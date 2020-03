Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 31 marzo, la Luna preparerà il proprio transito dal segno dei Gemelli al segno del Cancro, regalando fantasia e creatività ai due segni zodiacali, mentre lo scenario astrologico dei nativi Bilancia permetterà ai nativi del segno di avere molta cura nei dettagli sul fronte lavorativo. Capricorno dovrà fare i conti con una persona di cui è innamorata, mentre per Scorpione, l'amore regalerà tante soddisfazioni ed emozioni in questo periodo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 31 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 31 marzo segno per segno

Ariete: sarà una giornata attivissima per voi nativi del segno, che vi permetterà di brillare sotto diversi punti di vista secondo l'oroscopo di martedì. Sul fronte sentimentale, saprete prendervi cura della vostra anima gemella in maniera completamente disinteressata, e il partner apprezzerà molto ciò che farete per lei. Se siete single alcune persone saranno fondamentali per trovare una soluzione ad un problema. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dovrete gestire diversi impegni che potrebbero tenervi occupati per qualche ora in più.

Voto - 7,5

Toro: con l'appoggio del pianeta Urano e di Venere in congiunzione nel vostro cielo, l'oroscopo della giornata di martedì non potrà che iniziare sotto i migliori auspici. Sul fronte sentimentale avrete molto da offrire all' anima gemella, con il solo scopo di renderla felice. Continuate su questa strada se volete che l'intesa di coppia continui a mantenersi su livelli alti. Se siete single il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia.

Nel lavoro essere perfetti non vi porterà lontano. Dunque, cercate di limitarvi a fare il minimo indispensabile. Voto - 7,5

Gemelli: Luna ancora in congiunzione al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di martedì. In amore vi piacerà molto trascorrere il tempo con la vostra anima gemella. Infatti, confidenza affettuosa e dialogo saranno gli elementi che renderanno la vita amorosa così intensa.

Se siete single sarà un ottimo periodo per mettervi alla ricerca del partner. Nel lavoro non preoccupatevi troppo delle finanze, potreste riuscire con un po' di ingegno a cavarvela con poco denaro. Voto - 7,5

Cancro: gli influssi del Sole in quadratura rispetto al segno dell'Ariete, assieme al nodo Lunare completano per voi un oroscopo pieno di immaginazione, di fantasia e di creatività sotto ogni ambito per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale se avete avuto qualche problema, potrete riuscire a risolverli con calma, ma soprattutto stabilendo un dialogo sincero con la persona interessata.

I single dovranno attendere un po’ per riuscire a trovare l'amore, ciò nonostante potrebbero aspettarsi della soprese. Nel lavoro la creatività vi darà un grande aiuto per iniziare al meglio un nuovo progetto lavorativo. Voto - 8

Leone: oroscopo di martedì in leggera risalita per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la vostra anima gemella potrebbe regalarvi qualche piccola gioia che vi solleverà, seppur di poco, il morale. Se siete single non abbiate paura dei vostri sentimenti, esprimeteli senza riserve, poiché in molti avrebbero bisogno della vostra sincerità. In ambito lavorativo se volete davvero tornare a vedere le finanze salire, dovrete discuterne con il capo.

Voto - 6,5

Vergine: la parola d'ordine secondo l'oroscopo di martedì sarà cautela per voi nativi del segno. In amore prestare molta attenzione a ciò che direte o farete in quanto potreste facilmente irritare il partner, un familiare o un amico. I cuori solitari se vogliono davvero fare colpo, dovranno essere meno frenetici nelle loro azioni. La sfera professionale scorre tranquilla e ci sono nuovi progetti in vista a cui ambite. Voto - 7

Bilancia: gioco dei transiti che vi permetterà di avere una notevole attenzione ai dettagli, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Infatti, cercando di curare al meglio ogni dettaglio, eviterete di cadere in errori, talvolta banali, assicurandovi di aver svolto correttamente il vostro lavoro.

In amore soprattutto se siete single, sentirete la necessità di percorrere nuove strade, cercando l'amore altrove. Se avete una relazione fissa invece, non permetterete a nessuno di rovinare l'ottimo rapporto tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 8

Scorpione: oroscopo di martedì che vi regalerà tante soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, proverete emozioni molto belle e intense, che vi faranno sentire felici e spensierati, leggeri come l'aria. Se siete single avrete l'occasione di risanare il vostro rapporto con un amico. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avete svolto un ottimo lavoro nell'ultimo periodo, e la voglia di dare inizio a nuovi progetti si farà sentire sempre di più, tenendovi particolarmente attivi.

Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale che vi vedrà impegnati soprattutto verso il fronte sentimentale secondo l'oroscopo di martedì. Potreste avere infatti qualche piccolo problema con la vostra anima gemella considerata inoltre la Luna in opposizione al vostro cielo. Cercate dunque di non causare problemi più di tanto per non risentirne sull'intesa di coppia. Se siete single potrebbe non essere il periodo più adatto per fare nuovi incontri. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, dunque datevi da fare per non rimanere indietro rispetto ai vostri colleghi. Voto - 6,5

Capricorno: soprattutto voi single, durante la giornata di martedì, sarete molto impegnati con una persona di cui siete innamorati, ma che ultimamente vi sta creando qualche problema.

Non siate precipitosi se non volete che la vostra potenziale storia d'amore vada in fumo. Se avete una relazione fissa Plutone vi darà una mano affinché non accada nulla di negativo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo riuscirete finalmente a liberarvi di un progetto che vi stava rubando tanto tempo, e finalmente potrete tornare a pianificare la vostra routine. Voto - 7,5

Acquario: Saturno e Marte in congiunzione al segno zodiacale, completano un oroscopo molto favorevole per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale non avrete nulla da temere in quanto il vostro rapporto sarà sincero e senza alcuna nuvola all'orizzonte, soprattutto per i nati nella terza decade.

Se siete single non mancheranno le occasioni per fare nuovi incontri. In ambito lavorativo non vi mancheranno le qualità per portare avanti un progetto, anche se potrebbe comportare qualche sacrificio. Voto - 8,5

Pesci: Mercurio e Nettuno in congiunzione al vostro cielo vi daranno una mano nel gestire al meglio i rapporti sociali, con gli amici e con la vostra anima gemella. In amore infatti vi divertirete molto a stare con il partner, facendo sempre qualcosa che vi terrà attivi. Se siete single i rapporti con gli amici andranno molto bene. In ambito lavorativo prima di accettare qualsiasi offerta, fareste meglio a rifletterci un momento.

Voto - 7,5