L'Oroscopo di venerdì 27 marzo accoglie l'entrata di Luna in Toro che garantisce sensazioni romantiche e passionali. L'astro d'argento incrocia le sue energie con Venere e Urano, stringendo una congiunzione astrale propizia per l'amore. Di questo modo di amare affascinante e possessivo beneficiano anche i Pesci, Cancro, Leone e Sagittario nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Toro nell'oroscopo di venerdì

Ariete: Giove e Marte in quadratura quasi sfidano ad affermare i progetti con maggiore positività.

Gli astri consigliano di adottare la prudenza per cogliere al volo alcune opportunità fortunate. L'amore prende il volo grazie ai pianeti benefici in Toro che avviano una rinascita per i sentimenti. Aprite le porte del cuore.

Toro: Luna nel segno rende l'amore passionale e voi affascinanti. L'astro d'argento, in sinergia con Venere, sprigiona un romanticismo che dà molto valore alla persona amata. Per voi single sono previsti nuovi incontri online che potete approfondire con uno slancio originale e avvincente, contenendo un modo di aprirsi ai sentimenti alquanto tumultuoso.

Gemelli: Luna molto vicina a voi invoglia alla concretezza e alla praticità. Così anche la sfera sentimentale viene investita da alcune modifiche doverose e necessarie per progredire. Attenzione che non è facile portare avanti questa evoluzione che vi sta a cuore e che darà i suoi frutti in futuro.

Cancro: l'astro d'argento dal Toro vi avvolge con i suoi influssi benefici e regala sensazioni calorose e appassionate.

Voi in coppia siete più romantici con la persona amata, anche se molto possessivi. Per voi single invece si prevedono intriganti colpi di fulmine da approfondire online.

Leone: alcuni pettegolezzi possono infastidire la vostra pazienza già messa a dura prova da una Luna molto nervosa nei vostri riguardi. Le parole possono ferire come coltelli taglienti, quindi siate obiettivi e non lasciatevi influenzare da frasi pronunciate solo da gente che risulta invidiosa di voi.

Vergine: Luna in Toro dà il massimo di sé poiché in esaltazione e forma uno splendido trigono con la vostra casa astrologica. Così le sensazioni prendono il volo e siete più creativi nel ricercare delle risposte concrete alle vostre richieste emotive. Questa Luna vi regala sicurezze in amore, quindi nuove storie per voi single e conferme per voi in coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dal Toro sfida a fare di più in amore, concretizzando i desideri e passando all'azione per affermarli con maggior fiducia in voi stessi. Qualcuno dal passato può essere desideroso di stabilire un contatto con voi, quindi decidete il da farsi in base ai vostri desideri.

Scorpione: purtroppo Luna è in opposizione e non giova all'amore. Influenze esterne cercano di mettere a repentaglio il rapporto di coppia, mentre voi single siete troppo nervosi per ampliare i vostri orizzonti mentali e sentimentali. Cercate di ridimensionare la rabbia quindi e ricordate che sia Plutone che Giove e Marte, sono dalla vostra parte.

Sagittario: cercate di arginare dubbi e insicurezze nei confronti della persona amata, solo così riuscite a trovare un punto d'incontro e ad analizzare la situazione in maniera più obiettiva. Saturno è dalla vostra parte e cerca di alleggerire il tutto con una maggiore apertura mentale, utile anche per voi single.

Capricorno: beneficiate dell'influsso portentoso di Luna dal Toro che incrocia le sue energie romantiche e concrete con gli astri presenti nel segno. Nuove esperienze si affacciano all'orizzonte amoroso e sono positive, grazie all'influenza di Plutone che garantisce sia profondità d'animo che logica e intuizione. Via libera all'approfondimento di nuove emozioni, a patto che lasciate alle spalle il passato.

Acquario: in amore il dialogo viene minacciato da una persona troppo polemica e petulante, che causa noie. Invece voi siete in piena evoluzione mentale e spirituale, volete risorgere in maniera positiva e avete bisogno di accerchiarvi di persone ottimiste che vi spronano a fare sempre di più.

Pesci: se non fosse per questo pessimismo latente che vi attanaglia, potrebbe essere un periodo splendido per l'amore. Venere e Urano, in sinergia con Luna dal Toro, emanano influssi passionali e sprigionano un desiderio di concretizzare l'amore che non ha eguali. Potete riconquistare la fiducia delle persone a voi care solo se ampliate i vostri orizzonti mentali.