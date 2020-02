Con l'arrivo di febbraio cambiano gli equilibri dei segni zodiacali. Scopriamo in che modo leggendo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del mese di febbraio per i segni

Ariete: questo è un momento importante per comprendere in che modo agire riguardo al campo professionale. Con il transito di Venere è un buon momento anche per i sentimenti, ci sarà un bel recupero. Molti problemi presto saranno risolti.

Toro: giornate agitate quelle di febbraio per il segno.

Il mese sarà comunque importante soprattutto in campo professionale, potrete portare avanti i vostri progetti. È possibile che nascano dei nervosismi con i collaboratori, cercate di mantenere duro. In amore sentite l'esigenza di chiarezza.

Gemelli: in questo mese di febbraio avete bisogno di essere circondati da persone sincere. Alcune complicazioni potrebbero infatti nascere a livello familiare. Cercate di non alimentare polemiche. A livello economico potreste recuperare.

Cancro: con l'opposizione di diversi pianeti, come Saturno, Marte e Giove, siete in cerca di serenità ma non riuscite a trovarla.

Soprattutto in campo sentimentale, tra amore e famiglia avete voglia di equilibrio. Con la fine del periodo, la situazione si stabilizzerà anche in campo professionale, quando Saturno non sarà più opposto e potrete vivere delle situazioni positive.

Leone: è in arrivo grande energia per il segno. Con la positività di Venere belle le emozioni che andrete a vivere. Se ci sono delle questioni da affrontare, fatelo entro la seconda settimana di febbraio.

Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti.

Vergine: cambiamenti sentimentali in vista per il segno. In questo periodo, a livello astrologico, potrete fare dei progetti che otterranno successo Grazie anche Giove, Saturno e Urano in posizione interessante. Attenzione nella metà del mese, quando potrebbero nascere delle discussioni.

Oroscopo e previsioni del mese

Bilancia: in questo periodo sarà possibile costruire qualcosa di bello in previsione del futuro.

In campo professionale, l'oroscopo è di recupero. In amore, vivrete delle giornate intense soprattutto fino alla terza settimana del mese.

Scorpione: situazione interessante per il segno, anche se vivrete dei momenti di particolare agitazione. Sentite di non riuscire a controllare gli eventi, per questo motivo è possibile che pensiate che un collaboratore passare remarvi contro. Nella seconda settimana del mese potrete però recuperare.

Febbraio, le stelle degli ultimi segni

Sagittario: importanti emozioni saranno vissute dal segno in questo periodo, con Marte favorevole ed il cielo dalla vostra parte.

In campo sentimentale con Venere positivo potrete vivere delle belle passioni. Nel lavoro in base all'oroscopo avrete più libertà di scelta.

Capricorno: è possibile che giungano delle crisi a livello professionale, però non temete perché si risolverà al più presto. In campo sentimentale è un momento di recupero, vi sentite vincenti, non pensate troppo a ciò che potreste fare, ma agite.

Acquario: febbraio sarà all'insegna di grandi emozioni per i nati sotto questo particolare segno. Saranno favorevoli tutte le giornate fino alla terza settimana del mese, potrete quindi innamorarvi, se siete single.

In campo lavorativo dovrete fare affidamento al vostro intuito.

Pesci: febbraio sarà caratterizzato da giornate particolari in campo sentimentale, qualcuno potrebbe pensare anche ad alcune situazioni legate al passato. Cercate di non essere troppo malinconici. In campo lavorativo dovrete comprendere quali sono i vostri desideri e impegnarvi per ottenere risultati.