Le previsioni astrologiche del 18 marzo ci indicano le attività lavorative, sentimentali e lo stato di salute di tutti i segni dello zodiaco. Il Toro dovrebbe contenere le proprie reazioni, mentre la Bilancia dovrebbe essere più paziente. L'Ariete sta migliorando il suo stato di salute.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: state tranquilli, la persona amata non potrà mai tradirvi, vi ama troppo. La voglia di lavorare scarseggia, fatevene una ragione. La salute sarà poca ma in via di miglioramento.

Toro: il vostro partner non ha gradito troppo una vostra uscita, non tenetegli il muso, anzi chiedete scusa molto velocemente. Forse è arrivato il momento di cambiare attività lavorativa, non fatene un dramma, tutto si aggiusterà. Non siete mai stati così in forma, complimenti.

Gemelli: non storcete il naso e accettate alcune crtitiche, sono per il vostro bene. Non avrete voglia di condividere un progetto con una persona che stimate poco, ci sta. Alzatevi dal divano e fatevi una bella passeggiata, salutate la pigrizia e datevi da fare.

Cancro: siete più sereni e di conseguenza lo sarà anche la vostra relazione di coppia. Non vi sentite particolarmente apprezzati, cercate di dare il massimo senza fare troppo le vittime. Non fare sforzi inutili, ne potrebbe risentire il vostro fisico.

Leone: pensate che il vostro partner possa essersi stancato di voi, dialogate con lui e cerca di capire in maniera diretta cosa gli passa per la testa.

Per quel che concerne il lavoro, è un periodo che vi dà fastidio tutto, fatevelo passare in fretta. Fisicamente vorreste essere nel corpo di un altro, pazienza.

Vergine: non avrete grande voglia di pensare ai sentimenti, il partner se ne dovrà fare una ragione. Troppi pensieri per rendere al meglio in ambito professionale. Lo sforzo profuso non equivarrà al risultato ottenuto, datevi maggiormente da fare.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tanto nervosismo non vi giova e non migliora il vostro rapporto, calmatevi. Meglio perdere una giornata di lavoro che la propria pazienza. Rilassatevi, in tutti i modi possibili e immaginabili, ne gioverà la vostra salute.

Scorpione: più allegria e passerà tutto, state troppo guardinghi, rilassatevi. Tutto marcia a gonfie vele sotto l'aspetto lavorativo, fidatevi maggiormente del prossimo. Avrete una salute di ferro, oggi non vi batterà nessuno.

Sagittario: tanta passione e tanto sentimento, sarete come un vulcano. Non portate esempi negativi nella sfera professionale.

Troppo pigri per essere veri, mettetevi in moto 'senza se e senza ma'.

Capricorno: il sentimento che provate per il vostro partner potrebbe non essere ricambiato con la stessa intensità. Un progetto lavorativo vi aspetta, metteteci tutti voi stessi. Sulla salute agite, invece di criticare gli altri.

Acquario: situazione molto negativa, cercate di mettere una pezza. Portate a compimento il vostro incarico, senza troppi lamenti. State lasciandovi andare troppo da un punto di vista fisico.

Pesci: siete troppo nervosi, cercate di calmarvi. Bene l'attività professionale, non mollate niente. Siete particolarmente attivi, va bene così, il vostro fisico ne trarrà vantaggio.