L'Oroscopo del giorno 18 febbraio 2020 ha pochi dubbi in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Come da prassi in questo articolo andremo ad analizzare per bene solo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, segni appartenenti al secondo gruppo della corona zodiacale.

L'arrivo nel settore del Capricorno di una gradevole quanto attesissima Luna, darà ottime opportunità da sfruttare in amore oltre che ai nati nel favoloso segno di Terra, anche a coloro della Bilancia, di godere di uno splendido martedì valutato a cinque stelle.

Non troppo distanti come indice di positività sul segno, troviamo Scorpione e Pesci, meritevoli di avere un discreto periodo classificato a quattro stelle. Tutta un'altra realtà intanto, secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 18 febbraio, per gli amici nati sotto la buona stella del Sagittario e dell'Acquario, rispettivamente valutati in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Andiamo a scoprire insieme la scaletta con le stelline del giorno e relative predizioni astrali a seguire.

Classifica stelline 18 febbraio

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al 'top' e quelli 'flop', messi in preventivo per il prossimo martedì. A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori in questo secondo giorno della settimana?

In questo caso a dare le risposte giuste (si spera) sarà come da copione la classifica stelline interessante l'oroscopo del 18 febbraio 2020.

Senza tergiversare oltre, visto che già in parte abbiamo anticipato qualcosa, passiamo subito al dunque. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo martedì 18 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata meravigliosa, valutata positivamente nell'oroscopo di martedì.

In amore, cielo completamente sgombro da nubi in fatto di sentimenti. Qui infatti riuscite a coordinare dovere e piacere: meglio di così... In coppia soprattutto, in base a quanto espresso dall'Astrologia di vostra competenza, si prevede tanta tranquillità: forse vi divertireste di più provando a fare qualcosa di nuovo, che dite? La verità è che siete un po' stanchi di fare sempre le stesse cose, quindi approfittate della giornata ottima per ravvivare il rapporto. Se single invece, tutto potrebbe rientrare nei ranghi grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra a chi sapete.

In questo caso l'oroscopo del giorno invita a mantenere il ritmo giusto negli approcci, evitando altresì di lasciar cadere nel vuoto relazioni potenzialmente promettenti. Nel lavoro, la soluzione a molti problemi potrebbe essere molto vicina: nell'aria un'occasione insperata.

Scorpione: ★★★★. L'avvio della giornata in esame non sarà dei più entusiasmanti, ma niente paura. Questo vostro martedì, visto con l'occhio critico dalle nostre previsioni astrologiche, si riprenderà bene con il passare delle ore, stabilizzando eventuali problematiche in atto. In amore, il frangente vi vede pronti a fare concessioni che potrebbero in seguito rivelarsi molto positive per il vostro rapporto.

Avrete maggiore controllo sul corso degli eventi e capirete più chiaramente i comportamenti da seguire nei confronti della persona amata. Single, discretamente protetti dalla Luna in Capricorno, soprattutto nella parte finale della giornata, potete già cullarvi nella sensazione di sentirsi amati per ciò che meritate. Approfittatene per fare nuove conoscenze, ovviamente sempre con l'obbiettivo che queste possano trasformarsi in quel famoso 'qualcosa di più'. Nel lavoro invece, di fronte ad una situazione delicata, ascoltate i collaboratori e non ostinatevi a fare come al solito di testa vostra: la vostra capacità di giudizio potrebbe risultare un po' appannata.

Sagittario: ★★★. Si preannuncia un martedì decisamente 'sottotono'. In questo periodo cercate di mostrare più comprensione e più disponibilità, sarete in grado di conquistare la fiducia delle persone che più avete a cuore. Intanto, datevi da fare nel mettere a fuoco progetti di un certo valore: li potrete mettere in gioco in un frangente con stelle più favorevoli. In amore, ci sarà da aprire gli occhi su qualcosa a cui, finora, avete preferito soprassedere. Non dovete fare come gli struzzi, cioè nascondere la testa sotto la sabbia continuando a far finta di niente, se non altro perché è arrivata l'ora di prendere una decisione mirata: ma voi da quale parte state?

