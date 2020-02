L'oroscopo della giornata di sabato 22 febbraio prevede una certa lucidità mentale per i nativi Leone, grazie a Venere in trigono, mentre le relazioni d'amore e di amicizia avranno più importanza per il Sagittario. Il Toro dovrà cercare di combattere con un senso di frustrazione al lavoro se vuole continuare a creare ottimi progetti, mentre i Pesci avranno una visione più consapevole della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 22 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 22 febbraio segno per segno

Ariete: potreste essere piuttosto su di giri in questo periodo per via di una configurazione astrale formata da Marte e Venere in buon aspetto.

L'oroscopo annuncia nuovi sviluppi positivi sul posto di lavoro che stanno portando avanti la vostra carriera professionale. Sul fronte sentimentale saprete trasmettere bene le vostre idee al partner favorendo molto la comunicazione. I single avranno modo di uscire in questo periodo per andare a divertirsi con gli amici. Voto - 8

Toro: oroscopo di sabato che vedrà il pianeta Urano in quadratura al vostro cielo assieme a Giove in trigono dal segno del Capricorno. La sfera sentimentale si rivelerà piuttosto tesa, con qualche piccolo malinteso tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete in cerca dell'amore potreste sfruttare il periodo per incontrare una persona che vi piace molto. Nel lavoro Il senso di frustrazione potrebbe impossessarsi di voi, ma non dovete permetterglielo. Siate volenterosi e non mollate davanti agli ostacoli. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale che prevede un cielo abbastanza sereno e positivo per voi nativi del segno. In ambito sentimentale la Luna in trigono rispetto al segno dell'Acquario vi porterà ad essere più romantici del solito, mettendovi voglia di condividere più tempo con il partner.

Se siete single meglio non fare marcia indietro su un’amicizia nata da poco. Per quanto riguarda il lavoro fareste meglio a muovervi e iniziare nuovi progetti prima che rimaniate indietro. Voto - 7,5

Cancro: gli influssi di Mercurio in trigono rispetto al segno dei Pesci creano poca chiarezza. In amore infatti alcuni comportamenti strani del partner potrebbero indurvi a litigare, ma se aspetterete il momento giusto capirete.

I cuori solitari faranno meglio ad allentare la pressione con una persona e ad essere meno invadenti. Per quanto riguarda il lavoro i vostri colleghi potrebbero reagire in modo scontroso verso di voi, ma non fateci caso qualora non abbiate progetti di gruppo in sospeso. Voto - 7

Leone: l'oroscopo della giornata di sabato prevede il pianeta Venere in trigono rispetto al segno amico dell'Ariete, pronto a mettere ordine nella vostra mente e a confezionare idee brillanti sul posto di lavoro. Infatti, una certa lucidità mentale sarà utilissima per sviluppare idee interessanti al lavoro che convinceranno i vostri superiori.

In amore la vostra relazione potrebbe attraversare una fase di stallo e fareste meglio ad uscirne al più presto. I single preferiranno svolgere le proprie faccende personali. Voto - 7

Vergine: giornata che potrebbe portare una serie di incertezze in voi per via di Mercurio in opposizione al vostro cielo, assieme a Giove sfavorevole. In amore non basterà semplicemente fare gli occhi dolci per farvi perdonare dal partner, ma saranno necessari i fatti. Se siete single iniziare a fare nuovi progetti potrebbe essere un modo per distrarvi. Non sentitevi troppo afflitti se non riuscirete a combinare granché sul posto di lavoro, non dipende proprio da voi, ma dalla situazione che state attraversando con i vostri colleghi.

Voto - 6

Bilancia: configurazione astrale che potrebbe crearvi qualche piccolo problema. Con Giove e Venere in posizione sfavorevole, in amore prestate attenzione a dare il giusto peso alle parole in quanto basterà poco per creare una spiacevole discussione. I cuori solitari dovrebbero dar retta al loro buon senso prima di buttarsi. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potrebbero esserci piccole opportunità su alcuni fronti che dovrete cogliere al volo. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale serena per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale avrete molta passione e saprete reagire bene agli sviluppi della vostra relazione di coppia, mantenendo alta l'intesa di coppia.

Per quanto riguarda i single l'atteggiamento giocherà un ruolo chiave con una nuova conoscenza. Nel lavoro il vostro impegno potrebbe non bastare per ottenere buoni risultati e l'aiuto di un collega potrebbe essere fondamentale. Voto - 7

Sagittario: oroscopo che prevede il pianeta Marte in trigono rispetto al segno vicino del Capricorno. La sfera sentimentale si rivelerà ottimale in quanto darete più importanza alla vostra relazione di coppia, oppure ad un’amicizia con una persona cara qualora siate single e soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo a volte sapete riconoscere i vostri errori e questo sarà positivo, anche se gli altri potrebbero scambiarvi per persone volubili, o restare alquanto sconcertati.

Voto - 7,5

Capricorno: l'oroscopo della giornata di sabato prevede i pianeti Marte e Giove in quadratura al vostro cielo, pronti a donarvi un'ottima salute e un pizzico di fortuna. In ambito sentimentale desidererete affidabilità e romanticismo nella vostra relazione di coppia, e probabilmente vedrete i vostri desideri realizzarsi. Per i single saranno in arrivo nuove amicizie e conoscenze utili per il futuro. Nel lavoro un sacco di impegni vi attendono, ma un po’ di fortuna potrebbe aiutarvi ad alleggerirvi il carico. Voto - 7,5

Acquario: ottima Luna in quadratura al vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato.

In amore se siete single socializzare e rafforzare i vostri legami con gli amici, oppure legare con nuove persone vi metterà subito a vostro agio. Le relazioni fisse si sentiranno cariche e la fiamma della passione si riaccenderà all'istante. Sul posto di lavoro avrete l'occasione di dedicarvi a nuovi interessi che potrebbero darvi qualche sbocco per il futuro. Voto - 9

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale vi darà una mano a sbrigare le vostre faccende più urgenti sul posto di lavoro in modo tale da non rimanere indietro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale parteciperete attivamente a quanto avviene intorno alla vostra storia d'amore e vi sentirete in forma smagliante.

I single saranno attratti da una persona vicina, che però potrebbe spesso trasmettere sentimenti contrastanti. Voto - 7,5