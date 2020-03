L'Oroscopo di giovedì 5 marzo analizza il transito fortunato di Mercurio in Acquario, portatore di un modo di amare più disinvolto e leggero. Le sensazioni corrono veloci nei cuori dei segni zodiacali d'Aria, che equilibrano alla perfezione desideri e aspettative, elaborando tutto con la razionalità e un sentimento più vivace. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo di giovedì

Ariete: buoni i rapporti con gli amici e i nuovi incontri che sono caratterizzati da un flirt socievole e frizzante.

In coppia approfondite maggiormente il dialogo con il partner, Mercurio è in posizione favorevole dall'Acquario. Migliora la sfera lavorativa e il rapporto con il pubblico garantisce successo.

Toro: Saturno dal Capricorno vi consiglia di utilizzare la ragione e la logica per fronteggiare alcuni imprevisti sul lavoro, senza farvi trascinare da sensazioni impetuose. Urano rende la sfera affettiva molto stravagante e voi troppo impulsivi, quindi attenzione a non essere polemici.

Gemelli: Mercurio favorevole dall'Acquario rende le relazioni amorose più fantasiose e influenti.

Ricevete l'aiuto di una persona a voi vicina, per sbloccare una situazione tenuta in sospeso. Le opportunità non mancano per voi single, così come sono facilitati i guadagni sul lavoro.

Cancro: Marte e Mercurio impediscono un ritorno in amore, quindi cercate di voltare pagina con delicatezza, senza abbattervi e progredendo verso un futuro migliore. Magari alcuni single sono chiamati a mettersi in gioco con coraggio.

Che ne dite, accettate la sfida? Una piccola opportunità sul lavoro garantisce maggiore positività.

Leone: Mercurio in opposizione crea qualche dissenso con gli amici. Possono verificarsi delle brusche separazioni in amicizia anche a causa della posizione dissonante di Urano. Attenzione a salvaguardare la sfera amorosa da possibili malintesi, che non fanno realizzare i desideri ambiti. Venere vi sostiene garantendo benessere anche sul lavoro.

Vergine: buone le prospettive per incrementare il lavoro in maniera anche definitiva. Siate prudenti e tutto può andare per il meglio. La fantasia fa prendere il volo ai pensieri, distaccandovi da una routine un po' tesa che provoca restrizioni in amore. Andate avanti a testa alta, si preannunciano grandi cambiamenti positivi per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: approfittate del transito favorevole di Mercurio che regala nuove idee tutte da investire nella sfera lavorativa per emergere. L'armonia che si va a creare nella comunicazione verbale è preziosa anche per l'amore, dove riuscite a esprimere i vostri sentimenti al meglio.

Scorpione: Luna sorride dal Cancro e regala maggiore sensibilità ed emozionalità. L'intuito non manca di certo sul lavoro, così come in amore. Voi in coppia potete beneficiare di sensazioni appaganti, mentre voi single non dovete variare alcune conoscenze, che possono promettere a breve qualcosa di più di una semplice amicizia.

Sagittario: Mercurio è in posizione fortunata, quindi bando alla distrazione e meditate per prendere una decisione risolutiva in amore. Se il telefono non suona non temete: un chiarimento è alle porte. Rafforzate un progetto sul lavoro senza essere troppo discorsivi, andando dritti al nocciolo delle questioni con determinazione.

Capricorno: valutate bene i rischi che possono sprigionarsi da una scelta lavorativa, magari ascoltate il consiglio di una persona esperta che può indirizzarvi al meglio. Le parole pronunciate in amore pesano come aghi sulla bilancia e ciò che dite sblocca le situazioni a vostro favore. È previsto un chiarimento, accoglietelo in modo sensato.

Acquario: splendida la posizione di Mercurio nel segno, che rende l'amore più socievole ed entusiasmante. Una nuova leggerezza pervade gli animi di voi Acquario, che vi porterà ad affrontare anche gli impegni lavorativi con una marcia in più, puntando sull'intuizione e su una nuova determinazione positiva.

Pesci: in ambito lavorativo la vostra forza è proporzionale alla fiducia che avete in voi stessi. Quindi agite con maggiore fermezza, contando sulle vostre spiccate capacità. Un'energia speciale lambisce la sfera affettiva con successo e ricordate che Sole e Nettuno splendono sempre su di voi. Finalmente è giunto il momento di raccogliere ottimi risultati dalle sfere vitali.