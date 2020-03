L'Oroscopo del giorno 16 marzo 2020 è pronto a valutare il primo giorno della settimana in arrivo. Sotto analisi come da titolo i sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere se sarà un lunedì positivo per il proprio segno? Bene, intanto mettiamo subito in chiaro la presenza della Luna in Capricorno, in transito nel comparto del segno di Terra. A beneficiare di tale passaggio, oltre all'ovvio Capricorno super-favorito in amore e meritatamente considerato al 'top del giorno', altri due simboli astrali.

Parliamo certamente dello Scorpione e del Sagittario, entrambi classificati in giornata a cinque stelle. Invece, sempre tenendo conto di quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo e messo nero su bianco dall'oroscopo di lunedì 16 marzo, ad avere poco supporto da parte degli astri saranno coloro nativi in Pesci. Andiamo a scoprire qualcosa in più, subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane poste di seguito.

Classifica stelline 16 marzo 2020

La nuova classifica stelline quotidiana interessante l'oroscopo del 16 marzo 2020 è pronta per voi lettori.

In primissimo piano, come già annunciato poc'anzi, il nuovo transito lunare: l'ingresso della Luna nel comparto del Capricorno darà una spinta importante in campo sentimentale, soprattutto a quelli in difficoltà nel periodo. Parlando di classifica, in prima posizione assoluta troviamo il Capricorno, tallonato da un segno di Acqua e da uno di fuoco, precisamente dallo Scorpione e dal Sagittario entrambi in seconda posizione.

Ansiosi di sapere come sono stati valutati i restanti simboli astrali? Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 16 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Gli astri vi invitano all’ordine: trovate un posto a ciò che ancora non l’ha, fate chiarezza nelle vostre idee, in modo da procedere nel corso del periodo con la massima predisposizione possibile.

Se avete una storia d’amore soddisfacente in corso, vi rendete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice. In ambito familiare, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, saprete senz'altro sfoderare un’abilità di persuasione eccezionale, il che significa che saprete tirare tutti dalla vostra parte e indurre chiunque a pensarla come voi. In tanti sentirete il bisogno di comunicare ad ampio raggio con la persona amata, di scambiare idee e opinioni. Flirt e magnifiche avventure per i singoli: peccato che, visto il periodo di restrizioni, saranno vissute solo nel vostro immaginario, per il momento.

Le previsioni del giorno nel lavoro invogliano a cercare nuovi percorsi capaci di stimolare le vostre esigenze: preparatevi a primeggiare o raggiungere traguardi di prestigio.

Scorpione: ★★★★★. Vi attende una splendida giornata, in barba al periodo un po' così. Lunedì vi vedrà muovervi in perfetto equilibrio tra aspetti che esaltano le vostre qualità e il caso, quest'ultimo pienamente a vostro favore. In amore, potrebbe essere proprio l’imprevisto l’elemento in grado di giocare a vostro favore. Saprete perfettamente come sfruttarlo, inoltre sarete talmente fortunati alcune delle situazioni che ultimamente vi hanno impensierito potrebbero perfino risolversi da sole.

Un sovraccarico di tensione in qualche caso vi farà scattare con le persone care, per un nonnulla: prendetevi subito una pausa in solitaria, magari guardando un buon film o leggendo qualcosa in tutto relax. Single, l'oroscopo del giorno indica che la fortuna questo lunedì non vi farà mancare i suoi favori, ma dovrete porre qualche limite alle vostre ambizioni. Intanto evitando eventuali situazioni potenzialmente rischiose: se steste pensando di forzare gli attuali blocchi per 'volare' dalla persona che vi piace, scordatevelo! Nel lavoro, se siete disposti a cambiare, ad abbandonare le vecchie idee e i soliti ambienti, potreste ottenere molto.

