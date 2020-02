L'Oroscopo del week end da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2020, prevede un fine settimana romantico per l'Acquario, grazie alla Luna in transito nel segno, e passionale per il Capricorno. Difficoltà, invece, per il Cancro: l'amore sarà “litigarello”. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni.

L'oroscopo: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): sarà un week end romantico grazie a Venere in transito nel vostro segno, qualche disturbo arriverà da Marte dissonante ma, se saprete controllare l'impulsività, andrà tutto bene.

Il lavoro vi stresserà parecchio.

Toro (21/04- 20/05): l'oroscopo consiglia una gita fuori porta che vi aiuterà e vi darà una nuova carica di energia. Sarete travolgenti con il partner e il vostro legame ne beneficerà. Chi lavora nel fine settimana avrà una sorpresa, probabilmente un extra in denaro del tutto inatteso.

Gemelli (21/05-21/06): queste saranno giornate di alti e bassi , vi sveglierete con un po' di malumore ma il partner saprà farvi tornare il sorriso colmandovi di attenzioni. Venere in sestile vi renderà più dolci nei confronti della vostra metà.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo prevede litigi in famiglia, scaricherete sul partner il vostro nervosismo che di solito vi fa chiudere in voi stessi. Non sarà bello tenere il muso per tutto il fine settimana. Venere in effetti sarà dissonante ma Mercurio sarà positivo. Gli amici sapranno tirarvi su di morale.

Leone (23/07-23/08): Venere in trigono vi farà sentire più innamorati e desiderosi di mostrare il vostro affetto al partner.

Organizzerete una romantica cenetta a due, in casa o al ristorante. Il lavoro non porterà problemi particolari.

Vergine (24/08- 22/09): l'oroscopo del giorno indica dinamismo e attività. Non starete fermi a casa ma sarete in giro a divertirvi con gli amici, quelli veri. Chi è in coppia sarà travolto dalla passione.

L'oroscopo del week end, segno per segno

Bilancia (23/09-22/10): Venere dissonante vi farà sentire non capiti dal partner e desiderosi di maggiori dimostrazioni da parte sua.

La Luna in buon aspetto vi farà vedere le cose in maniera più positiva in questi giorni. Sul lavoro attenti a una collega.

Scorpione (23/10-22/11): avrete modo di fare nuove conoscenze questo week end, Mercurio favorevole vi porterà ad avere nuovi contatti in generale. Alcuni saranno utili anche per il lavoro e nasceranno nuovi progetti. Ottima l'intesa fisica con il partner.

Sagittario (23/11-21/12): le stelle indicano che c'è chi sentirà le farfalle nello stomaco. Potreste conoscere una persona o incontrare qualcuno che vi piace da parecchio tempo. Il lavoro vi porterà nervosismo e stanchezza, sarete anche distratti.

Con Mercurio e Sole in cattivo aspetto può succedere, ma non scoraggiatevi.

Capricorno (22/12-20/01): Marte nel segno insieme a Giove vi regalerà ancora per molto tempo fascino, sensualità e grande energia. Sarete molto impegnati in vari eventi mondani e il partner non sarà sempre contento, si sentirà trascurato e si lamenterà .

Acquario (21/01-19/02): il vostro oroscopo avrà la Luna nel segno e questo vi renderà più romantici e sognatori. Desidererete trascorrere più tempo con il partner a scambiarvi coccole e confidenze. Sul lavoro il vostro impegno verrà premiato. Il consiglio dei pianeti è di rilassarvi in questi due giorni.

Pesci (20/02-20/03): il vostro cielo sarà piuttosto positivo. Mercurio nel segno vi spingerà a circondarvi di vecchi amici, rilassatevi in loro compagnia in questi giorni. Organizzerete uscite e piccole feste. Il lavoro procederà bene, si parlerà di una eventuale promozione.