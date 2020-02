Nuova settimana, la prima del mese di febbraio che sta per prendere il via. Arrivano l'Oroscopo e le previsioni del 3 febbraio per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore e lavoro saranno, come sempre, gli assoluti protagonisti.

Stelle e oroscopo del 3 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: in amore avete una grande capacità di fare cose che, fino a qualche tempo, fa erano impossibili da realizzare. Con la persona amata programmate qualcosa di nuovo. Nel lavoro le difficoltà degli ultimi mesi sono superate, state vivendo una fase di recupero.

Toro: per i sentimenti potrebbe tornare un po' di instabilità nei rapporti, nel complesso, però, questo è un oroscopo importante per chi vuole fare scelte in vista del futuro. Nel lavoro sarà possibile fare una conoscenza utile per il futuro.

Gemelli: a livello amoroso i nuovi incontri sono importanti. Tra questa giornata e quella di domani, Luna nel segno che permetterà di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro le cose vanno meglio, se avete vissuto problemi lo scorso anno, ora si risolveranno.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale stelle interessanti e momento migliore in arrivo dal giorno 6 del mese.

Luna nel segno. A livello lavorativo qualche problema o dubbio di tipo economico da affrontare al meglio. Evitate di stancarvi troppo.

Leone: in amore non tutto è così semplice, se ci sono divergenze con la persona amata cercate di affrontarle entro venerdì. Nel lavoro in questa giornata potranno esserci discussioni con una persona.

Vergine: questa giornata favorisce gli incontri. È un momento di forza nei sentimenti.

A livello lavorativo situazione generale positiva e un piccolo vantaggio che arriverà a breve.

Previsioni e oroscopo del 3 febbraio: la giornata della Bilancia e dello Scorpione

Bilancia: per i sentimenti sta per arrivare una situazione di grande interesse. L'ultima parte del mese permetterà anche un recupero per le emozioni. Nel lavoro ci sarà da affrontare qualche investimento o spesa. Vi sentite più energici in questo momento.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale piccole perplessità in questa giornata, ma solo al mattino. Nel pomeriggio non avrete più la Luna opposta. Nel lavoro scelte da fare con calma, non sottovalutate i nuovi incontri.

Astri e oroscopo del 3 febbraio: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario: questa giornata vede la Luna in opposizione. Nulla di compromettente ma qualcosa sarà da non sottovalutare. Con Toro e Acquario discussioni. A livello lavorativo alcuni conti potrebbero non tornare.

Capricorno: in amore le cose possono andare meglio, ma ci vorrà pazienza nelle relazioni che hanno vissuto problemi settimana scorsa.

Del lavoro nuove proposte di collaborazioni. Opportunità da non sottovalutare.

Acquario: a livello sentimentale periodo importante, non dovete sottovalutare i nuovi incontri. Nel lavoro proposte da valutare con attenzione.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore potreste ricevere delle belle conferme. La prima parte di febbraio porta belle emozioni da vivere. Nel lavoro si fa sentire un po' di stanchezza, tuttavia riuscirete a gestire tutto al meglio.