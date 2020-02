Le emozioni diventano più profonde nell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 6 febbraio che approfondisce l'entrata di Luna in Cancro. I legami d'amore diventano più solidi e si basano sull'approfondimento dei valori tradizionali vissuti nell'intimità familiare. Di questa sensibilità affettuosa ne beneficeranno anche Pesci, Toro, Scorpione e Vergine nelle previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: in amore, tendete a nascondere un po' le sensazioni che provate. Luna dal Cancro interagisce in maniera ultrasensibile poiché in quadratura e sprigiona un forte senso di solitudine, scoprendo i vostri bisogni emotivi.

Toro: in coppia non basta che le sensazioni vostre e quelle del partner camminino sullo stesso binario. Volete di più e siete alla ricerca di emozioni più coinvolgenti, come se foste insoddisfatti di ciò che vi trasmette la persona amata. Luna e Urano in sestile astrologico favorevole introduce innovazioni eccentriche e soddisfacenti.

Gemelli: il bisogno di trovare sicurezza in coppia è grande. Necessitate di essere trattati con dolcezza, grazie alle influenze lunari dal Cancro che puntano un riflettore sulla vostra emotività.

Attenzione a non essere troppo critici: rischiate di ferire la persona amata con la vostra suscettibilità.

Cancro: Luna entra nel segno e avvolge di una sensibilità romantica e affettuosa. Molto desiderosi di vivere gli affetti familiari nel focolare domestico, siete alla ricerca di un'intimità che renda più profondi i legami amorosi. Avete anche bisogno di continue attenzioni da parte del partner.

Leone: la vicinanza lunare si fa sentire e sarete influenzati da alcuni ricordi passati che tornano in maniera prepotente a incupire l'umore. Cercate sostegno nel partner per superare il tutto manifestando il bisogno di maggiori attenzioni e lasciandovi curare le ferite dell'anima.

Vergine: più sensibili grazie all'influenza del satellite notturno in quarta casa astrologica, siete molto bisognosi di affetto e ricercate continue premure da parte del partner.

Capita a volte che vi caliate nel ruolo del genitore premuroso che non fa mancare niente alla persona amata.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il mondo interiore è fragile con Luna in quadratura che sprigiona alcune suggestioni in coppia. Avete bisogno di continue premure da parte della persona amata e un eccessivo bisogno di rassicurazioni è dettato forse dalla paura di essere abbandonati.

Scorpione: più disponibili nei confronti del partner, beneficiate della posizione di Mercurio in Pesci che fa allentare un po' le tensioni. Così evitate di litigare e vi aprite a un ascolto maggiore della persona amata.

Luna positiva dal Cancro regala un'intuizione fuori dal comune, così potete captare al volo alcuni pensieri dell'altra metà.

Sagittario: alcune ostilità derivate da Marte in quadratura a Venere si fanno sentire in coppia, ma a breve l'astro dell'amore passerà in Ariete e potrete allentare un po' le tensioni. Sole dall'Acquario garantisce sempre nuovi entusiasmi e una vitalità che diventa coinvolgente per il partner.

Capricorno: Luna purtroppo è in opposizione e punta un riflettore inquisitore sull'amore di coppia. Incrociando le sue energie con Saturno, Plutone e Giove, potreste entrare in crisi di alienazione e sentirvi stranieri in casa vostra.

Cercate quindi di fronteggiare il tutto, approfondendo l'amore dando il giusto peso non solo agli aspetti materiali della storia ma anche a quelli emotivi.

Acquario: la coppia ha bisogno di essere definita con maggiore impegno e Sole in sinergia con Marte, favorisce l'attuazione dei progetti sentimentali. Ma dovete essere in due per portarli avanti con fiducia e coraggio, mettendo da parte lo scetticismo.

Pesci: la vostra emotività diventa molto sfaccettata e per il partner non è facile comprendervi. Forse tendete a nascondere le sensazioni che provate, anche se avete bisogno del sostegno della persona amata.

Una spiccata intuizione è benefica per captare al volo le sensazioni e l'umore dell'altra metà.