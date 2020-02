L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 febbraio prevede la Luna nel segno di terra del Capricorno, che assieme a Giove, Saturno e Plutone promette una configurazione astrale vincente per i nativi del segno, mentre l'Ariete dovrebbe cercare di curare meglio l'aspetto finanziario sul posto di lavoro. La Bilancia dovrà prestare maggiore attenzione alle scelte che farà, mentre l'Acquario potrebbe assumere un atteggiamento differente in ambito sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 19 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 febbraio segno per segno

Ariete: gli influssi della Luna nel segno del Capricorno consigliano a voi nativi del segno di prestare maggiore attenzione in ambito lavorativo. L'oroscopo annuncia infatti alcune entrate e tante uscite da sostenere, perciò fareste meglio a tenere d'occhio le vostre finanze. In amore avrete dei momenti di gioia e passione e potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare qualcosa in casa.

Se siete single l'ottima posizione del Sole potrebbe favorire gli incontri. Giornata vincente. Voto - 8

Toro: con Urano in quadratura nel vostro segno, riuscirete a mantenere sempre una visione positiva e a fare molto più di quello che credevate possibile per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sul fronte sentimentale se siete single l'oroscopo vi consiglia di non avere paura dei vostri sentimenti.

Esprimeteli senza riserve, poiché in molti avrebbero bisogno della vostra sincerità. Se avete una relazione fissa o un rapporto importante con i familiari, siate sinceri se avete un problema. Voto - 8

Gemelli: gli influssi del pianeta Mercurio nel segno dei Pesci completano per voi un oroscopo tra alti e bassi. Sul posto di lavoro se siete single potreste rimanere colpiti da un nuovo collega, rimanendo stupiti delle sue parole.

Lavorare potrebbe diventare più pesante del solito. In amore se avete commesso degli errori in precedenza fareste meglio ad assumervi le vostre responsabilità e a cercare di non sbagliare la prossima volta. Voto - 7

Cancro: la Luna si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale e potrebbe portarvi cattivi pensieri. In ambito sentimentale infatti non sarà facile essere sulla stessa linea della vostra anima gemella, rischiando seriamente di commettere degli errori gravi. I single dovrebbero aspettarsi qualche imprevisto. Nel lavoro esaminate con calma eventuali situazioni che non vi soddisfano, cercando di essere ottimisti.

Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in trigono rispetto al segno dell'Ariete secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito sentimentale, mostrandovi fieri e coraggiosi della vostra situazione, riuscirete a convincere il partner a trascorrere una serata tutta a modo vostro. I cuori solitari saranno molto impegnati sia in ambito familiare che lavorativo, ma avranno comunque modo di divertirsi. Sul posto di lavoro se siete nati nella terza decade, seguite il vostro istinto e continuate con progetti stimolanti e convincenti. Voto - 8

Vergine: se siete single ci saranno delle novità nella vostra vita, che andranno considerate più approfonditamente.

Potete contare sul vostro sesto senso per cercare di venirne a capo. Se avete una relazione fissa avrete un forte bisogno di stare in compagnia della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la collaborazione con i colleghi sarà più semplice del solito e un vostro progetto di gruppo potrebbe fare passi da gigante. Voto - 7,5

Bilancia: Venere e Giove saranno entrambi nel vostro cielo e prepareranno per voi un oroscopo poco convincente nel lavoro. Infatti alcune scelte che deciderete di intraprendere potrebbero rivelarsi errate. Prendetevi dunque qualche momento in più prima di decidere.

In amore potreste sentirvi un po’ a disagio con la vostra anima gemella, forse per via di un evento importante. In ogni caso tale atteggiamento potrebbe essere un problema. I single potrebbero decidere di rimandare una decisione importante. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che prevede il pianeta Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci. Sul fronte lavorativo focalizzate la vostra attenzione su questioni finanziarie, perché potrebbe essere in arrivo una certa somma di denaro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single le interazioni con gli altri potrebbero scoraggiarvi.

Se avete una relazione fissa saprete come rendere felici la vostra anima gemella. Voto - 7,5

Sagittario: l'oroscopo della giornata di mercoledì prevede una splendente Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, pronta a fornirvi il massimo supporto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti sarete carichi emotivamente e preparare una serata speciale per il partner sarà facile per voi. Se siete single e avete avuto qualche persona contro, cambiate direzione. Nel lavoro per non mettervi nei guai fareste meglio ad evitare di assumere posizioni di rilievo. Voto - 7,5

Capricorno: una splendida Luna nel vostro segno zodiacale completa per voi una configurazione astrale già ottimale con il Sole, Giove, Saturno e Plutone in ottimo aspetto.

In amore sarete gratificati da significative dimostrazioni d'affetto, che apprezzerete molto e ricambierete volentieri. Se siete single potreste fare un incontro inaspettato ma assai piacevole. Nel lavoro valutate con serenità i pro e i contro di un cambio di programma per essere preparati al meglio. Voto - 9

Acquario: oroscopo che porterà con sé dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera sentimentale durante la giornata di mercoledì. Potreste decidere infatti di assumere un atteggiamento differente nei confronti del partner che dovrà decidere se sarà positivo oppure no. Se siete single le braccia del vostro potenziale partner potrebbero diventare un rifugio sicuro e accogliente per molti di voi.

Sul posto di lavoro affrontate nuove iniziative con cautela, senza essere precipitosi. Voto - 7

Pesci: Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale completa per voi un oroscopo interessante. In amore i buoni sentimenti potrebbero essere dati per scontati, dunque cercate di essere più originali. Se siete single forse la giornata potrebbe concludersi in maniera del tutto inaspettata. Vi aspettano infatti delle sorprese. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la vostra predisposizione nell'unire i pensieri di tutti sarà particolarmente apprezzata, quindi impegnatevi in questa missione. Voto - 7,5