L'oroscopo di aprile per l'Acquario sarà molto fortunato poiché ci sarà il transito di tanti pianeti importanti che influenzeranno in maniera positiva sia la sfera sentimentale che quella lavorativa. Giove, Plutone, Saturno, Marte e Venere in trigono dal 4 aprile porteranno tanti benevoli influssi ai nati nel segno. Grazie all'energia potente e positiva di Marte, il lavoro andrà a gonfie vele mentre per quanto riguarda la sfera sentimentale, le tensioni dei mesi precedenti con il proprio partner svaniranno e i single potrebbero in questo mese incontrare la persona giusta.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

La sfera lavorativa indagata nell'oroscopo di aprile dell'Acquario

Aprile si aprirà in maniera brillante per voi nati sotto il segno dell'Acquario che potrete vivere un mese molto fortunato e ricco di opportunità in campo professionale. Il transito di tanti astri benevoli garantirà un nuovo entusiasmo e l'attuazione dei progetti sarà facilitata da un dinamismo molto stravagante e ottimista. Il Sole in Ariete vi renderà simpatici e creativi, così ogni problema che si presenterà lungo il cammino sarà brillantemente superato.

Saturno vi darà molta energia costruttiva, indispensabile per portare a termine i progetti che stanno a cuore già da tempo. Sul lavoro vivrete un periodo sereno grazie alla protezione di Giove, a voi benevolo e a Plutone che vi farà sentire pronti per affrontare qualsiasi cambiamento. Vi sentirete combattivi e ricchi di voglia di fare grazie all'influenza di Marte nel segno che vi regalerà tanta energia positiva e a Saturno che farà in modo che possiate usare tutta questa carica positiva in modo costruttivo.

Per questo motivo saranno favoriti i cambiamenti di lavoro, gli avanzamenti di carriera, i progetti e gli investimenti. Grazie anche a Venere in trigono e Giove a voi benevolo dal 4 aprile, saranno favoriti i guadagni e gli investimenti. Sarà un periodo fortunato e nessuno potrà fermarvi anche se la quadratura di Urano e Mercurio vi farà sentire un po' impazienti e nervosi.

Previsioni astrologiche amorose per gli Acquario di aprile

Sole in Ariete, quindi in posizione favorevole per voi amici dell'Acquario, riscalderà i cuori e garantirà un atteggiamento più positivo ed entusiasmante nei confronti dell'amore. Venere in trigono dal 4 aprile tornerà ad esservi favorevole e rafforzerà questo periodo molto fortunato per gli affetti. L'astro venusiano infatti regalerà a voi Acquario tanti momenti ricchi di gioia in campo sentimentale. Voi in coppia che nei mesi scorsi stavate vivendo un periodo di crisi, potrete ricucire gli strappi e andare avanti con maggiore sicurezza, grazie all'influenza benevola di Marte e Venere che risolveranno il tutto.

Per le coppie invece che vivono già da un po' una bella storia d'amore, sarà questo il momento di fare sul serio e cominciare a organizzare progetti più importanti. Saturno nel segno sprigionerà idee originali per fare le scelte giuste, quelle che concretizzeranno i sogni in maniera definitiva. Un modo di pensare più geniale introdurrà intriganti novità in coppia e Marte complice nel segno, acuirà un modo di amare più appassionato e sensuale. Potrete usufruire dunque di questo dinamismo molto carico di charme anche voi Acquario alla ricerca dell'anima gemella. Tanti pianeti a voi favorevoli faciliteranno le vostre imprese amorose e vi indicheranno la strada per raggiungere la felicità sentimentale.

Farete nuove amicizie e con l'aiuto Venere che vi renderà molto affascinanti, chissà che non sia questo il mese giusto per conoscere la vostra anima gemella.