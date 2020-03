L'Oroscopo di domani sabato 21 marzo riapre con nuove indicazioni in merito al primo giorno di weekend. Questa parte della settimana è pronta a riservare ancora nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In ottima evidenza il periodo altamente positivo per coloro appartenenti all'Ariete, supportati da una generosa Luna in Pesci.

A dare compagnia al suddetto segno di Fuoco in vetta alla classifica, Toro, Gemelli e Leone, tutti sottoscritti con cinque ottime stelline a corredo di un frangente sicuramente molto generoso. Invece non sarà certamente una giornata di buon augurio, secondo quanto evidenziato dall'oroscopo di sabato 21 marzo, per coloro nativi in Cancro e Vergine.

Classifica stelline 21 marzo

Il prossimo sabato ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede.

La nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 21 marzo 2020 tra l'altro appena approntata, mostra in primo piano il segno dell'Ariete posizionato al primo posto in classifica. Tutti alla pari con cinque stelle, dunque al secondo posto, Toro, Gemelli e Leone. Ultime posizioni occupate da Cancro e Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani su amore e lavoro espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 21 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Giornata di chiusura della corrente settimana valutata davvero con il massimo della positività, a tutto spiano sia in campo sentimentale che in quello lavorativo/professionale. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sono in arrivo buone le notizie per voi nativi soprattutto in coppia: il dialogo col partner creerà le geometrie giuste per fare un salto di qualità ed archiviare alcune recenti incomprensioni.

Single, la Luna vi rinnoverà fisicamente, avrete così tutto il tempo da dedicare solamente a voi stessi, facendo ciò che più vi recherà felicità. Nel lavoro, sarete pieni di slancio e vi butterete alla conquista di obiettivi prestigiosi! E fate benissimo, il cielo odierno vi sarà amico e vi sosterrà regalandovi grandi energie e splendida comunicativa.

Toro: ★★★★. Sabato sarà una giornata favorevole? Certo che sì: soprattutto per coloro che vorranno intraprendere nuovi progetti, sia in ambito di coppia che da single. Diciamo che in qualsiasi campo troverete riscontri positivi. In amore, per voi sarà già primavera, vi sentirete amati e questo vi darà una forza straordinaria che si irradierà a tutti gli aspetti della vostra vita di coppia.

Single, sarà un momento ideale per scrivere la parola 'fine' ad un'amicizia affettuosa che aveva creato un po' confusione nel vostro cuore. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che il vostro realismo renderà la vostra opinione affidabile. Porrete così delle buone basi, senza aver paura di sbagliare.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo sabato sarà una giornata non male ma da prendere con la solita calma. Innanzitutto cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. Dialogate, analizzate, sorridete: se siete arrivati ad un bivio sarebbe ora che iniziaste a tirare le somme.

In amore, a parte i soliti problemi di coppia che non mancheranno mai, l’intesa sentimentale volerà in alto e trascorrerete la giornata in casa sereni. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che la Luna, amica, vi consentirà di riacquistare la sicurezza e di trascorrere questa giornata in tutta serenità. Nel lavoro, la vostra lungimiranza vi permetterà di risolvere un problema notevole per il vostro futuro. Non fate affidamento su nessuno, ma solo su voi stessi.

Astrologia del giorno 21 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Partirà in lieve stallo questo vostro sabato di fine settimana per poi accusare una ricaduta verso fine pomeriggio.

Molto migliore la serata ma non tale da scostarsi dal periodo, indicato dagli astri come 'sottotono'. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, provocati da Plutone e Saturno, ormai da settimane speculari negativi al segno, non solo sarete aggressivi ed intolleranti ma diventerete anche molto possessivi e gelosi. Specie le donne, provocate da Venere diventeranno vulnerabili e molto scontrose nei confronti del partner. Single, migliorerete il rapporto con il cibo, perché in questo periodo tenderete a nutrirvi in modo poco accurato, mangiando in fretta e in modo disordinato. Nel lavoro, impegnatevi per migliorare la qualità del vostro operato sia per quanto riguarda il vostro prestigio che la vostra affidabilità.

Leone: ★★★★. Il prossimo 21 marzo, penultimo giorno della settimana in procinto di finire, è stato valutato a pieni voti con le quattro stelline della normale positività. In amore, secondo l'oroscopo non mancheranno idee interessanti, possibili progetti vincenti che potrete sviluppare con calma in futuro, che vi porteranno gioia e felicità nel rapporto di coppia. Single, sarete alla ricerca di tranquillità e serenità, dovrete cercare di essere precisi ed organizzati al massimo grado, per evitare errori nel futuro. Nel lavoro, vi sentirete pronti a conquistare il mondo, ma per farlo davvero, dovrete essere consapevoli anche dei vostri limiti.

Fate solo ciò che potete, questa sarà la mossa vincente.

Vergine: ★★. Una giornata brutta con risvolti anche abbastanza impegnativi? Ebbene probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane. Per qualcuno una certa faccenda, probabilmente di stampo lavorativo, si troverà in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: calma! L'oroscopo di domani 21 marzo consiglia in amore massima attenzione: i pianeti non annunciano notizie buone e nelle coppie potrebbero esserci problemi emergenti da superare. Mettete da parte indecisioni e mancanza di fiducia verso il partner e cercate di risolvere tutti i vostri problemi.

Single, un cielo poco interessato al vostro segno vi indurrà a fare mente locale ed il punto della situazione per quanto riguarda le faccende sentimentali. Nel lavoro, non riuscirete ad avere sempre l'autorità e considerazione che meritate nell'ambiente professionale. Sembrerà che tutti ne sappiano più di voi, quindi lasciate correre e non agitatevi.

