà settimana troverà la risposta giusta ai vostri interrogativi, garantendo una maggiore affermazione delle idee e un modo di amare più dinamico. Buone le sensazioni per il weekend.

Capricorno: un po' lunatici in coppia, subirete l'effetto di Luna che insieme a Saturno, sprigionerà il desiderio di rifugiarvi nella propria interiorità a caccia di nuove introspezioni. Dovrete fare in modo che queste riflessioni possano farvi fare il salto di qualità, ripristinando l'armonia in coppia.

Acquario: Venere vi sarà complice per tutta la settimana soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì sprigionando nuovi entusiasmi e un modo di amare intenso e vibrante.

In sinergia con Luna, sarete più affettuosi e giocherelloni in coppia quasi sfoderando atteggiamenti da bullo per mascherare la vostra vulnerabilità.

Pesci: Mercurio ciarliero, razionale e socievole collaborerà alla perfezione con Luna presente nel segno lunedì e martedì. L'astro d'argento guarderà in voi stessi insieme a Sole e farà ribollire le emozioni, portandole alla luce in modo più sicuro, comprensivo e affettuoso. Via libera all'amore quindi, gli astri saranno con voi.