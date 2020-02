L'Oroscopo di marzo dell'Acquario si aprirà con grandi cambiamenti nella sfera lavorativa. Marte e Saturno transiteranno in questo segno portando nuove sfide da affrontare. I nati dell'Acquario così forti e decisi non si faranno scalfire da nessuna sfida. In questo mese saranno carichi, combattivi e supereranno ogni ostacolo che si presenti sul loro cammino. Alla fine del mese di marzo si aprirà per i nati dell'Acquario un periodo molto positivo, ideale per raccogliere i frutti che si sono seminati in passato.

Nella sfera sentimentale, gli Acquario avranno molte opportunità per vivere un periodo sereno e tranquillo, sintetizzate nelle previsioni astrali mensili. I single potranno trovare proprio in questo mese la loro anima gemella.

Tante novità professionali nelle previsioni astrali di marzo per l'Acquario,

Il mese di marzo si aprirà all'insegna del cambiamento per voi Acquario, poiché molti pianeti potenti si troveranno all'ombra della vostra costellazione. Marte e Saturno, infatti, transiteranno nel vostro segno portando nuove sfide da superare.

Tutto questo vi farà sentire nervosi e irritabili, soprattutto per lo stress accumulato finora, ma non dovrete disperare poiché a fine mese le cose cambieranno e dall'ultima settimana di marzo comincerete a raccogliere ciò che avete seminato. Con la benevola influenza di Marte e Saturno, che vi caricheranno di energia positiva, sarete iperattivi e nuovi progetti si mostreranno all'orizzonte. Mercurio vi sarà favorevole dal 5 al 16 marzo e proprio in questo periodo dovrete rimboccarvi le maniche e agire poiché molti dei vostri progetti potrebbero realizzarsi proprio in maniera imprevedibile.

Dal mese di aprile nuovi progetti e nuove collaborazioni andranno in porto e saranno destinati a durare nel tempo. Anche voi alla ricerca del primo impiego potrete fare tanti colloqui poiché ottime opportunità si affacceranno all'orizzonte, soprattutto verso la fine del mese. Voi dell'Acquario, in questo mese di marzo, dovrete però fare attenzione alle spese eccessive e soprattutto non saranno favoriti gli investimenti.

Quindi siate parsimoniosi e muovetevi con circoscrizione, approfittando dell'ultima settimana di marzo che proporrà un periodo più fortunato per la concretizzazione dei progetti ambiti. Infatti voi dell'Acquario, rinviando tutto all'ultima settimana del mese, potrete ottenere splendidi risultati e preparare le basi per un successo che si protrarrà anche nel mese di aprile. Dal 21 marzo il Sole vi sarà favorevole e vi sentirete carichi di energia positiva che vi spingerà ad agire. Vi sentirete particolarmente bene, poiché Giove e Saturno vi proteggeranno con la loro benefica influenza e godrete anche di un'ottima salute.

Splendidi momenti amorosi nell'oroscopo dell'Acquario di marzo

Il mese di marzo si aprirà con tante novità in campo sentimentale per voi Acquario. Infatti, dal giorno 5 marzo, Venere sarà nel Toro e favorirà le storie sentimentali. Una nuova energia passionale, anche se un po' volubile, lambirà gli affetti e spianerà la strada a splendide sensazioni tutte da condividere in due. Voi Acquario in coppia, vi sentirete innamorati e ottimisti e questo vi farà vivere momenti di dolcezza e serenità con il vostro partner o con vostro marito. Grazie all'influenza benevola di Giove e Saturno, vi sentirete pronti a risolvere qualsiasi conflitto o incomprensione si presenti all'orizzonte, arginando le liti in maniera costruttiva.

Sarete molto comunicativi e neanche la stanchezza o lo stress accumulato nel lavoro potranno offuscare questi bei momenti di vita insieme. Voi single, invece, potreste proprio in questo mese trovare l'anima gemella. Sarete carismatici e comunicativi, incontrerete tante nuove amicizie e una persona in particolare sarà affascinata da voi e chissà che questa conoscenza non si trasformi in qualcosa di più profondo e romantico.