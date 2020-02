Giovedì 6 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale il Nodo Lunare e la Luna stazionare in Cancro, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Venere, Mercurio e Nettuno rimarranno stabili in Pesci come Marte sui gradi del segno del Sagittario. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Sole permarrà nel domicilio dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci ed Acquario, meno entusiasmanti per Ariete e Vergine.

Ariete bizzoso

Ariete: bizzosi. Giovedì in cui il nervosismo potrebbe regnare sovrano nell'ambiente professionale nativo, dono sgradito dell'opposizione tra Giove ed il Luminare femminile.

Toro: poco lucidi. Riuscire a concentrarsi quest'oggi potrebbe rivelarsi un'ardua impresa in casa Toro, difatti molti tra loro rimanderanno qualche attività pratica a data da destinarsi in modo da scongiurare ogni probabile errore.

Gemelli: fuori fase. Giornata presumibilmente controversa quella che si prospetta per i nativi a cui sembrerà di faticare molto ma ottenere ben poco e ciò, com'è lecito aspettarsi, li scoraggerà.

Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe alleggerirsi e finalmente divenire più sereno.

Questa tranquillità ritrovata favorirà oltretutto l'affettuosità reciproca nel rapporto di coppia.

Umore flop per il Leone

Leone: umore basso. Il tono umorale dei felini potrebbe non essere ai massimi livelli a causa delle opposizioni dei Luminari che appanneranno la loro lucidità nel considerare gesti e parole delle persone con cui avranno a che fare.

Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nativi andrà revisionato con estrema attenzione tagliando, se necessario, le spese superflue in modo da evitare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

Bilancia: routine. Giovedì senza infamia ne lode dove, con ogni probabilità, i nati Bilancia si dedicheranno a tutte quelle attività pratiche insolute dei giorni precedenti. Amore in stand-by.

Scorpione: grintosi. La tenacia che i nati del segno dimostreranno quest'oggi sarà presumibilmente invidiabile, grazie a Luna e Venere nel loro Elemento che flirteranno nel cielo.

Acquario stacanovista

Sagittario: esibizionisti.

Il sestile che si formerà oggi tra il Sole in Acquario e Marte nella loro orbita potrebbe rendere briosi ed esibizionisti i nativi, specialmente durante le uscite mondane assieme ai vecchi amici.

Capricorno: indisponenti. Comunicare civilmente coi nativi quest'oggi non sarà presumibilmente semplice, visto che assumeranno un atteggiamento indisponente che farà storcere il naso a parecchie persone.

Acquario: stacanovista. Giovedì dove i nati Acquario saranno dotati di uno stracolmo bottino energetico che li aiuterà a lavorare alacremente, senza quasi accusarne la stanchezza.

Pesci: amore top. Le faccende di cuore andranno probabilmente a gonfie vele quest'oggi ed il merito sarà da attribuirsi alle angolazioni favorevoli di Venere e Mercurio.