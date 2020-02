Martedì 25 febbraio troveremo sul piano astrologico il Sole, la Luna, Mercurio e Nettuno nell'orbita dei Pesci, mentre Plutone, Saturno, Giove e Marte saranno sui gradi del Capricorno. Venere rimarrà in Ariete come Urano che continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare che permarrà in Cancro. Oroscopo favorevole per Cancro e Toro, meno entusiasmante per Acquario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: poliedrici. Martedì che si prospetta stimolante per i nati Toro i quali, grazie alle effemeridi odierne, potranno e vorranno orientarsi su svariati fronti professionali, ricavandone ugualmente risultati soddisfacenti.

2° posto Cancro: sereni. Dopo alcune burrasche emotive, ecco che questa giornata potrebbe segnare l'inizio di un momento più sereno nel focolare domestico. Lavoro in secondo piano.

3° posto Pesci: mondani. Oggi i nati del segno potrebbero decidere di dedicare parte del loro martedì al divertimento, organizzando una spensierata serata assieme alle vecchie amicizie dove le risate saranno protagoniste.

I mezzani

4° posto Scorpione: lavoro top. Saranno 24 ore dove i nativi saranno presumibilmente favoriti dagli Astri nelle faccende professionali: infatti i risultati ottenibili quest'oggi risulteranno copiosi ed estremamente gratificanti.

5° posto Vergine: questioni pratiche. Giornata in cui i nativi dovranno, con ogni probabilità, dedicarsi ad alcune attività pratiche e burocratiche rinviate nei giorni precedenti. Oggi, con un po' di impegno, potrebbero portarle tutte a compimento.

6° posto Leone: revisioni finanziarie. Sarà necessario che i nati Leone revisionino con oculatezza il loro settore finanziario, tagliando le spese superflue a fronte di un bilancio economico più snello.

7° posto Capricorno: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene renderà presumibilmente straniti i nativi che, superata l'impasse iniziale, non esiteranno nel chiedere numi in merito.

8° posto Ariete: umore flop. Coi Luminari in angolazione avversa il tono umorale nativo non sarà dei più sfavillanti, tanto che farebbero bene a contare sino a dieci prima di proferire parole, specialmente nell'ambiente professionale.

9° posto Sagittario: lavoro flop. Nel luogo di lavoro i rapporti coi colleghi potrebbero risentire di qualche attrito legato a questioni di poco conto. Ingoiare qualche rospo sarà necessario ai nativi per uscirne indenni.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: impazienti. Attendere placidamente i risultati professionali è un qualcosa che potrebbe risultare estraneo al comportamento nativo odierno, difatti molti nati Acquario esigeranno soddisfazioni e gratifiche immediate.

11° posto Bilancia: spossati. Lo scarno bottino energetico di cui, con ogni probabilità, disporranno i nati del segno questo martedì farà optare molti di loro per rimandare alcune attività a data da destinarsi.

12° posto Gemelli: amore flop. Nel focolare domestico dei nati Gemelli il clima potrebbe non essere dei più congeniali, dono sgradito delle posizioni astrali quotidiane tutt'altro che benevole.