L'oroscopo del mese di luglio 2026 prevede l'ingresso del pianeta Giove nella costellazione del Leone, mentre ci saranno successi e tanto denaro in entrata per i nati sotto il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di luglio

1° Leone: questo luglio sarà un mese di rinascita. Il rinnovamento si riscontrerà inizialmente nella carriera professionale, ma nella seconda metà del mese anche l'amore troverà il proprio spazio. La tenerezza di coppia vi porterà entrambi a sentirvi parte di una delle storie più belle che abbiate mai sentito.

2° Pesci: l'oroscopo avrà un serbo per il vostro segno zodiacale un vero e proprio regalo. La fortuna vi darà i presupposti per avviare una idea che avevate già in mente da tempo. Esitare al momento non rientrerà nel vostro atteggiamento, anzi, avrete una forte accelerata.

In amore il dialogo sarà l'inizio di una lunga intesa.

3° Ariete: le stelle vi favoriranno sul piano amicale e amoroso. Incontri, ma anche vecchie fiamme che ritornano potrebbero decretare una nuova parentesi di passione. Sul lavoro farete in modo da essere indispensabili, e ci risucirete alla grande. Il denaro sarà soltanto in entrata, con uscite davvero minimali.

4° Sagittario: la voglia di immergervi in una relazione di carattere amoroso ora sarà più forte che mai.

Se avete in mente di confessare il vostro amore a qualcuno o di fare evolvere la vostra storia, luglio sarà il mese ideale per farlo. Il romanticismo vi darà la chiave per aprire il cuore ma anche la mente di coloro che intendete conquistare.

5° Scorpione: finalmente la vostra carriera conoscerà un decollo ma anche una stabilità propria. Successi e guadagni saliranno vertiginosamente, assicurandovi sotto molteplici punti di vista. Teneri e dolci, nessuno riuscirà a resistere alle vostre avances, ma soprattutto al vostro carisma. Nella vostra storia d'amore ci saranno novità.

6° Cancro: vi sentirete amati e compresi dal partner e apprezzati da molte persone che vi circondano. L'oroscopo suggerisce di dare la spinta giusta per consolidare la vostra relazione con un passo significativo, e non necessariamente qualcosa di troppo stringente.

Per i single la libertà sarà decisamente più importante.

La seconda parte

7° Bilancia: aprirete delle sfide che potrebbero essere il vostro cavallo di battaglia, stando alle previsioni dell'oroscopo. Se ogni cosa andrà per il verso giusto, acquisirete anche del carisma all'interno della cerchia lavorativa. Con il partner e con la famiglia attraverserete una fase di stallo, intervallata da momenti spensierati.

8° Toro: state ponderando delle situazioni che prometteranno abbastanza bene in campo economico. Ma nel mese di luglio cominceranno a sorgere opportunità che potrebbero fare la differenza nella vostra vita quotidiana. In amore ci saranno segnali di distensione, se ci sono stati conflitti di recente.

9° Gemelli: con la famiglia si instaureranno momenti di tensione che non sempre risucirete a gestire. Il consiglio sarà quello di regolarizzare il vostro equilibrio interiore e regalarvi giornate di svago. Sul lavoro lo stress sarà l'indiscusso protagonista, secondo l'oroscopo. Ma arrendersi non sarà nei vostri piani.

10° Acquario: farete dei tentativi per ripristinare l'atmosfera amorosa di qualche tempo fa, ma purtroppo rimarranno senza successo. Questo luglio sarà molto più adatto sul focus della carriera e degli affari, stando alle previsioni dell'oroscopo. Cercate di curarli in modo tale che le perdite pecuniarie non intacchino più di tanto i vostri risparmi.

11° Vergine: il vostro atteggiamento piuttosto irritato di questo mese avrà delle ripercussioni abbastanza negative sui rapporti familiari.

Sicuramente avrete bisogno di riflessione sulla vostra situazione personale nonché sul vostro operato sul piano lavorativo. Stando alle previsioni dell'oroscopo, entro la fine del mese ci saranno novità.

12° Capricorno: grazie al vostro ottimismo, avrete a disposizione una buona dose di autostima per superare questo momento di difficoltà. Se le questioni di cuore non riusciranno a trovare una soluzione, ogni cosa sarà rimessa alla sfera personale.

Il lavoro sarà pregno di sfide che non sempre sarete disposti ad affrontare da soli.