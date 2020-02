L'oroscopo del 21 febbraio è pronto a svelare l'andamento di questo giorno. Per i nativi del Toro sarà un periodo piuttosto facile in campo amoroso, invece, per le persone del segno Bilancia sarà una giornata di alti e bassi.

Segno per segno, approfondiamo ora l'astrologia della giornata di venerdì e le dettagliate previsioni astrali su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata potrebbero esserci discussioni con il partner per colpa della famiglia o dei progetti che non condividete.

Non ascoltate pettegolezzi o critiche, ascoltate solo la voce del cuore. Se lo fate, la giornata si conclude in maniera pacifica. Forse dovete fronteggiare spese extra, oppure dovete fare i conti con le prese, i ritardi o le incomprensioni. Non disperatevi, presto la situazione cambierà in meglio e potrete rifarvi con gli interessi. Se siete preoccupati per il vostro impiego, guardate avanti, sicuramente troverete una soluzione.

Toro – Questo è un periodo facile per voi, soprattutto per l'amore.

Qualcuno potrebbe essere insoddisfatto a causa di una situazione che non riesce a cambiare, qualcun altro, invece, deve fare i conti con i problemi professionali o economici. Qualunque sia il motivo, stringete i denti perché avete la forza di venirne fuori a testa alta. In campo lavorativo è meglio evitare gli investimenti frettolosi, lo shopping sfrenato, e le discussioni con il grande capo o collega di turno.

Contate fino ad dieci, se volete evitare un brutto colpo.

Gemelli – Questa giornata vivace potrebbe regalarvi la possibilità di aumentare amicizie, contatti, conoscenze. L'oroscopo consiglia di non avere nessun rimpianto per un passato che viene spesso a galla. Basta con gli ex, vi meritate un futuro con persona degna di voi. Levate dalla testa quella convinzione che non troverete mai l'anima gemella.

Dovete affrontare la realtà senza cedere al pessimismo. Molti di voi si aprono a un amore profondo e quasi sconvolgente. In campo professionale potreste allargare il vostro giro di affari, incrementare le entrate con un buon investimento o fare shopping, trovando qualche occasione vantaggiosa. Buone notizie per tutti in arrivo.

Previsioni di venerdì 21 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo potrebbe essere un buon periodo per la coppia, occhio alle discussioni per motivi familiari. Questo periodo potrebbe regalarvi qualche incontro con una persona particolare. Potrebbe anche migliorare la vostra vita affettiva e farvi aprire di più all'amore.

Lasciate alle vostre spalle insicurezze, timori, rimpianti, delusioni e pettegolezzi e abbiate il coraggio di essere sempre voi stessi. Non è un periodo abbastanza positivo per il lavoro. Chi lavora nella ricezione o nella ristorazione potrebbe avere qualche fastidio. Occhio ai disguidi con i fornitori. Riflettete bene sui vostri progetti, perché potreste realizzarli e ottenere i sospirati guadagni.

Leone – Chi convive con il proprio partner potrebbe discutere per le spese, la famiglia d'origine e per altre cose. Insomma, potrebbe non essere un periodo facile per la maggior parte delle coppie.

Dovete ricordarvi perché vi siete innamorati del vostro attuale partner e tornare a corteggiarlo, solo così riuscirete a sistemare tutto. I giovani innamorati sono alle prese con la gelosia, le intromissioni esterne oppure fanno una brutta scoperta sulla persona interessata. Questa è la giornata ideale per realizzare tutte le vostre intenzioni. Siete pronti, abili nelle trattative e nelle comunicazioni. Sfruttando queste doti, potreste migliorare la vostra attuale posizione lavorativa. Massima attenzione agli investimenti avventati, alle spese impegnatevi, agli imprevisti. Le vostre finanze sono messe alla prova.

