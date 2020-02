L'oroscopo di coloro che appartengono al segno dello Scorpione, nel giorno di San Valentino risulterà essere rivelatore per i nati sotto questo segno. Scopriranno l'importanza di un rapporto di coppia e come gestire le sue dinamiche. Sarà al centro di tutto l'amore, il sentimento autentico che si può provare solo ed esclusivamente per una persona. Lo Scorpione non ama molto le feste comandate, gli imperativi, gli obblighi, e questo si paleserà anche nella giornata degli innamorati. Coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, i cuori solitari, si augurano di unire amore, testa e corpo, prima di essere sicuri della propria scelta sentimentale.

L'amore per loro potrebbe essere realmente dietro l'angolo.

Scorpione: l'oroscopo di San Valentino per le coppie

L'oroscopo di San Valentino regalerà una grande dose di romanticismo ai nati sotto il segno dello Scorpione. Per voi sarà un giorno particolarmente importante, sarete finalmente in grado di capire alcune cose, necessarie per il buon funzionamento della vita di coppia. Compromesso e tolleranza sono due parole poco presenti sul vostro vocabolario, ma capirete finalmente l'importanza di esse.

Riuscirete, probabilmente, anche a comprendere l'importanza e la soddisfazione di poter donare il proprio amore ad una singola persona. Il valore di un sentimento forte prevarrà sempre sulle cose poco concrete e molto effimere. Alcune situazioni vi daranno particolarmente noia, criticherete in maniera aspra coloro che festeggeranno il giorno di San Valentino solo per tradizione. Per voi l'amore, se sentito e autentico, va onorato tutti i giorni dell'anno, non soltanto il 14 febbraio.

Potrebbero sorgere anche degli equivoci, che però sarete in grado di placare molto facilmente, ripristinando una situazione che non vi sfuggirà mai di mano.

L'oroscopo per i cuori solitari

I single dello Scorpione avranno ben in mente ciò che vorranno raggiungere nel giorno dell'amore. Il vostro obiettivo, più o meno dichiarato, sarà quello di trovare finalmente la vostra dolce metà. Andrete alla ricerca di una persona che possa realmente farvi battere i cuore, non vi accontenterete di quello che 'passa il convento' e sarete molto attenti nel donarvi completamente.

Vorrete che la persona vi prenda prima di testa, per poi scatenare tutta la vostra passione e passare alla sfera intima e al piacere dei corpi. Solamente dopo aver miscelato in maniera omogenea testa, cuore e corpo, potrete dire di aver finalmente trovato quello che da tempo cercavate. Se il cuore vi batterà forte, non siate restii, dategli retta e continuate a farlo pulsare velocemente.