Single, una serata antistress in compagnia della sola televisione, ci potrebbe anche stare, se però avete rifiutato inviti intriganti allora c’è qualcosa che non va; poco ma sicuro. In questo periodo siete piuttosto inclini agli scatti d’ira. In queste situazioni, dovreste tenere particolarmente d’occhio ciò che dite. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 18 febbraio al Sagittario indica qualche momento di tensione o di sconforto per un impegno che vi sembra di non riuscire a terminare, poco male: affidatevi pure al prezioso sostegno di quel collega fidato che sapete.

Astrologia del giorno 18 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata del 18 febbraio annuncia l'arrivo di un martedì improntato quasi tutto alla positività e alla fortuna. Il periodo, in merito alle cose da fare o agli impegni quotidiani in generale, si annuncia perfetta per fare qualcosa di importante. In amore ottimo periodo; consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della buona comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi piacevoli e ben condivisi da partner, familiari e amici sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio potete questo bel giorno, specialmente in coppia: regalate (o fate) al partner qualcosa che sapete piaccia in modo particolare.

Single, ci sarà un buon recupero nei riguardi di alcune questioni affettive, e già da domani arriveranno soluzioni o intuizioni utili. Chi ha più di una persona nel cuore, e quindi i soliti 'due piedi in una scarpa' potrebbe trovarsi a breve a dover fare una scelta: attenzione alle relazioni trasgressive! Nel lavoro, secondo l'oroscopo quotidiano sarete particolarmente motivati e per questo potreste trarne ottimi benefici sin da subito. Come al solito sarete abbastanza selettivi, certamente meno pigri del solito: riuscirete a trascorrere un periodo tranquillo.

Acquario: ★★. Una giornata da osservare non con i soliti 'due occhi', bensì con quattro!

Le stelle di martedì riserveranno un trattamento non troppo gradito al vostro segno, visto che il periodo è stato valutato con il poco gradevole 'ko'. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, consiglia in amore di tenere a freno la gelosia o l'eventuale troppa possessività: anche il partner più paziente potrebbe stancarsi di certi vostri atteggiamenti. Quale che sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti risentiranno certamente del momento 'no' al quale sarete legati: mancherà di sicuro la complicità e la buona intesa con il partner, tanto che il cuore potrebbe suggerirvi un attimo di tregua.

Single, accuserete un po' di sotto tono a livello fisico anche se, per forza o per necessità, sarete costretti a utilizzare la vostra energia per sostenere la persona a cui tenete in particolare: se così dovesse essere, a voi il nostro 'bravi!'. Nel lavoro invece, se operate in ambito di una squadra, a contatto dunque con altre persone, oppure avete un’attività che porta ad interagire con il pubblico, l'invito dell'oroscopo è quello di tenere saldi i nervi e non cedere alla tentazione dell’ira. Qualcuno cercherà di provocarvi...

Pesci: ★★★★. Giornata indicata dagli astri come più che sufficiente, comunque più positiva che negativa.

In molti cancellerete dal vostro cuore brutte esperienze già vissute, soprattutto perché questo martedì riuscirete a viverne altrettante di analoghe ma sicuramente più interessanti. Secondo l'oroscopo del giorno 18 febbraio riguardo l'amore, se siete in cerca di qualcosa di nuovo o di qualcosa di eccitante da vivere, in queste ore potreste avere delle buone possibilità di trovare proprio quello che state cercando, senza bisogno di chiedere aiuto alla buona sorte: sarà così? Al 65% dovrebbe risultare come descritto. Se single invece, si prevede una giornata ricca di 'effetti speciali', certamente abbastanza sorprendente nella sua disarmante tranquillità. Un consiglio: non cedete a proposte troppo belle per essere vere, ma nello stesso tempo non fatevi sfuggire di mano opportunità concrete... Nel lavoro, per chiudere, datevi delle priorità in merito ad eventuali scelte future, senza perdere di vista i vostri obiettivi.