Vergine – Avrete voglia di dare una bella svolta al vostro rapporto d'amore. Programmi, progetti, desideri si fondono con quelli del vostro partner. Realizzateli subito, poiché sta per arrivare un periodo conflittuale dove avrete difficoltà a camminare sullo stesso binario e ad avere gli stessi punti di vista. Non siate impazienti e aspettate, magari uno di voi cambia idea oppure trovate una soluzione che metta d'accordo tutti. Occhio alla gelosia. Se ci sono ostacoli nel lavoro, ve li mangiate in un solo boccone. Periodo ideale per affari, investimenti e libera professione.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Alti e bassi potrebbero caratterizzare la vostra vita di coppia: specie se convivete, ciò potrebbe riguardare la famiglia e l'invadenza dei parenti. Se siete una coppia giovane, dovete fare particolarmente attenzione agli attacchi di gelosia. Amare non vuol dire possedere. Per i single le premesse sono ottime. Guardatevi attorno e presto scoprirete se il destino ha mandato sulla vostra strada una persona degna di voi. Ottimo periodo per lavoro e soldi, siete abili, intuitivi ed avete la capacità di trattare e di scovare affari vantaggiosi.

Se state cercando lavoro, sforzatevi di essere più competitivi e appetibili per il mercato. Aggiornate le vostre competenze.

Scorpione – In cima alla lista dei buoni propositi d'amore c'è il desiderio di dare un'impronta stabile e rassicurante alla vostra relazione. E' il momento della stabilità. Per voi, sicurezza spesso fa rima con tranquillità economica. Occhio, però, perché l'amore è anche di più, potreste scoprirlo presto se imparate a guardare oltre il vostro naso: potreste provare emozioni mai provate prima. In mente avete solo due cose: arginare le spese e migliorare le entrate. Non dovete perdere di vista il buon senso e la concretezza.

Insomma, non fatevi abbagliare da proposte troppo ottimiste e cercate di essere coerenti con le scelte già intraprese.

Sagittario – Le caratteristiche principali di questo periodo sono passionalità e sensualità. Non mancano, però, dubbi e incertezze, che potrebbero creare illusioni, desideri sfuggenti oppure farvi dubitare di quanto avete raggiunto. Magari molti di voi hanno paura di essere se stessi e di mettersi in gioco. Sono solo paure che passano in fretta. Momento ottimo per lavoro e soldi, solo se non vi lasciate piegare dall'insicurezza. Non è un periodo riposante ma sicuramente è ricco di soddisfazioni, e il vostro ruolo potrebbe migliorare.

L'oroscopo di venerdì 21 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Avete voglia di riflettere, chiudervi un po' in voi stessi per capire che cosa volete e dove volete arrivare. Non è una giornata sfavorevole, semmai è un po' introversa. Avvertite il bisogno di fare chiarezza nel vostro mondo per poter poi prendere delle decisioni, anche drastiche. Magari potreste decidere di fare pulizia contatti. Presto arriveranno tutte le risposte che cercate e alla fine saprete cosa fare. Il vostro cruccio sono i soldi, volete capire come aumentare le entrate e come spendere di meno, visto che le uscite sono una vera e propria emorragia.

Potreste avere buone idee ma per realizzarle ci vuole un po' di tempo in più. Non siate frettolosi.

Acquario – Occhio alle discussioni. Non c'è niente di più pericoloso delle persone che discutono pensando di avere ragione, soprattutto se c'è di mezzo la famiglia. Le insoddisfazioni potrebbero appesantire il dialogo. Se siete fidanzati, l'attrazione è molto forte. Non mancano momenti di dolcezza e di passione. In campo lavorativo, tutto fila liscio, se il vostro un mestiere creativo. Se svolgete un lavoro di precisione, meglio fare attenzione. Tenete sotto controllo la salute, soprattutto la pressione.

Pesci – Vi aspetta un periodo movimentato, denso di conoscenze, contatti, voglia di esplorare nuovi confini e nuove emozioni. Qualcuno o qualcosa vi aiuta a dimenticare il passato e ad aprirvi con fiducia al futuro e, soprattutto, all'amore. L'oroscopo raccomanda di fare attenzione alle tensioni, che potrebbero ostacolare i vostri sogni affettivi. La grinta e la determinazione non vi mancano. In campo lavorativo, le vostre prospettive sono eccellenti. Avete astuzia, lucidità mentale, abilità nelle trattative e nelle comunicazioni. Se cercate lavoro, potrebbe essere il momento giusto, quindi, valutate con attenzione ogni proposta.