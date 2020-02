L'Oroscopo di marzo per i Gemelli si aprirà in modo spettacolare e tante saranno le opportunità in campo professionale e sentimentale. Durante questo mese, i nati sotto questo segno saranno al centro di transiti planetari importantissimi e per questo saranno ricchi di un'energia positiva e fortunata che li farà emergere sia in campo lavorativo che amoroso. Proprio in questo mese, i Gemelli potranno raggiungere tanti traguardi nel settore professionale. Saranno favoriti i guadagni, gli investimenti e la realizzazione dei progetti a cui si sta lavorando da un po' di tempo.

Nella sfera sentimentale i Gemelli vivranno un periodo ricco di gioie, costellato di momenti meravigliosi sottolineati nelle previsioni astrali fortunate.

Marzo ricco di opportunità lavorative nelle previsioni astrali mensili dei Gemelli

Il mese di marzo si aprirà con tante novità interessanti in campo professionale per voi Gemelli. Già da un po' di tempo Saturno sta creando qualche complicazione in tutte le sfere vitali. Con la tenacia che non vi abbandona mai, avete cercato di superare brillantemente ogni ostacolo grazie anche a una grande capacità di comunicazione in voi innata.

Finalmente la situazione migliorerà soprattutto dal 23 marzo, quando Saturno andrà in trigono e ci sarà l'opportunità di risolvere tante questioni lavorative che da un po' di mesi erano in stallo. A marzo per voi si aprirà un bel periodo poiché in questo mese sarete al centro di grandi equilibri cosmici. Questi vi daranno una grande forza interiore e una grande sicurezza in voi stessi che vi porterà molto lontano.

Godrete per quasi tutto il mese della grande protezione di Mercurio che vi assicurerà tanti vantaggi in campo professionale. Saranno favoriti gli investimenti e i guadagni, l'arrivo di un nuovo lavoro o di un avanzamento di carriera. Potrete buttarvi a capofitto nei progetti perché questo sarà il momento giusto per concretizzarli. Inoltre, dal 31 marzo si aprirà un periodo ancora più fortunato, grazie all'unione di Marte e Saturno che regaleranno un'energia veramente esplosiva.

Voi Gemelli in questo periodo così fortunato avrete tante gratificazioni in campo lavorativo poiché i vostri progetti si realizzeranno uno dopo l'altro e andrete spediti verso la meta, grazie alla protezione di Mercurio a voi benevolo. Dal giorno 21 poi vi sentirete molto positivi e godrete di un grande ottimismo che vi caricherà di voglia di fare. Questo perché si aggiungerà la benevola influenza del Sole che vi renderà anche molto creativi e comunicativi.

Tante novità amorose nell'oroscopo di marzo per i Gemelli

Con l'influenza benevola di tanti pianeti in transito dai segni a voi amici, tra cui anche Giove, sarete carichi di fascino e di sensualità.

Romantici e passionali, nessuno potrà resistervi poiché conquisterete tutti con il vostro charme ammaliante. Vivrete un mese carico di opportunità, sarete molto comunicativi e avrete una grande fiducia in voi stessi. Voi Gemelli in coppia potrete vivere momenti indimenticabili con il vostro partner, nessuna nube oscurerà questo periodo così scintillante. I single invece potrebbero trovare con un po' d'impegno, proprio in questo mese l'anima gemella. Venere infatti spargerà le sue influenze benefiche poiché molto vicino al segno già a inizio mese. L'astro dell'amore regalerà tante opportunità anche a voi Gemelli.

La presenza benefica di Marte in posizione favorevole farà sì che sarete più affascinanti e aperti a vivere l'amore con maggiore slancio passionale. Così carichi di sexappeal, difficile resistervi. Gli astri però consiglieranno sempre di osare in amore e di approfondire qualsiasi conoscenza poiché la vostra anima gemella potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Sarà il momento giusto per progredire, lasciando alle spalle dubbi e timori e approfondendo le nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi ben più di un'amicizia.