Venerdì 21 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Acquario, mentre Nettuno, Mercurio ed il Sole stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Giove, Plutone, Saturno e Marte permarranno sui gradi del Capricorno come Urano nel segno del Toro. Infine, Venere rimarrà stabile in Ariete ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Oroscopo favorevole per Cancro e Sagittario, meno entusiasmante per Ariete e Toro.

Gemelli perplessi

Ariete: stressati. Le copiose attività pratiche che graveranno sul groppone nativo potrebbero essere maggiori rispetto al consueto, e lo stress avrà buone chance di far capolino nel loro venerdì.

Toro: indisponenti. Nel focolare domestico i nativi assumeranno presumibilmente un atteggiamento indisponente, facendo saltare la mosca al naso all'amato bene.

Gemelli: perplessi. Un amico assumerà un atteggiamento ambiguo mettendo in allerta i nativi che, superata l'impasse iniziale, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

Cancro: shopping. Mercurio ed il Sole in angolazione conciliante doneranno, c'è da scommetterci, ai nati del segno una giornata condita da una sessione di shopping, perlopiù di attrezzature e strumenti utili al loro futuro percorso professionale.

Umore flop per Leone

Leone: umore flop. Il tono umorale dei nati Leone potrebbe essere messo a dura prova dallo scontro in onda tra il Sole d'Acqua e la Luna d'Aria che lo faranno scivolare sotto il livello minimo.

Vergine: finanze flop. Giove e Saturno guardati in cagnesco da Urano in moto retrogrado saranno i Pianeti che probabilmente consiglieranno ai nativi di non esagerare con le spese quest'oggi.

Bilancia: fuori fase. Ai nati del segno, in questa giornata, sembrerà di darsi molto da fare ma non riceverete gli adeguati compensi morali ed economici in cambio.

Scorpione: relax. Venerdì in cui molti nati Scorpione decideranno presumibilmente di chiudere fuori dall'uscio di casa ogni ansietà del periodo, dedicando del tempo esclusivamente a sé stessi.

Pesci galanti

Sagittario: mondani. Una spensierata serata assieme alle compagnie amicali di sempre sarà un toccasana per la voglia di divertimento a cui aneleranno oggi i nativi.

Capricorno: routine. La giornata senza infamia né lode potrebbe risultare produttiva se, invece, i nati del segno, si dedicheranno alle attività insolute procrastinate nei giorni addietro.

Acquario: sfacciati. La Luna nella loro orbita, solo Astro a supportarli oggi, potrebbe renderli oltremodo sfacciati nei rapporti con gli altri. Amore in secondo piano.

Pesci: galanti. La quadratura tra Giove e Venere segnerà probabilmente un punto a favore nelle faccende di cuore native, che potranno godere nuovamente della loro indole galante.