L'Oroscopo della settimana lascia presagire giornate vantaggiose per l'Acquario che può affidarsi agli influssi di Saturno nel segno. Per il Sagittario potrebbero esserci dei disagi durante le giornate iniziali, ma con l'avvicinarsi del weekend si recupera. La gelosia del Capricorno potrebbe favorire la nascita di contrasti in amore, bene il Toro. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: la giornata di lunedì potrebbe essere leggermente sottotono, tuttavia il 24 marzo si forma la vostra Luna Nuova, che nasce inoltre senza Saturno opposto. Sono dunque giornate di grande energia e positività, anche se potrebbero nascere dei contrasti da parte di superiori o delle autorità. Gli astri consigliano di agire con cautela, non è il momento ideale per fare la voce grossa. Weekend dedicato all'amore.

Toro: il Novilunio porta dei cambiamenti nel cielo del segno, ma solo buone notizie.

In queste giornate si ha l'occasione per riscoprire vecchi valori e trovare nuove certezze. I sentimenti ricoprono un ruolo centrale, c'è passione e romanticismo e qualcuno parla di progetti futuri. E' un buon momento per l'ambito lavorativo, ma attenzione alle finanze.

Gemelli: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornata vantaggiosa, grazie a Saturno in posizione favorevole che da forza ed energia.

E' il momento ideale per cercare di rimediare ad errori passati e focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere. Il weekend potrebbe portare un po' di malinconia, è solo un momento passeggero, risolvibile attraverso un po' di introspezione e grazie all'appoggio delle persone care.

Cancro: la prima parte della settimana potrebbe essere alquanto faticosa. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

In ambito sentimentale e in famiglia potrebbero nascere delle discussioni, soprattutto per chi si trascina dietro vecchi rancori. Il consiglio delle stelle è di ritagliarsi del tempo per se e ritrovare la positività. Recupero nel weekend.

Leone: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per il segno, che a partire da martedì 24 marzo può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi della Luna Nuova. L'amore si veste di nuova vita, la passione si riaccende e alcune problematiche trovano soluzione. In ambito lavorativo ci sono delle preoccupazioni, è un momento incerto per tutti, siate pazienti e pensate in positivo.

Vergine: continua per la Vergine il momento di grande forza cominciato con l'inizio del mese di marzo. Nonostante le giornate grigie i nati sotto questo segno continuano a mantenere lo spirito energico e grintoso che da sempre gli contraddistingue. E' un buon momento per prendersi cura del proprio corpo, della propria mente ma anche per curare i legami familiari e sentimentali, soprattutto laddove ci sono stati dei momenti di tensione.

Bilancia: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate agitate, durante cui mantenere la concentrazione potrebbe essere difficile. In ambito lavorativo e in amore il nervosismo potrebbe farvi cadere in banali errori o mettervi in contrasto con gli altri.

Anche il fisico potrebbe risentirne, meglio il weekend.

Scorpione: il consiglio delle stelle per questa quarta settimana del mese di marzo è quello di staccare un po’ la spina, cercando di ritagliarsi dei momenti di serenità per capire da dove proviene questo senso di disagio che ha colpito i nativi sotto questo segno durante le ultime giornate. Potrebbe rendersi necessario concludere alcuni rapporti o mettere dei paletti all'interno di certi legami.

Sagittario: la settimana inizia con dei disagi per quanto riguarda il fisico, tuttavia entro la giornata di mercoledì le stelle lasciano presagire un buon momento di recupero che coinvolge tanto il fisico quanto l’amore.

Il segno ritrova la spensieratezza e la voglia di abbandonarsi ai sentimenti, si potranno vivere forti emozioni. Dubbi riguardo l’ambito lavorativo.

Capricorno: l’amore ricopre un ruolo di centrale importanza durante questa nuova settimana di marzo, tuttavia qualcuno rischia di compromettere alcune relazioni per via della propria gelosia. Cercate di non imporre i vostri pensieri sull'altra persona, rispettando gli spazi. Alti e bassi nel lavoro.

Acquario: con Saturno nel segno è un momento estremamente vantaggioso per l’Acquario che vive un momento vantaggioso per quanto riguarda l’amore che il fisico.

Vi sentite creativi e potreste impiegare il vostro tempo svolgendo attività di bricolage o praticando dello sport. Serenità in amore.

Pesci: con l’entrata di Saturno in Acquario si sono attuati dei cambiamenti all'interno del cielo di Pesci, che soprattutto ad inizio settimana potrebbe vivere dei momenti di disagio. Da mercoledì 25 tuttavia di può recuperare. Serenità in amore. Soddisfazioni per chi svolge un'attività online.