Sagittario: ★★★★★. In arrivo un giorno decisamente dinamico. Quello che vi aspetta è un periodo ricco di novità che irrompono all’improvviso nella vostra vita 'di clausura': dal lavoro all’amore, sarete perfettamente in grado di capire quali sono le scelte vincenti e quale strada seguire per farle fruttare. Privilegiati dalle stelle saranno coloro che lavorano nel settore artistico o liberi professionisti, come anche tutti quelli che hanno la fortuna di poter svolgere le proprie mansioni a casa propria. Spirito pratico e buon senso, non disgiunti da una buona dose di fortuna, vi aiuteranno a realizzare un ottimo lavoro con conseguenti soddisfazioni e risultati finanziari adeguati.

Parliamo d’amore. Sentimento e sensualità renderanno più freschi i rapporti esistenti, mentre 'online' nasceranno storie speciali per chi è solo o per quelli in cerca di scambiare qualche chiacchiera in amicizia. L'oroscopo del giorno 16 marzo al segno del Sagittario predice che andrà fortissimo! In molti sfoggerete tutto il vostro repertorio e niente riuscirà a frenarvi: sarete irresistibili.

Astrologia del giorno 16 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia tantissima positività unita a sprazzi di fortuna davvero sfacciata.

Potrete contare sui potenti mezzi che vi metterà a disposizione la Luna, come anticipato in ingresso nel segno proprio questo primo giorno della settimana: sponsor, un'incredibile dinamismo e una straordinaria creatività capace di distendere nervosismi repressi e tensioni malcelate. In amore, vi sentirete più sicuri di voi stessi e del partner, e questo non potrà che far bene al rapporto. Single, dice il saggio: 'Chi troppo vuole nulla stringe', e voi dovrete proprio farne tesoro in questi giorni di astinenza forzata iniziando col togliervi dalla testa quei pensieri strani che ben sapete: pazientate!

Accontentarvi è quello che più vi conviene, almeno per il momento: l'attesa renderà tutto più dolce ed infinitamente più bello, sappiatelo. Per alcuni di voi invece, per quanto riguarda il lavoro, ci saranno opportunità interessanti da sfruttare, ma non a breve, magari dopo che questo brutto periodo sarà solo nei meandri dei ricordi di noi tutti.

Acquario: ★★★★. Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina, sbollire le situazioni più stressanti e prendervi una pausa ristoratrice. La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti, e chi ha voglia di correre sulle montagne russe dell’amore non avrà che l’imbarazzo della scelta: il partner non aspetta che questo.

In campo sentimentale, parlando più in generale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario la situazione resta stabile. A grandi linee la giornata potrebbe essere un po’ ombrosa, come spesso succede quando un pianeta (Saturno) in avvicinamento ad un segno (Acquario) risulta sotto quadratura da un pianeta 'nemico' (Urano), obbligandovi a fare i conti con la vostra coscienza, ad ammettere eventuali torti o errori. E’ il caso di prendervela comoda o rallentare gli attuali ritmi. Nel lavoro invece, siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri; non abbiate, però, fretta di vedere i risultati, per questi c’è da pazientare ancora: giusto il tempo che passi questo periodo.

Pesci: ★★★. Intelligenza e abilità organizzativa sono sempre state le vostre doti migliori, rese particolarmente fulgide da buone capacità manipolatorie: non in questo periodo! Diciamo che difficilmente riuscirete a portare gli altri dove voi vorreste. I sentimenti saranno poco protetti dalla buona sorte e le nuove storie nate nei giorni scorsi creeranno intrecci di difficile risoluzione. In generale mancherà il divertimento di un’uscita serale con gli amici oppure con la persona che sapete. Secondo l'oroscopo del giorno 16 marzo riguardo chi è in coppia, una leggera stanchezza accompagnerà questa giornata, ma riuscirete presto a superarla grazie alla grande voglia che avete di occuparvi al meglio delle cose riguardanti il rapporto.

Per quanto riguarda gli affetti in generale, potrebbe essere giunto il momento di cambiare abitudini, trovare un nuovo ritmo soprattutto in famiglia. Se single invece, la Luna in quadratura al vostro Sole, quindi dissonante per il segno, vi predispone ad una maggior cura del look e dell'aspetto fisico. Nel lavoro, non fatevi condizionare dalla Luna 'storta', tanto meno da critiche o da parole maligne: non scendete a compromessi e prendete le distanze da gente non sincera.