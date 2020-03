Una Luna in Bilancia elegante, armoniosa e un po' fragile illumina l'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 12 marzo. Molto empatici, socievoli e aperti a vivere le sensazioni con maggiore empatia, tutti i segni zodiacali di Aria vivono la relazione in maniera più positiva, anche se sono alla ricerca di conferme che spazzino via le loro paure inconsce. Mercurio in Acquario rafforza ancor più l'intelligenza nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Empatia e sensibilità nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: ancora un po' e la Luna spezza questa opposizione che crea tensione in coppia. Piuttosto vulnerabili, nervosi ed esitanti, non sapete quale via far prendere all'amore. Sole e Venere molto vicini a voi smorzano il tutto puntando un riflettore sugli obiettivi e spronandovi a portarli avanti con maggiore fiducia.

Toro: Venere è in splendida posizione per l'amore e in sinergia con Urano nel segno, attua un cambiamento radicale e positivo del rapporto.

Beneficiate anche dell'influsso portentoso di Luna dalla Bilancia che elargisce benessere e armonia in coppia.

Gemelli: il satellite notturno influisce favorevolmente nei vostri riguardi e analizza il rapporto a 360°, poiché aiutati da Mercurio in Acquario che regala un'intelligenza brillante. Supportate la persona amata con slancio ed empatia, innalzando il morale con ottimismo e supportandolo in eventuali scelte.

Cancro: alcune sensazioni ritornano prepotenti dal passato o alcune persone cercano di minacciare la felicità di coppia. Ma non possono fare danni ora che Urano e Venere sono dalla vostra parte. Siete infatti indifferenti a ogni tipo di provocazione esterna.

Leone: quello di cui avete bisogno è di essere ammirati dalla persona amata, per scacciare via dubbi, insicurezze e la paura di essere abbandonati a voi stessi.

Mercurio in quadratura a Venere può creare qualche tensione in amore, arginabile con una maggiore indulgenza verso voi stessi e con il partner.

Vergine: l'astro mercuriano dall'Acquario invoglia a dialogare di più in coppia, vincendo ogni insicurezza e timidezza. Selezionate bene le parole da pronunciare e fate in modo che non feriscano la persona amata. Il fascino non manca di certo con Venere in posizione benefica per l'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto sensibili a ogni tipo di restrizione grazie all'influsso di Luna presente nel segno, mal tollerate la maleducazione o alcune ristrettezze che minacciano la voglia di maggiore armonia in coppia.

Fate di tutto per riequilibrare al meglio la relazione, senza scenate ma passando ai fatti più che alle parole.

Scorpione: cercate di vincere una quadratura di Mercurio che rompe un po' una comunicazione preziosa per l'amore. Bando all'orgoglio quindi e apprezzate gli sforzi che svolge il partner per farvi felici. È giunto il momento di approfondire la storia con maggiore profondità d'animo.

Sagittario: Luna, carica di energia positiva e armonica dalla Bilancia e Mercurio, influisce favorevolmente su un dialogo costruttivo con il partner. Molto empatici, captate al volo chi vi sta accanto anche se una rabbia celata nella propria interiorità sta in agguato, pronta a esplodere in maniera improvvisa.

Capricorno: un po' di monotonia viene sprigionata dalla quadratura di Luna che insieme agli astri presenti nel segno, produce qualche problema in coppia. Arginate il nervosismo con il rispetto che nutrite per la persona amata. Se sorgono dei problemi in coppia, utilizzate la diplomazia che vi è consona per progredire, scacciando via l'inerzia.

Acquario: molto pragmatici in coppia, indirizzate al meglio le energie positive grazie alla presenza degli astri nel segno che incrociano le loro energie con una Luna favorevole. I vostri progetti si basano sul reale, senza trascurare gli effettivi bisogni di coppia.

Pesci: attenzione ad alcuni fraintendimenti che possono minacciare la serenità di coppia. Alcune parole sono taglienti come coltelli e feriscono, creando incomprensione. Forse però la relazione non funziona perché vi siete intestarditi nel portare avanti alcune convinzioni obsolete. Sole e Nettuno fanno chiarezza sulla sfera amorosa.