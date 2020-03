Secondo l'Oroscopo l'equinozio di primavera porta dei cambiamenti nel cielo dei Pesci, che potrebbero dunque vivere delle tensioni. Al contrario continua per il Leone un momento di recupero ed energia che riguarda soprattutto il fisico. Recupera l'Ariete. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di venerdì 20 marzo 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 20 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: dopo un inizio settimana sottotono finalmente arriva per il segno un momento di recupero, che coinvolge soprattutto i rapporti interpersonali e l’amore.

Torna la serenità all'interno dei rapporti di coppia, anche la passione si riaccende.

Toro: un quadro astrale molto vantaggioso protegge il segno durante queste giornate, soprattutto per quanto riguarda l'amore. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle tensioni, ma le stelle non sono contrarie.

Gemelli: l’oroscopo di venerdì 20 marzo lascia presagire una giornata faticosa per il segno che potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata. Soprattutto dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri o accusare fastidiosi acciacchi.

Cancro: potrebbe essere una giornata di alti e bassi per il segno che a partire da domani non potrà più fare affidamento sugli influssi vantaggiosi del Sole. Dunque, litigi e contrasti potrebbero nascere all'interno dei rapporti interpersonali e in amore, meglio agire con cautela.

Leone: l’oroscopo di venerdì 20 lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno. È un buon momento dal punto di vista fisico, soprattutto per coloro i quali durante il mese precedente hanno fatto i conti con problematiche fisiche.

In amore si riaccende la passione.

Vergine: continua per il segno un momento astrale favorevole. Tanto in amore quando in ambito lavorativo le stelle danno una marcia in più alla Vergine ed assicurano la strada verso il successo.

Bilancia: inizia con questa giornata un momento di recupero per il segno che subito dopo l’equinozio di primavera può affidarsi agli influssi di Saturno in Acquario. Si può dunque ritrovare un po’ di serenità e guardare al futuro con maggiore positività.

Scorpione: questa giornata potrebbe darvi la spinta necessaria a troncare una relazione inadatta, interrompere il legame con qualcuno che vi fa soffrire o prendere importanti decisioni per quanto riguarda il futuro lavorativo. Il consiglio degli astri è quello di scegliere seguendo il proprio cuore, senza lasciare che il giudizio altrui vi influenzi.

Sagittario: è una giornata di recupero per il segno che può trovare dei chiarimenti per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, ma soprattutto ricarica le energie e la positività. Il consiglio delle stelle è quello di curare l’alimentazione e praticare dell’attività fisica leggera, pur restando in casa.

Capricorno: l’equinozio di primavera pur non toccando direttamente la sfera sentimentale, potrebbe creare delle agitazioni al segno, che potrebbe vivere questa giornata con qualche nervosismo. A partire dal 22 marzo Saturno smette di essere in posizione opposta, favorendo l’inizio di un positivo recupero.

Acquario: l'oroscopo di venerdì 20 marzo lascia presagire una giornata positiva per il segno, che si prepara ad accogliere Saturno a partire dal 22 marzo. In amore potranno essere chiariti i malumori delle giornate precedenti e ristabilito l’equilibrio. Anche dal punto di vista fisico sono in arrivo giornate migliori.

Pesci: la prima metà di marzo è trascorsa senza ostacoli o rallentamenti per il segno. L'equinozio porta dei cambiamenti nel cielo dei Pesci, anche se questo non vuol dire per forza negatività. Tuttavia, potrebbero non mancare le sfide e i momenti sottotono. Agite con cautela.