Inizia un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 19 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. I nativi dei Gemelli devono compiere una scelta molto importante, mentre le persone del segno Vergine devono fare attenzione alle parole.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo molti devono affrontare problemi esterni e fare i conti con il proprio atteggiamento e con delle insicurezze.

Dovete impegnarvi molto per far funzionare il vostro rapporto di coppia, trovare nuovi equilibri e mettere in discussione il passato. I single mettono al bando le insicurezze, devono scovare piccoli difetti sia di se stessi e sia della persona interessata e magari apprezzarli. In campo lavorativo dovete sfoderare le vostre risorse per far fronte ad alcune situazioni impegnative. La vostra pazienza viene messa a dura prova ma presto l'atmosfera diventerà più tranquilla.

Toro – Giornata scorrevole.

Con il vostro partner d'amore potete divertirvi, fare quattro chiacchiere o quello che preferite. Forse la passione è un po' spenta, d'altra parte è un periodo di riflessione. A fine mese potrebbero iniziare i problemi. I cuori solitari hanno l'opportunità di conoscere una persona interessante o buffa. Ottimo periodo per il campo del lavoro e denaro. Se ci sono proposte interessanti non perdete tempo e mettetevi subito all'opera.

Chi è in cerca di un impiego, deve mandare il curriculum in giro. Se siete liberi professionisti, sfruttate nuove energie di marketing. Ogni cosa darà i propri frutti.

Gemelli – In questo periodo dovete fare una scelta: seguire la voce del cuore oppure la via della mente. Se date ascolto alla testa, allora dovete fare spazio ai battibecchi, alle polemiche, al desiderio di avere ragione. Se ascoltate il consiglio del cuore, allora desiderate trascorrere il tempo solo con la persona amata.

La scelta è vostra. L'oroscopo consiglia ai cuori solitari di stare alla larga dai pettegoli e dagli invidiosi. Se dovete prendere una decisione, fatelo senza farvi condizionare da fattori esterni. In campo lavorativo avete a vostra disposizione grinta ed energia per affrontare le eventuali situazioni complicati e trovare la soluzione. Le doti su cui potete contare sono intuito, istinto, fantasia, creatività. Con queste armi riuscite a farvi strada e rendere più stabile la vostra posizione.

Previsioni di mercoledì 19 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo regna un po' di insoddisfazione, forse causata dalla scarsa passione oppure da qualche problema esterno alla coppia.

A vostra disposizione avete comunicatività e una certa vena di ottimismo che vi aiutano a chiarire eventuali tensioni. Passione e tenerezza miglioreranno a fine mese. I single in cerca di amore vero devono munirsi di pazienza e aspettare il prossimo mese. Infatti, a marzo vi aspettano incontri indimenticabili e felicità. Se state cercando un lavoro, dovete aggiornare le competenze e aumentare i giri dei contatti, che potrebbero essere utili per sostenere i colloqui.

Leone – In questa giornata avete una grande voglia di farvi strada. Sui sentieri del cuore avete voglia di comunicare con il partner, confidare quello che vi passa per la mente, e di progettare il futuro.

Qualche coppia è alle prese con preoccupazioni di soldi, ma a fine mese le ragioni del cuore prevarranno sui timori legati alle questioni economiche. I cuori solitari finalmente possono conoscere tante persone e introdursi in ambienti diversi da quelli che frequentano abitualmente. Tutto ciò spianerà la strada e faciliterà colpi di fulmini o ritorni di fiamma. L'attività professionale appare promettente e densa di prospettive vantaggiose. La sfera economica oscilla tra alti e bassi ma questo non dipende da voi ma dalle circostanze esterne.

Vergine – L'amore è il protagonista di questo periodo.

