L'Oroscopo lascia presagire una giornata di soluzioni e chiarimenti per la Vergine, che si prepara a vivere un momento di recupero. Anche il Toro, grazie a Giove e Saturno in posizione vantaggiosa potrà vivere una giornata ricca di emozioni e sorprese; tuttavia, il fisico potrebbe costringere il segno a tirare un po' il freno. Giornata sottotono per il Cancro a causa della Luna in posizione dissonante. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani, giovedì 13 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del giorno 13 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: ci sono tantissime cose da fare durante questa giornata: molti sono gli impegni presi anche se non è sicuro che l'Ariete riesca a portarli tutti al termine. Gli astri lasciano presagire una giornata faticosa, ma l’amore vi aiuterà a ritrovare la serenità

Toro: nonostante Giove e Saturno in ottimo aspetto portino fortuna al segno, l’oroscopo di giovedì 13 febbraio lascia presagire una giornata stancante dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi fastidi a gambe e schiena.

Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: sono giornate vantaggiose per il segno, che finalmente potrà fare affidamento sulla protezione degli astri e rimettere ordine all'interno della propria vita. Durante le prossime ore sarà possibile ottenere dei chiarimenti tanto per quanto riguarda l'amore che l’ambito lavorativo. Per quanto riguarda la sfera lavorativa in particolare, sarebbe bene non perdere di vista i propri obiettivi e moderare le spese.

Cancro: a causa della Luna dissonante le prossime 24 ore non saranno tranquille per il segno che potrebbe trovarsi ad affrontare delle controversie per quanto riguarda rapporti interpersonali. Il consiglio delle stelle è di rimandare al weekend tutti gli impegni, ma anche i chiarimenti, le stelle vi daranno una marcia in più.

Previsioni astrali del 13 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo di giovedì 13 febbraio lascia presagire una giornata interessante ed intensa, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

La passione si riaccende e i rapporti di coppia trovano una nuova forza. Anche i single saranno avvantaggiati nella ricerca dell’anima gemella. Recupero in ambito lavorativo, tuttavia gli astri consigliano di non fare passi azzardati.

Vergine: Sarà una giornata risolutiva per il segno che potrà chiarire le problematiche nate durante durante precedenti per quanto riguardi rapporti di coppia e la sfera familiare. L’oroscopo lascia presagire una giornata interessante anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ideale per coloro i quali desiderano avanzare una proposta presentare un nuovo progetto.

Bilancia: è un momento sottotono per il segno che sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale si trova a fare i conti con alcune problematiche. Quella di giovedì sarà una giornata faticosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e il fisico. Recupero nel weekend.

Scorpione: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante le prossime giornate, tuttavia gli astri consigliano cautela, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Il segno potrebbe infatti sentirsi alquanto nervoso e sotto pressione, favorendo la nascita di nuovi contrasti.

Meglio ritagliarsi un momento di riposo e riordinare i pensieri.

Oroscopo giornaliero 13 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: l’oroscopo lascia presagire un grande cielo per quanto riguarda i sentimenti durante le prossime 48 ore. Saranno momenti intensi per coloro che vivono un rapporto di coppia, qualcuno potrebbe decidere di fare passi importanti per il futuro e anche i single potrebbero incontrare la persona dei loro sogni. Chi durante le giornate precedenti ha affrontato liti e discussioni potrà trovare un accordo. Bene il lavoro.

Capricorno: durante questa giornata il segno potrebbe essere leggermente instabile, alternare momenti di serenità ad attimi di nervosismo e irritabilità.

Sarebbe dunque meglio evitare di dire qualcosa di cui pentirsi, meglio contare fino a 10 prima di aprire bocca. Recupero a partire dalla giornata di venerdì.

Acquario: la giornata di giovedì 13 febbraio si rivelerà alquanto frenetica per il segno che dovrà gestire alcuni imprevisti per quanto riguarda l’ambito lavorativo, come ritardi o consegne mancate. Al contrario, sono delle giornate frizzanti e leggere per quanto riguarda i sentimenti, la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare degli incontri intriganti.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una giornata interessante, così come lo sarà il resto del mese di febbraio.

L'amore ricoprirà un ruolo centrale all'interno della vita del segno, che avrà modo di ritrovare la serenità e potrà parlare a cuore leggero dei propri sentimenti. Bene l’ambito lavorativo, in arrivo grande soddisfazioni.