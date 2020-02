Giro di boa della settimana per i dodici segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo del 13 febbraio 2020 e vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro ai dodici segni.

Astri e stelle del 13 febbraio: la giornata

Ariete: in amore le discussioni che nasceranno possono essere superate, da domani la Luna sarà favorevole e vi permetterà di vivere maggiori passionalità. Nel lavoro potrà esserci un ripensamento. Evitate di fare cose in modo azzardato.

Toro: per i sentimenti situazione migliore visto che questo è un oroscopo libero da tensioni.

Nel lavoro favoriti coloro che hanno un'attività propria. Buoni gli affari.

Gemelli: se qualcosa non funziona in una coppia ora si può ripartire. Con una persona del Leone o Ariete rapporti favoriti. Nel lavoro alcune situazioni che sembrano difficili si risolveranno a vostro favore.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale tra oggi e domani è da evitare lo stress. Questa giornata non è forte come vorreste. A livello lavorativo dovrete riparare a qualche danno.

Leone: in amore giornata positiva, rispetto e alle ultime settimane alcune situazioni vanno meglio.

Nel lavoro oroscopo ideale per far valere le vostre idee. Attenzione solo alle spese di troppo.

Vergine: per i nati sotto questo segno sarà più facile sfruttare il proprio fascino in questo periodo. Le emozioni non mancano. A livello lavorativo situazione astrologica che favorisce chi è rimasto bloccato in passato. Alcuni problemi potranno essere superati.

Previsioni e oroscopo del 13 febbraio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: non è questo un periodo eccezionale per l'amore, ma questo non vuol dire che ci siano problemi. Nel lavoro con questo oroscopo c'è la necessità di chiarire alcune situazioni, inoltre alcuni devono portare avanti progetti impegnativi.

Scorpione: le nuove storie d'amore partono con qualche perplessità. Nel lavoro potreste cambiare rotta o accettare di cambiare città, ad ogni modo dovrete accettare un cambiamento anche non desiderato.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che porta chiarimenti e maggiori emozioni. Sabato 15 domenica 16 potreste sentirvi però molto stanchi. Nel lavoro siete agitati, nonostante abbiate tentato diversi cambiamenti ancora non vedete novità in arrivo.

Stelle e oroscopo del 13 febbraio 2020: la giornata dei segni

Capricorno: in amore situazione particolare che vede Luna e Venere dissonanti, per questo motivo rapporto in bilico. Nel lavoro avete dovuto superare un blocco, ma in questi giorni tutto sembrerà più difficile, ci vorrà maggiore pazienza.

Acquario: in amore giornata migliore perché la Luna è tornata favorevole.

Recupererete in una storia. Nel lavoro spese eccessive.