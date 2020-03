L'Oroscopo di aprile per il Cancro sarà davvero entusiasmante poiché offrirà intriganti novità soprattutto in campo professionale. Dall'inizio dell'anno i nati sotto questo segno hanno vissuto l'opposizione di Giove in quadratura che li ha minati fortemente nel fisico e nella mente. Ma nel mese di aprile, grazie a Marte e Saturno in Acquario, i Cancro vedranno schiarirsi le nubi all'orizzonte e tanti progetti fermi da un po' potranno sbloccarsi. Più intuitivi e ricchi di energia positiva grazie all'influenza del Sole in Gemelli, i Cancro potranno portare avanti progetti amorosi importanti, seguendo i consigli delle previsioni astrali fortunate.

Cancro e il lavoro nell'oroscopo di aprile

L'oroscopo di aprile per voi Cancro si aprirà con qualche tensione in campo professionale a causa di Giove in opposizione da ormai vari mesi e da Mercurio che è in quadratura con il vostro cielo. Anche se gli astri non saranno a voi benevoli, non dovrete abbattervi ma dovrete essere molto combattivi e avere sicurezza in voi stessi poiché ogni problema potrà essere superato in maniera brillante. La quadratura rappresenta infatti una sfida a superare le difficoltà e voi potrete fare affidamento alla pazienza e la tenacia tipica del vostro segno.

Il Sole in gemelli fino al 19 aprile vi renderà carichi di energia, Urano nel Toro vi farà sentire molto intuitivi e in questo modo potrete destreggiarvi con sicurezza per risolvere ogni problema che si presenterà all'orizzonte. Inoltre avrete anche l'aiuto di Marte e Saturno in Acquario che vi regaleranno la giusta sicurezza per fare le scelte opportune, anche se dovrete impegnarvi moltissimo per portare a termine i progetti che vi stanno a cuore.

Dovrete ponderare sempre bene ogni azione poiché solo così potrete operare per trovare il giusto modo atto a portare a termine un investimento o un progetto.

Novità amorose nelle previsioni astrali di aprile dei Cancro

Le previsioni astrali del mese di aprile per il segno del Cancro annunceranno grandi novità in campo amoroso. Infatti anche se in questo mese mancherà il sostegno di Venere, il pianeta dell'amore, di certo non mancheranno momenti molto romantici per voi nati sotto questo segno.

Questa quadratura di Venere quasi vi sfiderà infatti a fare sempre di più in amore, spronandovi ad avere maggiore fiducia nelle vostre capacità. Voi single, grazie all'intervento benevolo di Urano nel Toro, sarete molto comunicativi e affascinanti, farete tante nuove amicizie e molte saranno le opportunità per approfondire il tutto in maniera entusiasmante e innovativa. Infatti l'astro uraniano sprigionerà un modo di amare che richiederà maggiore entusiasmo da parte vostra, rivoluzionando la sfera sentimentale anche con colpi di fulmine imprevedibili che dovrete cogliere al volo. Chissà che tra di loro non ci sarà proprio la vostra anima gemella.

Nel mese di aprile godrete anche del sostegno di Nettuno in Pesci che vi renderà molto intuitivi e comunicativi. Per voi Cancro già in copia invece sarà un periodo stabile e ricco di emozioni profonde. Sarete molto affascinanti e sicuri di voi stessi, qualsiasi noia o imprevisto che si presenti all'orizzonte sarà risolta immediatamente. In questo mese saranno favoriti anche i progetti importanti come il matrimonio, la convivenza o una gravidanza. Ricordatevi però di rilassarvi, riposare e ritagliarvi degli spazi per voi stessi. Dovrete lasciare eventuali problemi lavorativi fuori dal rapporto di coppia poiché altrimenti questi potrebbero causare dei problemi con il partner.

Le responsabilità lavorative infatti potrebbero farvi trascurare la persona amata, intralciando la strada della felicità amorosa.