Mercoledì 6 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare stazionare in Cancro, mentre Marte sarà nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Venere, Nettuno e Mercurio nell'orbita dei Pesci. Infine Urano rimarrà stabile in Toro ed il Sole si troverà nel domicilio dell'Acquario. Oroscopo favorevole per Acquario e Scorpione, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci. La giornata non sarà presumibilmente priva di ostacoli e contrattempi ma, grazie al duetto Luna-Venere nel loro Elemento, i nativi riusciranno a mettere in campo una grinta invidiabile con la quale riusciranno a venire a capo di qualsiasi impedimento.

2° posto Acquario: stacanovisti. Il sestile tra il Sole nel segno e Marte nell'affine Sagittario renderanno, con ogni probabilità, la giornata nativa all'insegna dello stacanovismo, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui.

3° posto Pesci: amore top. Venere e Mercurio flirtano sui loro gradi donando probabilmente ai nati Pesci un giovedì dove l'affettuosità reciproca sarà la protagonista del menàge amoroso.

I mezzani

4° posto Cancro: sereni. Il clima nel focolare domestico potrebbe volgere al bello durante queste 24 ore, grazie allo stuolo di Pianeti odierni in angolazione favorevole.

Lavoro in secondo piano.

5° posto Sagittario: esibizionisti. Galvanizzati dal sestile Sole-Marte i nativi quest'oggi metteranno in campo una certa dose di esibizionismo durante le uscite mondane, per il divertimento degli amici di sempre.

6° posto Bilancia: routine. Giovedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Sarà bene dedicarsi alle attività insolute rimandate giorni addietro, in modo da recuperare il tempo perduto.

7° posto Leone: umore flop. Il tono umorale in casa Leone non sarà probabilmente dei migliori viste le opposizioni dei Luminari. Se ci saranno importanti discussioni da affrontare, la parte migliore della giornata sarà la mattina.

8° posto Toro: distratti. Riuscire a concentrarsi quest'oggi potrebbe non essere il piatto forte nativo, infatti molti tra loro opteranno per un giorno di ferie dal lavoro in modo da riorganizzare le idee.

9° posto Gemelli: fuori giri. Ai nativi questo giovedì sembrerà di prodigarsi molto, professionalmente parlando, ma trarne poco profitto rispetto all'impegno profuso.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: indisponenti. Ventiquattro ore in cui i nati Capricorno potrebbero dimostrare una certa insoddisfazione, sopratutto nelle faccende di cuore, divenendo oltremodo indisponenti verso il partner.

11° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico andrebbe revisionato con cura, al fine di evitare sgradite sorprese nel bilancio finanziario. Amore in stand-by.

12° posto Ariete: bizzosi. Basterà un nonnulla per far emergere la rabbia nativa in questa giornata, dono sgradito dell'opposizione tra la Luna e Giove che ridurrà al lumicino la loro, già scarsa, pazienza.