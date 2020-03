L'Oroscopo di lunedì 30 marzo punta un riflettore sulla situazione amorosa di ciascun segno zodiacale, indagando anche sulle opportunità che possono coinvolgere i single alle prese con le faccende del cuore. Giove elargisce fortuna dal domicilio astrologico del Capricorno e fa superare alcuni imprevisti in modo combattivo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Evoluzioni amorose nell'oroscopo di lunedì

Ariete: siate cauti nel confidare i vostri segreti poiché alcune persone non del tutto sincere, possono svelare queste confidenze e risultare invidiosi della vostra serenità.

In amore, gli astri consigliano di approfondire il tutto con la riflessione, a caccia di novità che possano rivoluzionare la sfera sentimentale in modo eccitante.

Toro: alcuni di voi attendono un ritorno d'amore che stenta ad arrivare, ma ciò non deve diventare una fissazione. Piuttosto ampliate gli orizzonti mentali e sentimentali, a caccia di novità che trovate contando su nuove amicizie o voi in coppia capendo se il partner realmente vi ami.

Gemelli: continua il transito di Luna nel segno che diffonde sensazioni frizzanti e simpatiche.

Molto socievoli con gli altri, siete aperti alle amicizie e anche le sensazioni amorose diventano più amichevoli poiché date campo libero più alla razionalità che alla passione. Voi single osate di più nei confronti dell'amore, aprendovi all'approfondimento di alcuni contatti amichevoli che possono diventare qualcosa di più.

Cancro: alcuni ostacoli offuscano il cielo sentimentale di voi Cancro. Attenzione quindi a non fidarvi in modo cieco di alcune conoscenze instaurate da poco e voi in coppia, arginate alcune polemiche pericolose per il rapporto a due.

Leone: Luna e Sole splendono per voi rispettivamente dai Gemelli e dall'Ariete, garantendo un perfetto equilibrio tra sensibilità e vitalità. Venere e Urano in quadratura sprigionano un senso di insoddisfazione che può essere superato solo osando in maniera più temeraria nei confronti dell'amore.

Vergine: in amore attendete alcune notizie in grado di sbloccare una situazione rimasta in sospeso. Non siate impazienti e attuate il "gioco del silenzio" poiché ciò può essere risolutivo per attirare le attenzioni desiderate.

Ricordate che Venere e Urano sono dalla vostra parte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna benefica dai Gemelli acuisce le sensazioni amorose e amplia gli orizzonti mentali, facendovi aprire nuove vie che solo la curiosità dell'astro d'argento sa approfondire. Tutto diventa più entusiasmante e intelligente, a patto che non vi lasciate prendere dalla pigrizia.

Scorpione: Marte e Saturno in quadratura dall'Acquario, causano disappunto e mettono alla prova una diplomazia che è utile per superare gli ostacoli con giudizio. Giove illumina anche la sfera amorosa, elargendo fortuna e considerate che tra un po' la situazione amorosa migliorerà con Venere che finalmente romperà un'opposizione sconveniente per l'amore.

Sagittario: Luna rema contro dai Gemelli ma cercate di contenere l'aggressività, forse sprigionata da una mancanza di fiducia in voi stessi o da un'eccessiva insicurezza. Vi mettete troppo spesso sulla difensiva e vi chiudete ad alcune novità che possono essere propizie per l'amore.

Capricorno: poi vi rendete conto che una storia amorosa stenta a prendere il volo o svanisce nel nulla come una meteora. Ma forse quella non era la relazione giusta per voi poiché poco idonea alle vostre prospettive sentimentali. Non lasciatevi prendere dal malumore, supererete questo momento con la forza che non vi abbandona mai.

Acquario: alcuni contatti possono ritornare dal passato, sorprendendovi con i ricordi e riscaldandovi il cuore. Siate saggi e valutate la situazione poiché a voi spetta decidere di aprire una porta chiusa da tempo. Voi in coppia valutate alcune proposte interessanti.

Pesci: Luna dai Gemelli risulta in quadratura e presto siete costretti dal fato a prendere una decisione in amore. Che ne dite di spiccare il volo, lasciando andare le zavorre che appesantiscono la sfera sentimentale? A breve un ammiratore/trice si farà avanti dichiarandovi il suo amore.