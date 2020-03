L'oroscopo del mese di aprile per i Segni di Terra mette in primo piano il transito di Marte e di Saturno nell'Acquario. Questi due pianeti, infatti, agiranno in modo particolare per il Toro e porteranno molti cambiamenti in ogni campo, mentre il Capricorno continuerà a mietere successi lavorativi, ma sarà meno attento a tutto il resto, partner compreso. La Vergine, invece, dovrà superare la sua tendenza a essere sempre tanto rigida e pignola. Vediamo, ora, nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo di aprile per i tre Segni di Terra.

L'oroscopo di aprile per il Toro: è richiesta una prova di maturità

Toro - Il 19 aprile il Sole entra nel vostro Segno. Per i Toro nati nella prima decade questo compleanno sarà molto importante. Saturno e Marte in Acquario, infatti, vi costringeranno a fare una riflessione sia nel campo lavorativo che nel campo sentimentale. Da adesso in poi avrete, quindi, la possibilità di cambiare tutto o quasi. Se siete in un rapporto di coppia che si trascina da mesi in modo stanco, è ora di riflettere se sia il caso di chiuderlo.

Per voi è noto che fare anche un minimo cambiamento è una tragedia, ma adesso è ora di lasciare andare tutto quello che non vi soddisfa più. Non dovete più accontentarvi. La posizione di Venere nei Gemelli vi influenza poco e, in particolare, mette l'accento sulle questioni economiche: attenzione a non spendere troppo! Marte in quadratura in aspetto con Urano nel vostro Segno dice che, spesso e volentieri, potreste perdere la vostra proverbiale pazienza e che dovete dosare le energie, perché sarete soggetti a un forte stress.

I Toro della terza decade hanno ancora tanti pianeti importanti dalla loro parte, tra cui Giove che renderà meno traumatici i vari cambiamenti che stanno per arrivare.

L'oroscopo di aprile: la Vergine deve fare autocritica

Vergine - Aprile vi porta un po' di insofferenza a causa dell'aspetto di Venere negativa che, tra l'altro, vi suggerisce anche di essere meno pignoli. Voi, però, bastian contrari, continuerete a spaccare in due il capello per ogni cosa!

Il vostro oroscopo vede ancora Giove, Saturno, Plutone in ottimo aspetto e questo vuol dire che avrete modo di mostrare al mondo tutto il vostro valore e le vostre capacità organizzative. I nuovi transiti di Marte e Saturno in Acquario mettono l'accento sul lavoro e sulla vitalità: avrete parecchio da fare in campo professionale, ci saranno cambiamenti e alcune sfide da superare e, quindi, sarà necessario recuperare energia fisica. Dal 19 aprile, per fortuna, il Sole si mette in aspetto positivo: vi porta nuova linfa e sarete anche più motivati. Le stelle vi suggeriscono di fare ogni tanto un po' di autocritica: ad esempio, siete davvero sicuri che siano sempre gli altri a sbagliare?

Il Capricorno assapora il successo

Capricorno - Il Sole in aspetto critico fino al 19 aprile e Saturno e Marte che sono usciti dal vostro Segno vi faranno sentire poco dinamici e poco in forma. Non vi preoccupate: l'oroscopo per voi Capricorno dice che ci sono ancora tanti traguardi da poter raggiungere, anche se adesso senza Marte nel Segno avvertirete un poco di stanchezza in più. Il consiglio, quindi, è quello di prendere un po' di tempo per voi stessi. Negli ultimi mesi nel lavoro avete raggiunto risultati invidiabili, anche in amore tutto sembra filare per il verso giusto: adesso è tempo di fare una pausa e di godervi il successo.

Urano in Toro è sempre super favorevole e vi potrà portare tanti altri possibili positivi cambiamenti in ogni campo. Ricordate, però, che dal 12 al 27 aprile Mercurio si troverà in Ariete e si metterà in posizione critica. In quel periodo, quindi, sarà necessario fare molta attenzione alla comunicazione sul lavoro e nella vita privata: controllate tutto quello che scrivete e che firmate e ricordatevi anche di farvi sentire più spesso al telefono con chi è lontano.