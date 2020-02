L'Oroscopo lascia presagire una giornata intensa, durante cui non mancheranno le energie e il buon umore per i nati sotto il segno del Leone, ma anche per la Vergine, per la quale si apre un vantaggioso momento di recupero. Giornata faticosa per la Bilancia a causa degli influssi contrastanti di Venere. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di domani, domenica 16 febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 16 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: con la Luna in aspetto positivo questa domenica sarà vantaggiosa per il segno che potrà fare affidamento anche sul favore di Venere. Dunque l'Ariete avrà una marcia in più per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti. Le prossime 48 ore saranno favorevoli anche per coloro i quali dovranno prendere delle decisioni importanti, che riguardano il lavoro o la sfera privata.

Toro: la Luna non è più in opposizione, dunque per questa giornata l’oroscopo lascia presagire una grande energia e forza.

Sarà un buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, il cuore ritorna protagonista e si potranno vivere delle belle emozioni. Bene l’ambito lavorativo, durante questa giornata il segno sarà intuitivo e potrebbe avere delle idee rivoluzionarie.

Gemelli: durante questa giornata continuano le tensioni e le agitazioni nate durante le giornate precedenti. Soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario e la gestione della casa, sarà bene muoversi con cautela ed evitare di prendere decisioni affrettate o fare inutili acquisti.

Lo stress accumulato potrebbe portare alla nascita di contrarsi e discussioni anche in amore e all'interno della sfera familiare.

Cancro: l’oroscopo di domenica 16 febbraio lascia presagire una giornata un po’ agitata per quanto riguarda i sentimenti. Venere in aspetto contrastante infatti potrebbe portare alla nascita di agitazioni e contrasti, soprattutto per le coppie già in crisi. E' un momento di recupero per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative.

L'oroscopo giornaliero 16 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: questa giornata sarà di preparazione per il segno che da lunedì potrà accogliere la Luna. Sono giornate intense, in cui i sentimenti ricoprono un ruolo da protagonista e anche gli incontri sono favoriti. Il segno recupera le energie e la forza fisica, anche se sarebbe meglio evitare gli sforzi eccessivi. Bene la sfera lavorativa.

Vergine: è un momento vantaggioso per il segno che dopo una prima metà del mese leggermente sottotono, recupera totalmente le energie e la voglia di fare. Le prossime giornate porteranno dei chiarimenti all'interno della sfera sentimentale e familiare, il segno potrà tornare a dedicarsi all'amore come desidera e anche gli incontri sono favoriti.

Coloro i quali vogliono presentare un progetto o avanzare una proposta potremmo fare affidamento su un oroscopo favorevole.

Bilancia: l’aspetto conflittuale di Venere nel segno creerà contrasti e discussioni durante questa giornata non solo in amore ma per quanto riguarda i rapporti interpersonali più in generale. Non è un momento particolarmente vantaggioso dal punto di vista fisico e durante la giornata di domenica 16 febbraio qualcuno potrebbe vedersi costretto a prendersi un momento di pausa. Il consiglio delle stelle è quello di curare maggiormente il corpo e l’alimentazione, magari iniziando delle cure specifiche.

Scorpione: L’oroscopo lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti. Il segno ritrova il buon umore e il coraggio di mettersi in gioco in ambito sentimentale, al contrario lo perde per quanto riguarda la sfera lavorativa. Durante le prossime giornate sarà bene evitare di fare più del dovuto, meglio riordinare i pensieri e agire con cautela.

Previsioni astrologiche del 16 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: Mercurio è in aspetto completo dissonante potrebbe rendere il segno alquanto agitato e nervoso durante questa giornata, favorendo la nascita di discussioni e malintesi tanto in ambito lavorativo quanto all’intero della sfera sentimentale.

Tuttavia con l'avvicinarsi della sera e il Sole in posizione favorevole si potrà recuperare.

Capricorno: l’oroscopo di domenica 16 febbraio lascia presagire una giornata alquanto conflittuale per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Non mancheranno i malintesi, soprattutto se durante la settimana il segno ha trascurato gli affetti personali. Recupero a partire dalla nuova settimana.

Acquario: durante questa giornata sarà meglio muoversi con cautela, la Luna in opposizione infatti potrebbe mettere i bastoni fra le ruote all'Acquario. È un buon momento dal punto di vista fisico, tuttavia il voler fare tutto insieme potrebbe portare del nervosismo e lo stress accumulato finirà inevitabilmente per riversarsi all'interno della sfera sentimentale.

Attenzione alle finanze.

Pesci: la Luna in posizione favorevole regalerà al segno una domenica all'insegna dei sentimenti e delle emozioni. È un momento ricco di sorprese e qualcuno potrebbe trovarsi davanti alla porta una persona appartenente al passato, tornata per rivangare vecchi sentimenti. Anche gli incontri sono favoriti. E' un momento vantaggioso per l’ambito lavorativo, l’ambizione porterà a ricevere ottimi risultati.