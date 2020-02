L'oroscopo dell'amore per il mese di marzo mette in primo piano la presenza di molti pianeti nei segni di Terra. Il transito più importante per i sentimenti è quello di Venere che il giorno 5 entra nel Toro. Il pianeta dell'amore andrà subito in congiunzione con Urano e questo significa che saranno possibili molti cambiamenti radicali. Urano infatti dà la spinta, quando c'è già una forte crisi, a rompere il rapporto in maniera improvvisa. E' probabile, quindi, che in questo mese alcune coppie possano chiudere la loro storia in modo definitivo e, soprattutto, senza preavviso.

I tagli che si verificheranno, inoltre, non saranno dovuti ad un capriccio momentaneo, ma la decisione presa si confermerà nel tempo, vista la presenza di Giove e di Saturno nel Capricorno. Un'altra possibile interpretazione della congiunzione Venere-Urano in Toro è dedicata ai single per i quali si prevede l'inizio di rapporti anti-conformisti, nei quali non si seguiranno, quindi, le regole tradizionali. Andiamo ora a scoprire che cosa porterà marzo per l'amore per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo di marzo sull'amore: dall'Ariete al Leone

Ariete - Le stelle vi mettono in guardia. Il 5 marzo Venere lascia il vostro segno e si mette in posizione neutra, mettendovi nelle grinfie di pianeti come Giove, Marte, Saturno e Plutone. E' necessaria una pausa per meditare sul rapporto di coppia. Ci sono alcune situazioni che potrebbero cristallizzarsi e se non le affrontaste in tempo, diventerebbero un problema non risolvibile.

Per i single del segno questo periodo non è dei migliori: anche per voi il consiglio è quello di prendere tempo prima per voi stessi e poi per pensare a come agire con chi vi interessa.

Toro - Venere entra nel segno: vi sentirete di nuovo pieni di fascino Se siete in crisi con il partner, questo stato d'animo più sereno vi permetterà di decidere, finalmente, cosa fare della vostra coppia e la decisione potreste metterla in pratica a partire dal 16 marzo.

Alcuni di voi stanno vivendo già da qualche mese un periodo di forte crisi: siete cambiati e vedete in modo diverso anche il partner. Il mese di marzo vi dà la forza di iniziare a capire in quale direzione andare. Per le coppie che non hanno problemi, questo mese porta, invece, il risveglio del romanticismo e della sensualità. I single saranno corteggiati da qualcuno che non si arrenderà.

Gemelli - Il vostro oroscopo dell'amore per il mese di marzo è dispettoso. Tutti i pianeti vi chiedono di essere concreti e di prendere decisioni, mentre voi davvero non saprete che pesci prendere. Il mese potrebbe, quindi, scorrervi addosso, senza infamia e senza lode.

Mercurio, tra l'altro, dopo essere tornato diretto, vi renderà un poco egoisti: magari deciderete, di punto in bianco, di fare la valigia e partire da soli per un fine settimana. I single, invece, potranno fare incontri simpatici, ma nulla di più: meglio che niente.

Cancro - Se sarete meno concentrati su voi stessi, marzo potrebbe portarvi tante novità. Al Cancro in coppia, Venere nel Toro congiunta a Urano donerà tanto sprint, fantasia, originalità nel vivere anche i momenti di intimità. Se siete single, ci sono possibili incontri con persone che si presenteranno a voi con un grande bagaglio di creatività: potrebbero avere un fascino non convenzionale.

Il consiglio è quello di prendere sempre e solo il lato positivo di ogni situazione e le cose per voi miglioreranno.

Leone - Se siete in coppia, l'Oroscopo per l'amore del mese di marzo vi vede fermi sulle vostre posizioni e a contestare al partner ogni decisione. Non ve ne andrà bene una! Venere e Urano vi stimoleranno molto, anche troppo. Fate attenzione, in particolare, alle giornate del 6 e del 7, perché sarete davvero pronti a esplodere contro tutto e tutti. I single del segno passeranno, invece, da una conquista all'altra, da una conoscenza all'altra senza avere voglia di approfondirne nessuna.

Ricordate che si distrugge per costruire e non viceversa.

