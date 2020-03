Le previsioni astrologiche della prossima settimana, quella che va da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile, rivelano ottime prospettive per i segni zodiacali dell'Acquario, dei Gemelli e dello Scorpione mentre più difficoltosa risulterà la settimana per il Cancro e il Leone. Novità professionali in arrivo per l'Ariete, amore e passionalità per i Pesci. Scopriamo in dettaglio cosa ci riserverà l'Oroscopo per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete: spesso fate vincere la pigrizia e non avete alcuna iniziativa.

Fare qualcosa di utile per voi stessi oppure svolgere qualche piccolo lavoro in casa renderà le vostre giornate più scorrevoli. La prossima settimana potrete aspettarvi buone notizie soprattutto per quanto riguarda il lavoro dipendente, godrete di un clima abbastanza tranquillo nell'ambiente di lavoro anche se dovrete prestare attenzione a qualche piccola accortezza.

Toro: non sempre è necessario essere precipitosi, ogni amore necessita del suo tempo per maturare. Durante la prossima settimana avrete modo di confrontarvi con il vostro partner e se avete qualcosa da chiarire sarà la giusta occasione per dire anche la vostra.

Nell'ambito professionale non ci saranno novità importanti ma potrete comunque attenderle verso la fine del mese.

Gemelli: attenzioni alle promesse fatte da persone poco affidabili, rischierete di illudervi troppo. Dovrete fare una selezione, separando chi potrebbe darvi buoni consigli e chi, invece, cerca solo i propri interessi. L'oroscopo rivela buoni propositi con l'arrivo della settimana, cercate di sfruttare ogni occasione.

Cancro: avete lasciato troppe cose al caso, è giunto il momento di togliere ogni vostro dubbio e di trovare le risposte che stavate cercando da tempo. Si prevede una settimana alquanto difficoltosa: dovrete essere in grado di affrontarla, in quanto sarete messi alla prova diverse volte.

Previsioni astrali della settimana, da Leone a Sagittario

Leone: passare le giornate a sprecare il vostro tempo non è decisamente un buon modo per trascorrere questo periodo di quarantena.

Un buon consiglio è quello di dare un piccolo aiuto in casa oppure di rendervi utili in qualche modo. La prossima settimana potrete rivelarsi un po' sottotono a causa del transito di Marte. Sarà importante, da parte vostra, cercare di mantenere una certa dose di ottimismo.

Vergine: vi attende una settimana costruttiva che avrà un inizio abbastanza positivo ma che, a partire da giovedì, potrebbe farvi ritrovare in situazioni piuttosto spiacevoli. Sarà necessario operare alcune riflessioni, cercando di capire se qualcuno sta approfittando eccessivamente della vostra disponibilità.

Bilancia: spesso non ascoltate abbastanza il vostro partner, finendo per non capirci nulla senza rendervene conto.

Sarà fondamentale cercare di cambiare questo vostro atteggiamento e migliorare, invece, la vostra capacità di ascolto, ben presto sarete apprezzati molto di più dal vostro lui o dalla vostra lei.

Scorpione: inizio settimanale decisamente promettente, la Luna sarà favorevole per tutta la settimana, per cui vi sentirete in ottima forma e di buon umore. Qualche piccolo impiccio potrebbe presentarsi verso la giornata di mercoledì ma nulla di grave, non comprometterà di certo la vostra settimana.

Sagittario: la vostra precisione non è una qualità apprezzata da tutti, spesso viene fraintesa e considerata 'pignoleria'.

Vi potreste ritrovare nelle condizioni di scontrarvi per motivi futili. Un buon modo per non creare dispute sarebbe quello di cercare un approccio diverso e di porvi in maniera più 'delicata' con chi ha dei punti di vista diversi dai vostri.

Cosa dicono gli astri: previsioni settimanali dal 30 marzo al 5 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno: ultimamente siete giù di tono, le vostre giornate sembrano interminabili e prive di armonia. Sperate in un cambiamento positivo della situazione: al tempo giusto, vedrete che arriveranno anche le buone notizie.

Acquario: buon inizio settimanale per il segno zodiacale dell'Acquario.

Avrete modo di prendere delle belle iniziative che riguarderanno per lo più la vostra carriera lavorativa: anche se in questo periodo sembra che tutto si sia fermato, potrete conservare i vostri progetti e le vostre idee e tirarle fuori quando sarà il momento giusto.

Pesci: ottimi propositi per le coppie, beneficerete di un'energia positiva grazie a Giove e ai suoi satelliti. La prossima settimana arriverà la serenità, unitamente a un vento di passione: potrete finalmente ritrovare la giusta armonia nel rapporto di coppia, armonia che, ultimamente, sembrava essersi smarrita.