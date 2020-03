L'Oroscopo lascia presagire un weekend interessante per l'Acquario, grazie all'ingresso di Saturno nel segno. Anche il Leone può trarre dei vantaggi da questo transito planetario, recuperando la forma fisica e la serenità in amore. Bene anche il Cancro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, sabato 21 e domenica 22 marzo 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 21 e 22 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: con l’inizio del weekend parte per il segno un momento di recupero.

Il segno ritrova la positività e la serenità, grazie soprattutto agli influssi positivi di Saturno in Acquario a partire da domenica 22. All'interno dei rapporti di coppia torna la serenità e nel lavoro si potrà ottenere qualcosa in più, questo vale soprattutto per chi gestisce un’attività online.

Toro: settimana potrebbe aver riservato dei momenti sottotono per il segno che tuttavia si prepara a vivere due giornate serene e spensierate, soprattutto per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali.

Le stelle sono positive in ambito lavorativo, tuttavia sarebbe bene concedersi un po’ di riposo e ricaricare le energie per evitare di cadere in banali errori di distrazione.

Gemelli: l'oroscopo di sabato 21 marzo lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe vivere dei momenti di stress e tensione. Tuttavia a partire da domenica 22 si può recuperare, grazie soprattutto agli influssi vantaggiosi di Saturno in Acquario.

L’ansia e il malumore abbandono i nati sotto questo segno, che potranno gestire le situazioni con più lucidità.

Cancro: un oroscopo positivo protegge il segno durante questo weekend. È un buon momento, soprattutto per i sentimenti. C'è un recupero in tal senso, le stelle lasciano presagire un sabato romantico e passionale. Da domenica Saturno smette di essere in posizione opposta e offre delle soluzioni per quanto riguarda la sfera pratica.

Leone: il blitz di Saturno in Acquario, segno opposto, potrebbe creare delle problematiche al Leone durante il weekend. Il pianeta infatti evidenzia i punti più critici della vita del segno, facendo riaffiorare il desiderio di concludere tutte le situazioni controproducenti in vista di nuove prospettive future.

Vergine:un oroscopo positivo continua a proteggere il segno. La giornata di sabato 21 marzo porta energia e vitalità alla Vergine, finalmente in piena forma. Domenica 22 l'ingresso di Saturno in Acquario porta serenità all'interno dei rapporti sentimentali e interpersonali.

Bilancia: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate di alti e bassi per il segno che soprattutto sabato potrebbe sentirsi alquanto fuori forma e piuttosto irascibile.

Si recupera domenica grazie agli influssi positivi di Saturno in posizione vantaggiosa. Chi nei giorni precedenti si è trovato a discutere all'interno del rapporto di coppia o in famiglia potrebbe trovare delle soluzioni.

Scorpione: l’oroscopo consiglia di non abbassare la guardia durante queste giornate, soprattutto quando a partire da domenica 22 marzo, il segno inizia a scontrarsi con Saturno in posizione disarmonica. Dunque meglio mantenere un profilo basso e agire con cautela, evitando i passi azzardati.

Sagittario: non è un momento astrale negativo per il segno che a partire dalla giornata di domenica può fare affidamento sugli influssi di Saturno amico.

Tuttavia il consiglio degli astri è quello di dedicare maggiori attenzioni alla cura del corpo e dell’alimentazione. Meglio cercare di limitare i pasti fuori orario e ritagliarsi del tempo per praticare un po’ di sport.

Capricorno: l'oroscopo di sabato 21 e domenica 22 marzo lascia presagire due giornate vantaggiose soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. La passione si riaccende e chi ha un rapporto di coppia potrebbe vivere delle belle emozioni. Da domenica Saturno in Acquario porta dei vantaggi ai nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico e le questioni pratiche.

Acquario: arriva per il segno un weekend ricco di energia e vitalità che raggiunge l’apice con l’ingresso di Saturno nel segno a partire dalla giornata di domenica. Non si tratta però del trasloco definitivo del pianeta, che alla fine del mese di giugno farà un passo indietro, ma le stelle lasciano presagire dei mesi vantaggiosi.

Pesci: dopo l’equinozio di primavera verificatosi durante la giornata di venerdì 20, il cielo per i nati sotto il segno dei Pesci è un po' cambiato, ciò significa che le sfide non mancheranno. Tuttavia da domenica si potrà fare affidamento sulla protezione di Saturno che aiuta il segno a compiere una scelta importante.