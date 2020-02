Una nuova settimana, l'ultima del mese di febbraio 2020, ha preso il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 25 febbraio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 25 febbraio 2020: la giornata dei segni

Ariete: in amore qualcosa potrebbero non andare in questa giornata, aspettate domani quando molte cose potrebbero risolversi. Nel lavoro siete nervosi e molto stanchi, giornata da prendere con le pinze.

Toro: per i sentimenti giornata che torna ad essere interessante, favoriti gli spostamenti e i nuovi cambiamenti.

Nel lavoro, se avete qualche attività in corso sono in arrivo notizie positive.

Gemelli: a livello amoroso giornata che potrebbe far emergere qualche problema. È questo però un periodo positivo per far partire nuovi progetti con una persona amata, visto che Marte non è più opposto. Nel lavoro una chiamata che aspettavate da tempo potrebbe arrivare a breve.

Cancro: in amore Luna che torna in aspetto favorevole, domani però tornerà un lieve stato di agitazione. A livello lavorativo non vi va di affrontare discussioni del passato, chi ha un problema in questo momento deve cercare di risolverlo al più presto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante, avete superato alcuni contrasti che andavano avanti nella coppia o in famiglia. Nel lavoro possibili tensioni con una persona della Vergine in questo momento.

Vergine: per i sentimenti cercate di mantenere una maggiore calma in queste ore. C'è un momento di lieve stanchezza che state vivendo, manca energia. Nel lavoro ci vorrà maggiore prudenza, non sono però messo in discussione i vostri successi.

Previsioni e oroscopo del 25 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata agitata, non tutto sta andando come vorreste. A livello lavorativo si apre un periodo migliore dopo un momento di forte tensione. Se c'è qualche scadenza entro metà anno sarà recuperata.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le stelle di questo periodo consigliano di valutare bene tutto prima di agire.

Qualcosa si sblocca. Nel lavoro i nuovi progetti sono rallentati, ma non bisogna arrendersi in questo momento. Ci saranno delle scelte da fare.

Sagittario: per i sentimenti sarà meglio evitare situazioni compromettenti. Non è il caso in questo momento di fare scelte azzardate. Nel lavoro, chi cerca un primo impiego può trovare nuovi sbocchi, momento positivo per i nuovi contatti.

Astri e stelle del 25 febbraio: la giornata

Capricorno: in amore una nuova amicizia in questo periodo potrà diventare qualcosa in più. Sentite la necessità di confidarvi con qualcuno. Nel lavoro con Marte nel segno non manca la grinta.

Successi personali.

Acquario: a livello amoroso cercate di fare il possibile per ritrovare un po' di tranquillità, soprattutto se state vivendo due storie. Nel lavoro occasioni in arrivo entro pochi giorni.

Pesci: in amore non sottovalutate i nuovi incontri in questi giorni. Nel lavoro, se una certa situazione non vi soddisfa possibile tentare un rinnovamento.