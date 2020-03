L'oroscopo di domenica 22 marzo approfondisce l'entrata di Luna in Pesci che espande una nuova emotività più sensibile, romantica e intuitiva. Interrogativi profondi animano la mente di tutti i segni zodiacali di Acqua che diventano anche più comprensivi nei confronti delle persone amate. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Percezioni sensibili nell'oroscopo di domenica

Ariete: un po' volubili grazie alla vicinanza di Luna, Nettuno e Mercurio che fanno percepire le sensazioni altrui tanto da farle diventare anche vostre, passate da un atteggiamento compassionevole a un modo di vivere l'amore un po' confuso, fatto di percezioni inafferrabili.

Toro: buona l'influenza dell'astro d'argento dai Pesci che garantisce sensazioni gradevoli. Se ci sono delle difficoltà in amore, sono risolte al meglio riassestando una comunicazione sentimentale utile per rafforzare le storie in maniera più concreta.

Gemelli: alti e bassi in amore sono causati da una quadratura degli astri in Pesci che fa passare da una gioia immensa alla negatività più nera. Attenzione però a non sprecare alcune situazioni che possono risultare fortunate per l'amore. Siate dunque più intuitivi.

Cancro: Luna diventa molto ricettiva dai Pesci e trasforma le sensazioni in modo romantico e affettuoso. Ideali fantasiosi animano i pensieri e fanno distrarre un po' dalla realtà, anche se a volte risultano irrealizzabili. Mercurio comunque ricorda di essere più intuitivi, ma non meno profondi.

Leone: Sole elargisce calore e bontà d'animo, vincendo una quadratura di Venere e Urano un po' pesante per i sentimenti.

In amore ricercate serenità e forse questa persona a voi cara non sa conferire il giusto equilibrio. Rivalutate il tutto e occhio ai pettegolezzi.

Vergine: Luna in opposizione fa vivere gli affetti in maniera più altalenante. Siate più premurosi con le persone amate e arginate le preoccupazioni elargite da Nettuno e Mercurio, anch'essi dissonanti. Forse vi sentite trascurati dal partner, ecco perché reagite bruscamente.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro equilibrio è minacciato da alcuni pianeti che sfidano a farvi affrontare i molteplici impegni con minore ansia. Evitate però di forzare gli eventi poiché tutto succede a suo tempo. Attingete quindi a una maggiore pazienza e contenete l'irascibilità.

Scorpione: Luna influisce in maniera sensibile sull'umore e sprigiona un'emotività che rasenta l'introversione. Più romantici e sognanti, beneficiate anche dell'influsso di Mercurio che amplia la mente in modo fantasioso e creativo. Sono in arrivo belle novità per voi single.

Sagittario: Luna in quadratura confonde un po' le idee, quindi cercate di contenere un atteggiamento molto polemico che nuoce all'amore o al rapporto con le persone a cui volete bene.

Magari potete sentirvi in trappola, ma analizzate le situazioni in maniera più obiettiva. Forse una soluzione alternativa è proprio alle porte.

Capricorno: Luna influisce positivamente dal domicilio astrologico dei Pesci e rende le sensazioni più profonde ed emotive. Gli astri presenti nel segno splendono in maniera fortunata, quindi rivelate i sentimenti che provate con maggiore fiducia in voi stessi, dimenticando per un po' le esperienze passate.

Acquario: cercate di attingere la forza necessaria per fronteggiare alcune avversità amorose, ricercandola nel vostro cuore. Pratici e più attivi grazie all'influsso favorevole di Sole in Ariete, potete indirizzare le energie al meglio, senza essere troppo puntigliosi nei confronti degli altri.

Pesci: Luna entra nel vostro segno e sprigiona sentimenti nascosti, sensibili e intuitivi. Le sensazioni diventano più malleabili e voi più premurosi nei confronti degli altri. Non prendete decisioni al momento, poiché ascoltando il parere degli altri le idee si ingarbugliano ancora di più. Non temete di essere giudicati dalla persona amata.