Marzo pazzerello per lo Scorpione single

Vergine - Vi piace avere tutto sotto controllo, anche il partner. In questo mese di marzo avrete un oroscopo favorevolissimo da ogni punto di vista, ma non ve ne renderete conto. Se siete in coppia, sarà il partner ad affrontare con voi un discorso che inizialmente non vi farà piacere, ma che sarà necessario fare. Venere e Urano vi consigliano di allargare la vostra visuale e di andare oltre le piccole noie quotidiane che davvero adesso non sono un problema gravissimo. Per i single il mese è piuttosto favorevole: potreste conoscere qualcuno che vi sembrerà esattamente uguale a voi nel modo di fare e di pensare.

Che gioia!

Bilancia - Cari Bilancia in coppia, questo mese sarà un banco di prova per quelle situazioni che possono essere ancora salvate. Venere e Urano congiunti vi aiuteranno a fare chiarezza e qualcuno potrà risolvere e superare dei traumi del suo passato. Le coppie che sono in crisi da tempo andranno, purtroppo, alla deriva: è inevitabile con Marte, Saturno, Plutone e Giove in quadratura. Se state vivendo un periodo di incomprensione o di stanchezza, dovreste provare a vivere qualche settimana di questo mese per contro vostro. Per i single, la situazione è buona: in mente avete qualcuno già da un po' di tempo, dovete solo passare all'atto pratico.

Scorpione - Per voi Scorpione in coppia la congiunzione Venere-Urano è come una miccia pronta per essere accesa. Questo significa che avete la possibilità di sperimentare un nuovo modo di vivere il rapporto e per qualcuno potrà semplicemente essere un nuovo modo di comunicare con il partner. Per i single l'oroscopo di marzo vede l'amore in primissimo piano: c'è tanta voglia di vivere e le occasioni che si presenteranno saranno numerose. Sarà come vivere una specie di gioco in cui vanno valutate le strategie, ma voi Scorpioni non avete timore di nulla e nell'eros (si sa) siete maestri. Buon divertimento.

L'oroscopo di marzo vede l'Acquario confuso, ma felice

Sagittario - In amore a marzo sarete in stand-by. Mercurio non vi è favorevole e se ci sono state incomprensioni nella coppia, non si risolveranno nell'immediato. Molti di voi si troveranno ad affrontare dei problemi, anche piccoli, con il partner senza, però, capire come siano iniziati. Gli astri di questo mese non vi porteranno a chiarire le situazioni, anche se a partire dal 16 marzo potreste vedere le cose più chiaramente. Per i single del segno sarà un mese un po' noioso: ci sono pochi stimoli e poche persone che davvero potrebbero interessarvi.

Capricorno - Qualcosa sta per cambiare nella vostra vita. La congiunzione luminosissima di Venere e Urano vi dona una boccata di aria nuova nel rapporto di coppia e anche se siete single. Per i Capricorno accasati l'oroscopo di questo mese dice che ci sarà il risveglio della primavera e dei sensi. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa per quanto riguarda l'eros e tanta voglia di comunicare. Per i single è arrivato il momento di vivere quello che per ora è un flirt, ma che in futuro potrebbe diventare qualcosa di più profondo. Forza Capricorno, è ora di sorridere!

Acquario - L'oroscopo dell'amore per voi è una contraddizione in termini, perché da un lato vi piace essere innamorati e dall'altro lato non accettate regole e consigli in campo sentimentale.

Vi aspetta un mese davvero stuzzicante e da affrontare nel modo giusto. Il vostro partner ha voglia di stabilizzare il rapporto e con Venere e Urano congiunti in Toro ve lo dirà senza mezzi termini. Starà a voi decidere cosa fare e se questa volta varrà la pena essere un po' più tradizionalisti del solito. Se lo farete, però, come dice una famosa canzone, vi sentirete davvero molto confusi, ma anche tanto felici. Per i single c'è un probabile (e inaspettato) ritorno: era ora!

Pesci - Le posizioni dei pianeti nel mese di marzo confermano la stabilità del rapporto di coppia e non solo. Venere e Urano renderanno tutto molto più frizzante, magari complice l'organizzazione di un viaggio romantico o, per qualcuno, una seconda luna di miele.

Tutta l'attenzione sarà concentrata sulla comunicazione tra voi e chi amate e sarete favoriti dalle stelle da questo punto di vista. I single possono approfittare di Venere e Urano per smettere di chattare con qualcuno di molto interessante, perché è ora di passare all'azione: organizzate un viaggio per andare a conoscere quella persona che tanto vi piace. Movimento, Pesci, movimento!