E' un Oroscopo interessante quello di domani, con Saturno che entra in Acquario e porta cambiamenti nel cielo degli altri pianeti. Mentre lo Scorpione si scontra con gli influssi del pianeta, l'Ariete ne trae la forza e le energie per rialzarsi. Energico il Sagittario.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo di domenica 22 marzo 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 22 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata di recupero per il segno, che ora può fare affidamento su Saturno in Acquario.

E' un momento interessante, ricco di energia e vitalità e anche l'amore potrebbe regalare belle emozioni. Preoccupazioni in ambito lavorativo.

Toro: a causa dei transiti planetari, tra cui quello di Saturno che entra in Acquario, potrebbe essere una giornata agitata per il segno, che potrebbe sentirsi alquanto nervoso e fuori forma. Non è dunque da escludere la nascita di contrasti e discussioni sia in amore che in famiglia. Recupero in serata.

Gemelli: l'oroscopo di domenica 22 marzo lascia presagire 24 ore interessanti, in cui i nati sotto questo segno avranno l'opportunità di sistemare alcune situazioni problematiche, riguardanti soprattutto l'amore o la gestione della casa.

Cancro: una giornata di rinascita per il segno che finalmente si libera dell'opposizione di Saturno e si prepara a vivere le prossime giornate con ottimismo e positività. E' il momento ideale per ricercare in voi la chiave della felicità ed iniziare a muovervi per raggiungerla.

Leone: l'oroscopo del 22 marzo lascia presagire una giornata di alti e bassi per il segno, Saturno infatti potrebbe mettere in risalto delle problematiche, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l'amore.

Chi ha dei dubbi sulla propria relazione o per quanto concerne il futuro di coppia potrebbe prendere decisioni drastiche.

Vergine: continua per il segno un momento positivo, vantaggioso tanto per l'amore quanto per il lavoro. Tuttavia il blitz di Saturno in Acquario potrebbe cambiare le carte in tavola, portando alla nascita di preoccupazioni e momenti sottotono. Agite con cautela, cercando di salvaguardare il fisico.

Bilancia: Saturno in posizione amica garantisce una giornata serena ed emozionante, ideale per dedicarsi alla cura delle persone amate, ma anche di se stessi. Per troppo tempo il segno potrebbe aver messo se stesso da parte per dedicarsi ad altri aspetti, come il lavoro o le finanze. Ora però si può recuperare.

Scorpione: Saturno in posizione opposta rende la fine di marzo alquanto movimentata per il segno. Sono giornate cariche di nervosismo e agitazione, in cui limitare le polemiche potrebbe rivelarsi difficile. Il consiglio delle stelle è di evitare le decisioni drastiche, quelle dettate dall'impulso.

Meglio non farsi vincere dalla rabbia.

Sagittario: sono giornate di recupero per il segno, sotto tutti i punti di vista. E' un buon momento per il fisico, le energie non mancano così come la voglia di fare. L'amore e la cura delle persone care gioca un ruolo centrale in questo momento così complicato, ma voi l'avete sempre saputo e state già facendo l'impossibile.

Capricorno: l'oroscopo del 22 marzo lascia presagire un cielo neutro, in cui non ci sono novità ma neanche notizie negative. Dunque la giornata trascorrerà senza infamia e senza lode, ma potete approfittarne per praticare dell'attività fisica o di rilassamento, come lo yoga o il pilates.

Acquario: inizia da questa giornata un momento molto vantaggioso per l'Acquario, grazie all'ingresso di Saturno nel segno. Le energie non mancano in questo momento, vi sentite in piena forma, creativi e positivi. E' il momento ideale per cercare di risolvere alcune problematiche nate in precedenza in ambito lavorativo. Bene l'amore.

Pesci: l'ingresso di Saturno in Acquario porta dei cambiamenti all'interno del cielo di Pesci. Questo non significa che i pianeti non favoriscono il segno, ma che potrebbero non mancare le problematiche e i momenti sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Serenità in amore.