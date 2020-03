L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo accoglierà l'entrata fortunata ed entusiasmante di Saturno in Acquario che rivoluzionerà le sfere vitali in maniera più innovativa e rigenerante. Un modo di amare indipendente e libero dai tabù coinvolgerà anche l'Ariete, Gemelli, Sagittario e Bilancia nelle previsioni astrali segno per segno.

Saturno in Acquario nell'oroscopo settimanale di marzo

Ariete: l'astro saturniano risulterà in splendida posizione già da lunedì e il ghiaccio che fino a poco fa aveva congelato un po' i vostri progetti, sarà riscaldato dall'influsso arioso e frizzante dell'Acquario.

Via libera quindi all'attuazione dei desideri, favoriti anche dalla presenza di una Luna nel segno a metà settimana molto dinamica, sensuale e immediata.

Toro: Saturno in quadratura renderà la sfera affettiva tesa e voi molto aridi nei confronti dei sentimenti. Luna nel segno nelle giornate di venerdì e sabato cercherà di mitigare queste sensazioni, elargendo benessere e facendovi rivoluzionare il tutto per introdurre nuovi stimoli più avvincenti per l'amore.

Gemelli: buono l'influsso di Saturno a inizio settimana che rivoluzionerà in modo più affascinante la sfera affettiva.

Se fino a poco fa le vostre sensazioni sono state congelate dal rigore di Saturno in Capricorno che bloccava l'approfondimento caloroso delle emozioni, la nuova posizione dell'astro del cambiamento sprigionerà un modo di amare meno inibito e molto più espansivo.

Cancro: per fortuna Saturno romperà un'opposizione pesantissima per i sentimenti e potrete respirare aria nuova in amore. L'astro del cambiamento sarà benefico per rivoluzionare le sfere affettive in maniera stravagante e piacevole.

Via libera alle novità affettive proposte anche da un Mercurio in piena forma dai Pesci.

Leone: attenzione alla nuova posizione di Saturno che fa puntare un riflettore esclusivamente sui propri bisogni, a discapito delle esigenze di coppia. In amore, infatti, apparirete alquanto egoisti, cercando di imporre il vostro volere a tutti i costi. A metà settimana la Luna cercherà di smorzare questo atteggiamento dispotico, infondendo un dinamismo più affettuoso.

Vergine: Luna, Nettuno e Mercurio in opposizione stresseranno alquanto le giornate di lunedì e martedì, ma forse dovrete mettervi un po' in discussione perché non sempre avete ragione. Dovrete valutare i sentimenti che provate per una persona che forse risulterà quella sbagliata. Una Luna molto concreta nel weekend farà approfondire il tutto con maggiore decisione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: finalmente Saturno romperà la quadratura e passerà in Acquario, dove elargirà splendide sensazioni più dinamiche. Riuscirete a captare novità nascoste da tempo, quasi anticipando gli eventi grazie a un'atteggiamento più dinamico che farà vivere anche l'amore in modo meno noioso.

Scorpione: Saturno in quadratura per tutta la settimana potrebbe farvi diventare troppo rivoluzionari e sprigionare un modo di fare molto aggressivo nei confronti dell'amore. Purtroppo, Venere in opposizione con Urano non faciliterà la situazione e potrebbe causare freddezza nei rapporti affettivi.

Sagittario: potrete attingere nuove energie da Saturno in Acquario che regalerà tanta tenacia nell'attuazione dei progetti tenuti in cantiere da troppo tempo. Quest'astro del cambiamento indicherà che è giunto il momento di progredire con maggiore ambizione e coraggio. Attenzione solo a una Luna un po' nervosa nelle giornate di lunedì e martedì, ma non dovrete temere oltre perché quest'influsso passerà già da mercoledì.

Capricorno: in amore dovrete cercare di non essere impulsivi e di mantenere la calma, attenendovi a un'obiettività critica che farà analizzare alcune storie valutando tutti i punti di vista. Attenzione solo a una Luna in quadratura a metà settimana che vi renderà molto nervosi. Più fortunato il weekend.

Acquario: Saturno sarà nel segno già da lunedì e regalerà un grande spirito di iniziativa. Amerete molto l'indipendenza anche in amore, dove cercherete di ritagliarvi i vostri spazi pur senza perdere quell'affettuosità che vi è consona. Luna favorevole vi renderà più sensibili, attenzione solo alla giornata di domenica un po' nervosa per i sentimenti.

Pesci: i dubbi man mano si diraderanno in amore e potrete condividere le emozioni in maniera più sensibile e intuitiva. Dovrete cercare di non curarvi eccessivamente delle critiche altrui ma basarvi sulle vostre sensazioni del cuore che non sbaglieranno mai. Luna benefica lunedì vi renderà molto romantici e sognanti.