Non abbiate timore di manifestare i vostri desideri segreti e di esprimere le vostre emozioni. Siate voi stessi e vedrete che i sogni in qualche modo diventeranno realtà. I cuori solitari potrebbero vivere momenti davvero intensi e caldi, che li aiuteranno a maturare come persone e come amanti. In campo lavorativo potreste essere un po' distratti. Dovete fare attenzione a ciò che fate e che dite. Le doti migliori, a vostra disposizione, sono fantasia, creatività e intuito. Sfruttate queste qualità per progettare quello che vi sta a cuore.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Vi aspetta un periodo molto piacevole.

Potreste ricucire gli strappi e riscoprire l'affetto oppure dare una rispolverata alla passione, se siete in coppia da molto tempo. Potete progettare il futuro, pensare alla convivenza, all'acquisto di una casa, a un viaggio oppure a fare un figlio. I cuori solitari che hanno conosciuto una persona interessante, devono continuare a frequentarla. Coloro che non hanno ancora trovato l'amore vero, devono continuare a cercare. Sfruttate anche i social e le potenzialità del web. Iniziative, colloqui di lavoro, progetti, potrebbero essere concentrati tutti in questo periodo.

Scorpione – La vostra casa potrebbe essere un posto molto affollato in questa giornata.

I visitatori vanno e vengono, e questo potrebbe infastidirvi. Potreste anche ritrovarvi a dover alleviare esplosioni di rabbia da parte di qualche membro della vostra famiglia. Fate in modo che il problema di questa persona non vi faccia infiammare così tanto. L'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di essere più concentrati del solito. In campo lavorativo le prospettive sono buone, tuttavia, è meglio assecondare le circostanze per trarne il massimo beneficio possibile. Miglioramento anche per le questioni economiche.

Sagittario – In questo periodo, le coppie potrebbero avere qualche problema.

Imprevisti domestici, discussione sui figli, dubbi e insoddisfazioni potrebbero prendere il sopravvento. Per i single non è un periodo ideale per inaugurare una relazione platonica ma sono pochi coloro che sognano una storia tutta merletti e niente sostanza. Occhio agli equivoci e ai pettegolezzi che potrebbero farvi finire fuori strada. In questo periodo potreste mettere in cantiere le iniziative che vi stanno più a cuore, ma dovete bypassare dubbi e insoddisfazioni. Siate prudenti.

L'oroscopo di mercoledì 19 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – A causa di una discussione rischiate di degenerare in litigate memorabili.

Evitarle potrebbe essere complicato, se siete insofferenti e intolleranti verso l'instabilità altrui. Più semplice, invece, è vedere i pregi del partner. Le stelle sanno che il vostro cuore da single è prezioso e che voi siete una persona profondamente capace di amare. Per questo motivo, non affidate il vostro cuore a chi non lo merita. Periodo migliore per i soldi, gli affari e la professione. Occhio a non discutere con il capo, altrimenti rischiate di rovinare i vostri rapporti.

Acquario – Vi aspetta un periodo parecchio intenso. Avete voglia di passione, affermazioni, amore senza ombre. Per le coppie, questo è un periodo adatto per progettare il futuro insieme al partner.

Se siete soli da qualche tempo, non disperatevi, perché proprio ora Cupido potrebbe far sorridere il vostro cuore. In campo lavorativo le prospettive sono molto buone. Tuttavia, potreste dover fronteggiare alcuni imprevisti, in grado di rallentare la vostra marcia verso il raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissi.

Pesci – Se nel vostro rapporto c'è amore e avete dei progetti in comune, presto riceverete una piacevole notizia. Se, invece, non siete al vostro agio con il partner, dovete mettere le cose in chiaro. Imponetevi senza aggressività ma con diplomazia e sincerità. Questo è un periodo buono per mettere in cantiere i vostri progetti e smaltire eventuali arretrati, per dialogare serenamente con colleghi, collaboratori, superiori oppure per avanzare le vostre richieste.

Occhio agli equivoci e ai ritardi, è sempre meglio rileggere prima di firmare documenti.