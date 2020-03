L'oroscopo della giornata di venerdì 27 marzo, prevede la Luna spostarsi dal segno dell'Ariete a quello del Toro, che sarà pronto a mostrare il proprio amore, nel vero senso della parola, nei confronti del partner, mentre Venere in ottima posizione per i nativi Cancro, permetterà loro di avere una notevole autostima e fiducia. Pesci in questo periodo sarà abbastanza caloroso verso i propri cari, ottenendo inoltre l'attenzione che meritano, mentre Scorpione dovrebbe prestare attenzione per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 27 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 27 marzo 2020 segno per segno

Ariete: influssi planetari che vedranno il Sole in quadratura nel vostro cielo, assieme a Giove in trigono dal segno del Capricorno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. L'amore sarà più che soddisfacente con la vostra solita carica passionale, ma come ben sapete, in una relazione di coppia bisognerà anche dimostrare di saper superare gli ostacoli.

Se siete single potrebbero nascere nuove amicizie, nonostante la lontananza. Sul fronte lavorativo vi farà davvero piacere lavorare sapendo che state facendo qualcosa di utile non solo per voi, ma anche per gli altri. Voto - 8

Toro: una splendida Luna in quadratura nel vostro cielo prometterà una buona dose di amore per voi nativi del segno, da donare come solamente voi sapete fare. Infatti, per quanto riguarda la sfera sentimentale, la parola chiave durante la giornata sarà donare; una cosa che vi verrà quasi spontanea, soprattutto se si tratta della vostra dolce metà o di un familiare a voi caro.

Se siete single tagliate gli eccessi e concentratevi su ciò che v'interessa davvero. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione ai soldi, cercate di non prosciugare le vostre finanze in quanto in futuro potreste averne bisogno. Voto - 7,5

Gemelli: Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe tenervi sull'attenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. In ambito sentimentale potrebbero emergere paure e, gelosie, aspirazioni e desideri che se espressi in modo errato, potrebbero causarvi qualche piccolo problema con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I cuori solitari potrebbero sentirsi insoddisfatti di alcune cose. Nel lavoro cercate di assumere un atteggiamento deciso se volete aspirare veramente a qualcosa di più ambizioso. Voto - 6,5

Cancro: con il Sole in quadratura dal segno dell'Ariete, il vostro oroscopo sarà caratterizzato da una notevole dose di autostima e fiducia in ciò che farete sotto ogni ambito. In campo sentimentale infatti, riuscirete a godere appieno della presenza del partner che in questi giorni si sta rivelando qualcosa di veramente indispensabile. I cuori solitari potrebbero sfruttare di più i social per rimanere in contatto con i propri amici.

Sul fronte lavorativo evitate le polemiche e concentratevi di più per fare degli ottimi lavori. Voto - 7,5

Leone: l'oroscopo della giornata di venerdì prevede per voi nativi del segno il Sole in trigono dal segno amico dell'Ariete, che vi fornirà supporto a sufficienza per cercare di riprendervi lato sentimentale, soprattutto i nati nella seconda decade. Infatti, sarà un po’ più facile per voi comunicare con la vostra anima gemella, e cercare piano piano di tornare alla normalità. Se siete single sarete in sintonia con i vostri cari, evitando inutili litigi. In ambito lavorativo a breve nasceranno delle nuove importanti possibilità dovrete essere voi ad avere la meglio, tenete duro.

Voto - 7

Vergine: gli influssi della Luna in trigono dal segno del Toro, renderanno la vostra giornata piena di eventi positivi per voi nativi del segno. In amore ritroverete un certo entusiasmo nel vivere la vostra relazione di coppia e con il vostro atteggiamento, preparatevi a trascorrere momenti più che soddisfacenti. Se siete single i vostri sentimenti saranno un po’ confusi in questo periodo. Nel lavoro sarete soddisfatti nel sapere che siete in grado di risolvere i problemi anche a distanza. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, che potrebbe crearvi qualche imprevisto soprattutto sul posto di lavoro.

Infatti, dovrete rivedere alcune cose di un progetto che state svolgendo attualmente e la cosa potrebbe infastidirvi. Sul fronte sentimentale potreste essere in disaccordo sul parere di un vostro caro, ciò nonostante evitate di scaldare gli animi per questioni che probabilmente sono poco importanti. Se siete single potreste essere impegnati con le vostre mansioni. Voto - 6

Scorpione: in queste giornate dove avrete sicuramente del tempo libero in più a vostra disposizione, potreste avere la voglia di mettere in cantiere alcuni cambiamenti in casa che pensavate già da tempo. Potreste decidere di farvi aiutare dalla vostra anima gemella, giusto per trascorrere più tempo insieme ed evitare di annoiarvi.

Se siete single dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi invece, conoscete benissimo. Nel lavoro prestate attenzione ad una mansione che state prendendo sottogamba e che potrebbe essere più importante di quanto pensiate. Voto - 7,5

Sagittario: potrebbe essere la giornata adatta per mettere alla prova le vostre abilità e la vostra freddezza in ciò che fate professionalmente, vi basterà essere preparati a tutto e avere fiducia nelle vostre capacità. In amore il partner non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità.

Per quanto riguarda i cuori solitari Venere in transito potrebbe favorire gli incontri. Voto - 8

Capricorno: con Venere in posizione sfavorevole nel vostro cielo, in amore forse sarà il caso di iniziare a parlare chiaramente e a comprendere i motivi di qualche risentimento che potrebbe aver scosso uno di voi. Ciò nonostante fatelo con molto calma e senza agitarvi. Se siete single potreste essere preoccupati per un amico e deciderete di chiamarlo. Nel lavoro con Giove e Marte al vostro fianco, questo potrebbe essere un buon periodo per valutare alcune nuove occasioni, magari da sviluppare in futuro.

Voto - 7

Acquario: giocare con i sentimenti delle persone potrebbe non essere una buona idea se siete single e lo state facendo proprio con la persona di cui siete invaghiti. Se avete una relazione fissa Venere e Saturno in ottima posizione favoriranno l'intesa di coppia, permettendovi di rendere più leggera e godibile la vostra giornata. In ambito lavorativo avrete a che fare con tantissime cose da fare e l'aiuto di un collega sarà quasi obbligatorio. Voto - 7

Pesci: in questo periodo sarete decisamente più calorosi e disponibili nei confronti dei vostri familiari, grazie anche a Mercurio in quadratura al vostro cielo.

Se avete una relazione fissa sarete circondati da armonia e bellezza, e vi sembrerà quasi di vivere un sogno. Se siete single gli amici saranno il vostro primo pensiero. In ambito lavorativo un lavoro pesante verrà meglio affrontato se avrete qualcuno che vi possa affiancare, anche senza partecipare troppo attivamente. Voto - 7,5