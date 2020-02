L'Oroscopo di martedì 4 febbraio analizza l'entrata di Luna in Gemelli e di Mercurio in Pesci. L'astro d'argento in casa astrologica terza punta un riflettore sulla vivacità intellettuale, l'allegria e un modo di amare più cerebrale e distaccato. Mercurio nell'ultima casa astrologica regala intelligenza, un atteggiamento caritatevole ed empatico non solo ai Pesci ma anche a Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: in amore, rifuggirete dai partner oppressivi che vogliono soffocarvi con un modo di fare troppo invadente. Avete bisogno di vivere l'amore condividendo più le percezioni intellettuali che quelle emotive. La vicinanza di Mercurio in Pesci comunque incide positivamente sul lavoro, aprendovi a una comunicazione più produttiva.

Toro: buona l'intelligenza con Mercurio che conferisce un modo di approcciarsi agli altri più empatico. Prudenti e moderati, una nuova eccitazione produce interesse per tutto ciò che accade intorno a voi.

Bando alla noia quindi e siate più ricettivi alle nuove idee, senza spaventarvi di fronte a questo carico di informazioni.

Gemelli: la Luna nel segno fa rifuggire la noia e siete alla ricerca di nuovi stimoli in grado di rivoluzionare la sfera amorosa con maggiore slancio. La paura di assumervi le responsabilità aleggia e rende la sfera amorosa più cupa. Ma tra un po' Venere entrerà in Ariete e garantirà benessere sia in amore che in campo lavorativo.

Cancro: la posizione di Mercurio in Pesci è benefica e consiglia la prudenza nell'intraprendere scelte amorose adatte alle vostre aspettative. Anche Giove dissonante esorta a catapultarsi con cautela nelle nuove storie amorose. In ambito lavorativo, una comunicazione brillante è utile per emergere in positivo.

Leone: il coinvolgimento affettivo turba e la Luna dai Gemelli attua un freno alle emozioni, evitando di scendere troppo in profondità.

Seguite il vostro cuore e cercate di decifrare le vostre sensazioni, in maniera più obiettiva. La Luna favorevole garantisce un'apertura mentale in ambito lavorativo che punta sulla simpatia e il savoir-faire.

Vergine: Marte in quadratura a Luna confonde un po' le idee rendendovi alquanto indecisi sul da farsi. Attenzione a non disperdere le energie in amore e sul lavoro, seguendo un influsso compulsivo che fa salire a galla alcune tensioni emotive nascoste da molto tempo nel cuore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna diventa complice dai Gemelli ed elargisce brio, vivacità e leggerezza d'animo.

Potete così armonizzare i progetti che lambiscono tutte le sfere vitali, attivando l'intelligenza per emergere in positivo. State creando le basi per una felicità futura che giungerà a breve.

Scorpione: Mercurio entra in Pesci e regala una spiccata intelligenza da applicare anche in campo sentimentale. Prudenti e moderati, valutate le situazioni con un intuito brillante e sarete molto empatici nello scambio di opinioni sia in amore che sul lavoro.

Sagittario: attenzione a non lasciarvi prendere troppo dagli impulsi lunari in opposizione che tendono a rendere l'amore troppo ragionato. Marte nel segno intreccia influssi piuttosto tesi e ogni cosa potrebbe sembrarvi spiacevole.

Potreste apparire indecisi sul lavoro e privi di una piena padronanza di voi.

Capricorno: gli astri propongono una splendida armonia e sarete in piena sintonia con il mondo che vi circonda. Positivi anche grazie all'influenza ottimista degli astri presenti in Pesci, adottate la strategia per emergere nelle sfere vitali con successo.

Acquario: siete alla ricerca di maggiore complicità in campo affettivo. L'astro d'argento dalla casa astrologica terza, tende a farvi condividere anche gli interessi intellettuali in coppia. Un nuovo entusiasmo elargito da Sole nel segno non aspetta altro che di essere applicato anche sul lavoro, per emergere in positivo.

Pesci: Mercurio entra nel segno e in sinergia con Nettuno, vi sprona ad attuare un'evoluzione benefica per tutte le sfere vitali. Incrociando le sue energie con Marte in quadratura, assumete un atteggiamento alquanto suscettibile in amore. Cercate di contenere questo impulso che minaccia anche la sfera lavorativa, valutando che è un peccato sciupare energie per le sciocchezze.