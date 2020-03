L'oroscopo del 19 marzo è pronto a rivelare il probabile andamento di questa giornata dedicata alla Festa del papà. Per le persone nate sotto il segno dell'Ariete non è un buon periodo per il campo amoroso. Le persone del Capricorno continuano ad affrontare questo periodo critico con grinta ed energia. Segno per segno, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali quotidiane per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo grigio per l'amore. Siete sollecitati da numerosi sensazioni, non tutte sempre chiare e lineari.

Forse il passato che ritorna, almeno nei vostri pensieri, oppure un po' di insoddisfazione per qualcosa che non c'è e che vorreste avere. Qualunque sia la causa, in un periodo complicato come questo, l'Oroscopo consiglia di vuotare il sacco, sfogarvi con la persona amata, confidarvi con qualcuno di fidato. Il dialogo è l'unica soluzione per mantenere i nervi saldi e sopportare questo periodo di restrizione.

Toro – Se volete assaporare un pizzico di felicità in questo periodo difficile critico e soffocante, dovete risvegliare il feeling con il partner d'amore ed eliminare le interferenze familiari.

Aprite il vostro cuore e siate sinceri, troverete la chiave per risolvere questi 'alti e bassi' che la vostra relazione sta attraversando nell'ultima settimana. Evitate di usare un atteggiamento impulsivo, potreste peggiorare la situazione. Vi conviene dialogare e aprirvi con le persone care. Massima cautela nella salute.

Gemelli – Periodo un po' particolare per il vostro segno. Da un lato potreste avere incertezze affettive, forse legate alla famiglia o all'amore, dall'altro lato, però, siete carichi di energia, avete una voglia matta di dedicarvi a voi stessi e di migliorare i vostri traguardi personali e professionali.

Piccoli momenti di noia non mancano in questa giornata. Tuttavia, questi momenti sono la molla che vi aiuteranno ad affrontare altri momenti poco piacevoli. Per fortuna sapete come reagire.

Previsioni di giovedì 19 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L'amore oscilla come un'altalena in movimento. Non siete del tutto soddisfatti e avete sempre la sensazione che manchi qualcosa. Una persona pratica come voi saprà benissimo di cosa si tratta.

Se non riuscite a capire cos'è, rassegnatevi. Se, invece, lo avete capito, state pur certi che, anche se ci vorrà del tempo, riuscirete nel vostro intento. Per ora, cercate di vivere questa giornata in maniera più spensierata possibile e non arrovellatevi in continuazione.

Leone – Vorreste sentirvi più corteggiati, ammirati e amati. Vorreste più romanticismo e stimoli da parte del partner, magari la routine vi impone ritmi stressanti oppure la vostra unione ormai viaggia sull'abitudine. Può anche essere che entrambi siete spenti, senza stimoli e per tale motivo vi sembra che manchi qualcosa al vostro rapporto.

Di sicuro non vi mancano fascino e pazienza, due doti che vi serviranno per raggiungere i vostri scopi e salvare il salvabile.

Vergine – Vi piace una persona ma non siete sicuri che anche lei sia interessata a voi. Se, invece, vi siete innamorati di una persona legata sentimentalmente a un'altra, diventate gelosi, sospettosi e vi fate trascinare da un vortice di emozioni incontrollabili. Voi non meritate tutto questo, fate un passo indietro e recuperate il rispetto di voi stessi. Molti, invece, hanno voglia di amore, e faticano a trovarlo anche sui social network. Presto la vostra situazione migliorerà.

L'oroscopo consiglia di sfruttare questa giornata per occuparvi della famiglia, delle faccende domestiche.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Situazione positiva nell'ambito personale. Forse una notizia familiare vi fa sorridere oppure siete felici per un rapporto che torna a decollare. Peccato che la vostra testa è trafficata da pensieri di qualsiasi tipo, che potrebbero mandarvi in tilt oppure farvi commettere qualche errore di distrazione. Non si esclude qualche litigio in famiglia. Evitate di mettere troppa carne sul fuoco, altrimenti finirete per perdervi le vostre ambiziose iniziative e i progetti che vorreste portare avanti.

Scorpione – Sfruttate questo periodo per aprire il vostro cuore alle persone care e alla vostra dolce metà. Sì ai progetti e alla complicità. Il bonus extra di questo mese di marzo è la vostra bella e invidiabile fantasia: usatela per rendere più interessante il vostro rapporto di coppia. Se dovessero nascere alcuni dubbi, forse dovuti a incomprensioni o ai banali equivoci, andate a fondo di queste incertezze e chiarite tutto subito.

Sagittario – Anche se questa giornata è fatta di alti e bassi, avete la possibilità di indagare se il vostro amore è profondo, sincero oppure è tutto il contrario.

Le difficoltà ci sono sempre, soprattutto quando si convive, e i problemi domestici e familiari incidono sulla serenità della vostra love story. Se il vostro amore è più forte di una qualsiasi tempesta, allora rimettere in piedi la vostra relazione sarà una conquista preziosa, che metterà le ali alla vostra fiducia e vi permetterà di affrontare tutti i problemi del mondo.

Astrologia di giovedì 19 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Energici, grintosi e comunicativi, ecco come affronterete questo periodo critico e difficile. Questa giornata vi offre molte soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza di nuovi amici attraverso i social.

Solo gli affetti potrebbero andare oscillare un po', forse a causa di problemi domestici o familiari, ma con quelle belle doti riuscirete ad affrontare ogni ostacolo, difficoltà ed equivoci. La salute richiede massima attenzione.

Acquario – In questo periodo avete un'eccellente sintonia emotiva e fisica. Anche se il dialogo non è molto favorito in queste 24 ore, fate emergere tutte le vostre emozioni, anche quelle brutte. In questo modo potreste zittire le varie discussioni familiari o coniugali. Se con il partner non scorre buon sangue, cercate di mettere le cose in chiaro e di arrivare a un punto di incontro.

Dovete farlo per il bene di entrambi. L'oroscopo consiglia di non trascurare la salute e di non esagerare con l'alimentazione.

Pesci – Anche in questo periodo preoccupante potreste assaporare attimi di felicità. Magari un piccolo gesto inaspettato da parte delle persone care, una frase dolce, una carezza virtuale. Ci sono tante cose da fare in casa, libri da leggere, serie tv da recuperare, chiacchiere con gli amici virtuali o con le persone care. Evitate di puntualizzare o correggere i discorsi altrui, potreste mettere in difficoltà l'interlocutore. Ascoltate il buon senso che vi sussurra di far parlare il cuore, di non avere paura di mostrare la vostra vulnerabilità e i vostri sentimenti dolci e avvolgenti.

Solo così potreste dare una grande svolta alla vostra vita.