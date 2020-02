I protagonisti indiscussi di questo marzo 2020 saranno i pianeti Venere e Mercurio in particolare, mentre i “personaggi secondari” Giove e Marte saranno molto positivi.

I Gemelli e la Vergine saranno i segni favoriti di questa prima sestina, mentre i segni dello zodiaco più “penalizzati” a causa di opposizioni planetarie non proprio piacevoli saranno il Leone ed il Cancro, anche se ci sarà in serbo per loro molte note positive in ogni caso. In basso, le previsioni per lavoro e amore di marzo dall'Ariete alla Vergine.

Toro passionale

Ariete: per quanto riguarda i sentimenti, sfruttate la prima settimana del mese per rafforzare i vostri rapporti per poter affrontare meglio, e senza il pericolo di separazioni gran parte dell'arco di marzo. Un Mercurio decisamente favorevole al vostro segno vi darà un ottimo slancio dal punto di vista degli affari e degli accordi, ottime le possibilità di trovare un lavoro che vi possa soddisfare. Poca la fortuna.

Toro: tanta passionalità si affaccerà alla vostra porta. Venere infatti porterà non soltanto un rinnovamento d'intesa particolarmente forte contro ogni tipo di avversità, ma anche pregno di erotismo e sensualità, perfetta anche per fare conquiste.

In campo lavorativo sarà un mese diviso in due, di cui soltanto la prima parte sarà “baciata” da una sorte piuttosto favorevole.

Amicizie al 'top' per Gemelli

Gemelli: tanto affiatamento arriverà nella vostra casa, ed anche per quanto riguarderà la vostra vita di coppia. Ci saranno maggiori prospettive di fare amicizie e di trasformare un rapporto positivamente. Successi e guadagni saranno alla vostra portata soltanto dai primi giorni fino al 16 marzo.

Dopodiché subentreranno le energie di Marte ad offrirvi tante prospettive interessanti.

Cancro: se Venere dal giorno 6 vi regalerà molto successo sul piano erotico e sentimentale, sul lavoro dovrete massimizzare la vostra concentrazione in modo da non mettere a repentaglio la vostra posizione. Giove in opposizione purtroppo non vi darà l'influsso fortunato che probabilmente stavate aspettando.

Leone cauto sia in ambito amoroso che professionale

Leone: litigi e incomprensioni nella vostra storia d'amore saranno l'inizio di un lento declino che purtroppo per molti porterà ad una separazione. Sul lavoro sarà necessario non osare in modo troppo istintivo, anzi. Sarà preferibile avere “i piedi di piombo” aspettando che qualche situazione favorevole si “sblocchi”. Cominciate a delineare alcune idee.

Vergine: “tranquillità” e “stabilità” saranno i punti chiave del mese di marzo per quanto riguarda l'aspetto amoroso ed emozionale. Saranno tantissime le energie alla vostra portata grazie agli influssi di Marte e, con la combinazione della straordinaria fortuna che arriverà da Giove, l'aspetto professionale potrebbe prendere una piega decisamente innovativa e fantastica.