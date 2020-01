Durante il fine settimana che va da sabato 1 a domenica 2 febbraio 2020 Nettuno nel segno dei Pesci farà sentire i nati di questo segno decisamente giù di tono facendoli isolare. L'Acquario si avvarrà del sostegno di Mercurio e del Sole per perseguire progetti molto ambiziosi, mentre il Capricorno sarà in uno stato di pausa, e completamente al di fuori della sfera lavorativa per un po' di tempo.

Marte nel segno dello Scorpione sarà portatore di energia fuori dal comune per risolvere questioni di stampo professionale, ma anche per essere passionali e avvincenti con il partner.

L'oroscopo dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: potreste vivere un fine settimana alquanto monotono secondo il vostro punto di vista, ma non dimenticate che potreste avere qualche momento fuori dalle righe con il vostro partner. Qualche piccola “imperfezione” sul lavoro vi arrecherà qualche problema che avreste voluto evitare, ma nel complesso tutto filerà liscio.

Scorpione: sarà un weekend interamente dedicato al lavoro, nel quale vi immergerete con entusiasmo e decisamente più “freschi” rispetto a qualche giorno prima.

Saranno favoriti gli accordi burocratici e pecuniari, ma fate attenzione a qualche investimento di dubbia provenienza. date un occhio di riguardo anche allo stress in accumulo.

Sagittario: avrete una possibilità di lavorare con più moderazione del solito e senza troppa frenesia. Vi dedicherete interamente al relax, a serate tranquille trascorse in casa davanti alla televisione o al computer e a togliervi qualche piccolo sfizio covato per molto tempo.

Evitate gli sforzi, soprattutto quelli troppo onerosi.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: proverete a recuperare un po' di dialogo fra voi ed il partner, dal momento che non avete più quell'affiatamento che ha caratterizzato i primi tempi della vostra relazione. Sicuramente qualche chiarimento sortirà il suo effetto, però fate anche qualche gesto concreto per dimostrare che tenete alla vostra relazione.

Una pausa dal lavoro sarà un ottimo toccasana per la vostra salute.

Acquario: saranno favorite le collaborazioni fra colleghi per un progetto davvero molto ambizioso e che non ammetterà nessun tipo di errore. Sarete voi ad animare la situazione con la vostra proverbiale vena creativa, ma utilizzate anche le vostre capacità di comunicazione, perché al momento sono decisamente ottimali.

Pesci: vi isolerete per un po', magari stando con la sola compagnia dei vostri hobby o degli affetti più cari. Sul lavoro vi adatterete all'esigenza del momento, ma finirete con il prendere una “strada” diversa da quella tracciata in un primo momento.