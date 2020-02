Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo del 17 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Per i nativi dei Gemelli è una giornata soddisfacente, invece, per i nati sotto il segno del Capricorno è passionale ma anche tesa. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata parte bene per l'amore, avete a disposizione dolcezza e fascino.

Potrebbe presentarsi un po' di nervosismo ma si tratta di una situazione che risolverete in fretta. Non dovete preoccuparvi di eventuali contraddizioni che potrebbero serpeggiare in questa giornata. Sono favoriti le collaborazioni, i colloqui, le nuove idee e il lavoro in generale. Questo è un periodo migliore anche per le questioni economiche: potreste incrementare le entrate grazie a un piccolo colpo di fortuna.

Toro – Periodo un po’ litigioso, la colpa è un po’ vostra ma anche dei parenti o degli amici.

Non mancano imprevisti domestici che, come sempre, portano un po' di scompiglio in casa. Con un po' di sforzo, tutte le cose tornano al proprio posto. I single che non riescono a trovare l’amore vero, non devono cadere nello sconforto. Presto Cupido si accorgerà di voi. Ciò che non funziona in questa giornata sono i soldi, che potrebbero scarseggiare a causa di uscite cospicue.

Gemelli – Questa giornata potrebbe portare qualche soddisfazione.

Se la vostra storia d’amore stava andando alla deriva, ora riuscite a trovare il modo di recuperare complicità e attrazione. Se le cose invece vanno molto male, allora potreste troncare la relazione per rincorrere un nuovo sogno d’amore o abbracciare la tanto agognata libertà. Se siete sposati, riuscite a trovare il modo di risolvere tutti quei problemi legati alla sfera domestica. I single non si rendono ancora conto che l’amore è dietro l’angolo.

Per vederlo, è necessario indossare un bel paio di occhiali dalle lenti rosa. In campo lavorativo siete capaci di capire quale direzione intraprendere e affrontare le insidie della vita.

Previsioni di lunedì 17 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa giornata vi dà un tocco dolce e delicato. Avete voglia di certezze, soddisfazioni e felicità. Se siete in cerca dell'amore, questa giornata regala ai cuori solitari piacevoli occasioni. Potreste conoscere più persone e incontrare l’anima gemella oppure un amore appagante, privo complicazioni. Mettetevi in discussione, uscite e fatevi notare, al resto ci pensa Cupido.

La situazione lavorativa e quella economica sono in netta ripresa. Forse non vedete subito i risultati ma di sicuro il destino ha in serbo per voi belle novità.

Leone – Gli unici pretesti per farvi litigare con il partner potrebbero essere legati alla famiglia o alle questioni domestiche economiche. Per il resto vi aspetta un periodo favorevole, denso di passionalità. Insomma, se c’erano dei punti in sospeso, adesso potete affrontarli e lasciarveli alle spalle. Difficile non notarvi in questo periodo, avete un fascino spiccato. Se siete single, questo potrebbe essere il momento adatto per girare pagina e per diventare più sicuri di voi stessi e delle vostre potenzialità.

Nel lavoro percorrete la strada che avete scelto con tenacia e grinta. Molte buone notizie potrebbero arrivare e se non sarà così, preparatevi comunque a vivere un periodo di stabilità.

Vergine – In questa giornata non mancano i battibecchi con il partner. Se convivete, le questioni domestiche potrebbero risalire alla ribalta. Per fortuna, tutto si risolve e vi sentite più rilassati e disposti ad andare incontro al partner. Organizzate qualcosa di speciale con la vostra dolce metà, ad esempio, una cenetta romantica o un viaggio che desiderate da molto tempo. Questa giornata potrebbe non essere pienamente sufficiente per i single.

Chi vi piace, potrebbe darvi del filo da torcere ma ciò non vuol dire che siete destinati a stare soli per tutta la vita. Dovete avere pazienza, prima o poi arriverà la persona giusta per voi.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Preparatevi a lasciarvi alle spalle dubbi e incertezze. Qualunque sia stato il problema che ha appesantito la vostra relazione d'amore, state sicuri che la soluzione arriverà prima di subito. Questo è un periodo eccellente per migliorare la complicità, per discutere serenamente del passato e pianificare il futuro. In campo lavorativo potreste avere vantaggi e occasioni.

Avete lucidità, comunicatività e forza di persuasione, tutte doti utilissime per individuare le proposte buone da quelle cattive.

Scorpione – Imprevisti domestici, doveri familiari e coniugali, il budget che potrebbe fare acqua in ogni luogo. Questo è ciò che potrebbe succedere in questo lunedì. C'è molta agitazione nella vita di coppia. Le circostanze esterne fanno a gara per spingervi a farvi litigare con il partner. Se non convivete, state lontani dalla gelosia e dai pettegolezzi. I single sono pronti a innamorarsi e a sperimentare nuove emozioni. Sia nell'ambito lavorativo che in quello economico dovete essere prudenti, quindi, munitevi di pazienza.

Sagittario – In questa giornata avete tutte le carte in regole per far funzionare il rapporto e, soprattutto, per affrontare e chiarire eventuali situazioni rimaste in sospeso. Inoltre, alcune vostre insoddisfazioni vengono smussate. Sapete anche prendere per la gola il partner, sdrammatizzare quando serve e farvi coccolare. A voi single non manca la simpatia, la grinta e la determinazione, elementi fondamentali per fare breccia nel cuore di una persona interessante. Questo oroscopo incoraggia i buoni affari e i guadagni, e vi rende anche ottimisti e aperti alle nuove occasioni. Occhio ai dubbi.

In caso di incertezze, chiedete consiglio e affidatevi al parere di persone fidate.

L'oroscopo di lunedì 17 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questa è una giornata molto passionale ma anche un po' tesa. I rapporti stretti, matrimoniali e quelli di lunga data hanno bisogno di una pausa di riflessione. Questo febbraio è un mese incerto per i nativi di questo segno. Dovete fare attenzione alle bugie e dovete usare più astuzia. Nel lavoro avete interessanti opportunità, che dovete esaminare con molto scrupolo. Negli affari e in ambito economico potreste mettere a segno qualche bel colpo e finalmente migliorare il budget, che spesso fa acqua dappertutto.

Acquario – Questo periodo potrebbe essere piuttosto turbolento. Insoddisfazioni, nervosismo, gelosie o altre emozioni negative potrebbero farsi spazio dentro di voi e minare l’accordo con il partner. A causare questi problemi sono la famiglia d’origine e il lavoro. Cercate di affrontare insieme queste situazioni spinose, prima ne parlate meglio è. I cuori solitari non devono dare retta ai pensieri pieni d’insicurezza, che potrebbero rendervi meno appetibili e attraenti agli occhi degli altri single. Cercate di valorizzare i vostri punti di forza e presto farete colpo su qualcuno. In campo lavorativo dovete affrontare equivoci e ritardi, qualcuno si potrebbe rimangiarsi la parola data.

Pesci – È arrivato il momento di sfruttare questa giornata positiva per schiarirvi le idee, poiché vi aspetta un periodo incerto che metterà in luce le vostre insoddisfazioni. Molti di voi single si sentono piccoli e sfigati, e vedono tutto nero. L'oroscopo consiglia di reagire e di farvi forza. Nel lavoro, la vostra posizione non è per niente male. Alcuni problemi familiari potrebbero interferire con i vostri progetti, ma è sufficiente concentrarvi e pensare solo a quello che dovete realizzare.