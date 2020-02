Un marzo 2020 decisamente brillante quello che si prospetta per il segno dei Pesci. Se in amore ci saranno molte occasioni di stringere amicizie e magari di vederle convertire in una relazione sentimentale, sul lavoro molte soddisfazioni la faranno da padrone, ma solo alla luce di molti sacrifici.

Energie al 'top' grazie a Marte e grande la fortuna sia di Venere che di Giove. Mercurio favorevole.

Amore e affetti

Il giorno 6 marzo prometterà un appoggio di Venere invidiabile sul fronte amoroso. L'unica pecca di questa promessa di idillio però ritarderà parecchio, perché il transito lento del pianeta non vi permetterà di ottenerne nell'immediato gli influssi benevoli.

Ciò che provate nei confronti del vostro partner sarà unico, arriverete a mettere la vostra dolce metà al primo posto tralasciando perfino i vostri desideri. Questo atteggiamento vi fa onore, ma non dimenticatevi anche di essere “innamorati” anche di voi stessi.

Dal giorno 17, Mercurio vi darà ottime probabilità di dialogo, e magari anche di fare progetti in due che soddisfino entrambe le parti. Sicuramente non andrete incontro a divergenze, o perlomeno queste non saranno così insormontabili come potrebbe apparirvi in un primo momento.

Inoltre, Giove vi darà molta fortuna negli incontri, specialmente per i single, ma anche quelli che promettono amicizie durature.

Lavoro e studio

Dovreste contare molto sulla fortuna che vi offrirà Giove anche sull'aspetto lavorativo, perché l'ottimismo del Sole vi farà compagnia soltanto nella prima settimana di marzo. Gli obiettivi su cui avete rimuginato a lungo nei mesi precedenti finalmente vedranno il loro compimento, molti progetti si concluderanno e potrete infine contare sui guadagni ottimi che essi vi avranno arrecato.

Buone le iniziative fatte in squadra con un Mercurio che vi farà lavorare con i colleghi in completa sintonia, anche se sarete costretti ad andare incontro a qualche rinuncia. Effettivamente questa è una parola che non vorreste sentire, soprattutto dopo l'ultimo periodo, ma con un po' di sforzo extra avrete molta positività a portata di mano. La ricerca di lavoro sarà illuminata proprio nella prima metà di marzo, ma fate attenzione alle energie in calo nell'ultima settimana del mese.

Ottimo lo studio, ma anche qui avrete la necessità di fare più sacrifici del previsto per poter portare a casa un voto d'esame ottimale.

Fortuna e salute

Sarà una fortuna divisa in due, quella che respirerete durante il mese di marzo. Quella creata da voi stessi grazie al duro lavoro degli ultimi mesi e quella che vi doneranno i pianeti Giove e Venere, che in questo periodo per il vostro segno saranno più brillanti che mai, in tutti i sensi.

La maggior parte del mese sarete permeati di una salute fisica e mentale invidiabili, quindi oltre al lavoro saranno favorite le molteplici attività fisiche a cui vi sottoporrete per passione.

Raggiungerete anche maggiore consapevolezza di voi stessi e una maturità a lungo sognata.