Un mese abbastanza faticoso quello del mese di marzo 2020 che i nati del segno dell'Acquario dovranno fronteggiare. Cominciando da incomprensioni e tensioni di coppia per finire con un lavoro scarso e che purtroppo sarà costellato di problemi, anche le spese ingenti ed i guadagni non proprio stellari saranno un bel peso.

Le uniche cose positive di questo mese saranno la Salute e la forma fisica, accompagnate da una mente molto collaborativa.

Amore e affetti

Dovreste essere molto cauti sul fronte amoroso.

Dal giorno 6 Venere per i vostro segno sarà in quadratura, quindi ci sarà davvero molta tensione che purtroppo non si potrà smaltire molto facilmente. Andrete incontro a litigi e dissapori con il vostro partner anche molto marcati e non sempre si riusciranno a concludere con serenità, anzi. In alcuni casi sarete addirittura talmente “testardi” da non essere in grado di continuare su questa linea negativa finendo con il separarvi. Se la coppia ha già raggiunto un livello di maturità abbastanza alto, si cercherà in tutti i modi di ignorarvi finché la rabbia non passerà.

Le conquiste saranno degli autentici “flop” che purtroppo non faranno che abbassarvi l'autostima. Attendete un momento migliore.

Lavoro e studio

Dal giorno 10 al giorno 16 marzo, avrete l'appoggio di Mercurio a darvi quel po' di soddisfazioni sul campo lavorativo e affaristico. Oltre questo intervallo di tempo, purtroppo, avrete molte distrazioni per la testa che renderanno il lavoro poco remunerativo e molte occasioni di collaborazioni andranno perse proprio a causa di una scarsa partecipazione da parte vostra.

Saturno potrebbe procurarvi altri ostacoli, come se quelli già presenti non fossero abbastanza, portandovi ad una esasperazione di fondo che aumenterà lo stress in modo esponenziale.

Cercate di affrettarvi nel cercare lavoro perché la seconda metà del mese potrebbe non essere così rosea come si prospetta la prima. Datevi da fare per rimediare un colloquio per poter accertarvi di non avere un mese decisamente “demoralizzante”.

Anche per quanto riguarda eventuali esami sarà convenevole sostenerli durante il periodo in cui Mercurio sarà favorevole.

Fortuna e salute

Se la fortuna sarà solamente un bel ricordo, lo stesso non si potrà dire delle energie fisiche e mentali. Difatti questo mese avrete molta carica nell'affrontare le varie avversità sia di lavoro che di amore. Purtroppo conseguirete soltanto alcuni dei successi che vi siete prefissati, ma ci sarà comunque un mese molto prolifico per la salute e per l'attività fisica e per la concentrazione.

Dovrete assolutamente incentivare le sfide che vi si parano davanti, perché le probabilità di superarle una per una saranno molteplici.