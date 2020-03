L'oroscopo della giornata di domenica 22 marzo prevede la Luna entrare in congiunzione nel segno d'acqua dei Pesci, tra i segni più fortunati e pieni d'energia della giornata, mentre il Sole si sposterà nel segno dell'Ariete, portando qualche cambiamento, a volte in meglio, nella propria vita quotidiana.

Venere in congiunzione nel segno del Toro, farà apprezzare molto la compagnia degli amici e dei familiari, mentre Vergine potrebbe riuscire a riprendersi al lavoro ascoltando pareri e consigli di colleghi e superiori.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 22 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 22 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica che porterà qualche cambiamento nella vostra vita quotidiana a causa del Sole che entrerà in quadratura nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale vi sembrerà più facile divertirvi e trovare la giusta sintonia di coppia con la vostra dolce metà, e ne sarete sicuramente entusiasta. Se siete single prendere decisioni d'impulso non fa per voi, dunque se sarà possibile, prendetevi tutto il tempo che vi serve.

In ambito lavorativo temporeggiare non sarà una buona soluzione, dunque se volete terminare un progetto che vi sta molto simpatico, datevi da fare. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno secondo l'oroscopo di domenica. Sarete più inclini a manifestare i vostri sentimenti nei confronti del partner, che apprezzerà molto il vostro modo di fare decisamente differente rispetto alle giornate precedenti.

Se siete single la compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi e se necessario combattere per quello in cui credete. In ambito lavorativo arriveranno finalmente i primi frutti del vostro impegno, che vi spingeranno a continuare e non tirarvi indietro. Voto - 8

Gemelli: in amore lasciate pure che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali.

I cuori solitari preferiranno trascorrere il loro tempo con gli amici piuttosto che cercare l'amore, che per il momento non arriverà. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo dovrete prestare particolare attenzione alle vostre mansioni e ai dettagli in quanto spesso potrebbero essere una parte cruciale del vostro operato. Voto - 7

Cancro: fine settimana leggermente nervoso, teso a causa di una Luna poco favorevole al vostro cielo. Sul fronte sentimentale ci saranno poche opportunità di comunicare con la vostra anima gemella, e quando ne avrete l'occasione, molto probabilmente riuscirete a sprecarla.

I single avranno troppo da fare per preoccuparsi di questioni sentimentali. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle opportunità di permetteranno di portare a termine una mansione che si stava rivelando particolarmente complessa da portare a termine. Voto - 6,5

Leone: oroscopo di domenica difficile da gestire per voi nativi del segno a causa del pianeta Venere in trigono dal segno del Toro che porterà un po’ di scompiglio nella vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale qualche incomprensione con il partner o con un vostro familiare andrà a compromettere fin da subito la vostra giornata.

Fate inoltre attenzione al vostro temperamento in quanto potreste finire per avere torto. I single non saranno dell'umore adatto per incontrare persone. Sul fronte lavorativo la situazione non sarà delle migliori. Se da una parte è vero che state svolgendo bene il vostro lavoro, dall'altra parte non riuscite più a guadagnare bene e la situazione vi demoralizza. Voto - 5,5

Vergine: l'oroscopo della giornata di domenica per voi nativi del segno sarà caratterizzato da Venere benefica in trigono dal segno del Toro, ma dalla Luna e da Mercurio in opposizione al vostro cielo. Il risultato sarà una giornata molto altalenante.

In amore la vostra relazione di coppia procederà a rilento. Non ci saranno litigi di ampio respiro, ma neanche dolci effusioni accompagnati da un buon affiatamento di coppia. Se siete single potreste essere un po’ permalosi. In ambito lavorativo potreste riuscire a riprendervi e a tornare ad ottenere buoni risultati ascoltando consigli e pareri di colleghi e superiori. Voto - 7

Bilancia: forse questo non sarà il periodo ideale per iniziare una nuova collaborazione professionale, ciò nonostante il lavoro individuale al momento procederà molto bene, e non avrete nulla di cui lamentarvi. In amore gli influssi di Marte e Giove in quadratura nel segno del Capricorno vi permetteranno di assumere un atteggiamento abbastanza positivo e leggero nei confronti del partner, potendo contare inoltre su un affiatamento di coppia abbastanza buono.

Se siete single sentirete una certa stabilità nell'aria, che potrebbe spingervi a rimettervi alla ricerca dell'amore. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di domenica ottimale per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. Sul fronte sentimentale preparatevi a momenti dolcissimi accompagnati anche da dolci effusioni con la vostra anima gemella, che riempiranno buona parte della vostra giornata. Se siete single il dialogo non mancherà e sarà molto utile con gli amici oppure ancora, con una nuova conoscenza. In ambito lavorativo non preoccupatevi troppo per la vostra situazione economica, basterà un po’ di accortezza in più e tutto dovrebbe risolversi presto.

Voto - 8

Sagittario: il vostro fascino è un'arma molto buona per riuscire a conquistare la persona che vi piace, ma a volte non basta per riuscirci, e sarà necessario qualcosa in più per voi single. Per le relazioni fisse l'oroscopo annuncia un buon affiatamento di coppia tra voi e il partner, in un rapporto basato sulla fiducia e sul dialogo, proprio come piace a voi. In ambito lavorativo i progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Voto - 8

Capricorno: oroscopo di domenica che prevede il pianeta Venere in trigono dal segno del Toro, oltre a Marte, Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo.

In amore vi sentirete teneri e gentili nei confronti del partner, evitando così inutili sfuriate o litigi spesso per motivi futili. Se siete single potreste riuscire a trovare l'amore, ma fareste meglio ad evitare di essere troppo precipitosi. Nel lavoro l'oroscopo vi consiglia di puntare sulla creatività e sulla fantasia per vincere una sfida difficile. Voto - 8

Acquario: gli influssi del pianeta Venere in quadratura dal segno del Toro completano per voi un oroscopo piuttosto contrastante in amore. Se siete single infatti, potreste nutrire sentimenti molto contrastanti nei confronti di una persona che piano piano diventa sempre più importante per voi.

Le relazioni fisse avranno modo di portare a termine alcune faccende insieme. Nel lavoro potreste avere molte opportunità di avanzare professionalmente. Cercate di non sprecarle. Voto - 7

Pesci: una bella Luna in quadratura al vostro cielo assieme a Mercurio promettono una giornata molto fortunata e divertente sotto diversi punti di vista. In amore i rapporti con la vostra anima gemella saranno molto buoni e avrete modo di provare forti emozioni che difficilmente dimenticherete. Se siete single inaspettatamente troverete una sorpresa che vi permetterà di pensare all' immediato futuro in un modo più positivo.

Nel lavoro le cose vanno molto meglio avrete modo di mettere in pratica alcuni insegnamenti acquisiti nelle giornate precedenti. Voto - 8,5